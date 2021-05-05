صبغة لشيب الشعر باللون البني الغزالي تغطية مثالية اخفاء الشعر الابيض بدون عودة

صبغة لشيب الشعر، قد تعاني بعض السيدات من ظهور الشعر الأبيض مبكراً هذا الأمر الذي يسبب الاحراج الشديد، وتبدأ بالسعي وراء اخفاء الشيب بطرق غير آمنة كلياًّ على الشعر مما تتسبب في زيادة الوضع سوء، مثل الصبغات الكيمائية التي تابع في الصيدليات وعند مراكز التجميل المتعددة، والتي تعد سببا رئيسي في اتلاف الشعر والبوصيلات، وقد لا نجدي النتيجة المرغوبة، لذلك اتينا اليوم اليكي سيدتي باقوي وصفة لصبغ شيب الشعر والتخلص من الشعر الابيض للابد بمكونات طبيعية.

صبغة لشيب الشعر

وصفة عصير الشمندر لصبغ الشيب

مع عصير الشمندر الذي لديه القدرة الهائلة على تغيير وصبغ الشيب سيعطيكي النتيجة المطلوبة من أول استعمال كونه يحتوي على اللون الأحمر الغامق الذي سيظهرك بمظهر جديد ورائع مع اللون الناري الذي سيخفي الشعر الابيض نهائيا .

خطوات التحضير.

اولا عليكي بتجهيز كمية قليلة من عصير الشمندر أو البنجر كما هو معروف، وضعي عليه القليل من زيت جوز الهند أو القليل من زيت الزيتون.

امزجي جميع المكونات معا، ثم ابدئي بتوزيعه على كامل الشعر جيدا، ولكن احرصي على تغطيه الشعر بمنشفة أو كيس بلاستيك، واتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل غسله جيدا بالماء البارد.

وصفة عصير الجزر لصبغ الشعر الشعر الابيض

من ضمن الوصفات الطبيعية التي حققت نتيجة ناجحة هي وصفة الجزر لصبغ شيب الشعر كونه يحتوي للون البرتقالي ويحول الشعر للون البرتقالي المحمر.

اخلطي كمية وفيرة من عصير الجزر مع زيت الزيتون وامزجيهم جيدا، ثم وزعي الخليط على كامل الشعر ويترك لمدة ساعتين على الأقل حتي يثبت اللون، ثم احرصي على شطفه بكمية قليلة من خل التفاح من أجل تثبيت اللون مدة اطول.

صبغة القهوة لصبغ لشعر الابيض

مع صبغة القهوة ستحصلين على اللون البني الغزالي فقط ضعي كمية وفيرة من مسحوق القهوة على كمية من الماء واتركيها حتي تغلي على النار واتركيها جانبا حتي تبرد، ثم قومي بغسل الشعر بها وغطي الشعر جيدا واتركيها لمدة ساعتين قبل شطفه لتحصلين على نتيجة أفضل.