سر هريسة المحلات السورية الاقتصاديه بطعم رائع وبطريقة احترافية واحلى من البسبوسة بكتير

طريقة عمل الهريسة السورية ، تعتبر الهريسة السورية من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل باستخدام بعض من المكونات، وسوف نستعرض لك سيدتي طريقة عمل الهريسة السورية في كل بيت، حيث أن سوريا تتمتع بكثير من المزايا عند تحضير الحلويات المميزة ذات المذاق الجيد. طريقة عمل الهريسة السورية نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لتحضير الهريسة السورية في البيت باتباع عدة خطوات مختلفة تتمثل فيما يلي: مقادير عمل الهريسة السورية: كوبان سميد.

كوب حليب بودرة.

كوب زيت نباتي.

1 ملعقة بكينج بودر.

فستق حلبي.

كوب جوز الهند.

كوب ماء بارد. طريقة عمل الهريسة السورية: في وعاء قومي السميد مع السكر ومن ثم يضاف له الحليب وجوز الهند واخلطيهم جيداً.

بعدها يتم إضافة الزيت مع الماء والبكينج بودر وقلبي المكونات معاً ثم احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة وبعدها ضعي الهريسة وفرديها حتى أن تكون متساوية.

ثم يتم رش الفستق الحلبي فوقها وترك الصينية جانباً لمدة 3 ساعات، ثم ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ولمدة لا تكون أقل من 30 دقيقة.

بعدها يتم فتح الفرن لرؤية صينية الهريسة السورية والتأكد من أنها نضجت وأصبحت باللون الأصفر الذهبي، ثم اخرجيها صبي القطر البارد فوقها وهي ساخنة.

ويتم تحضير القطر عن طريق وضع قدر صغير على النار به 2 كوب سكر أبيض مضاف لهم كوب واحد من الماء وقلبي جيداً حتى أن يذوب السكر تماماً.

بعد أن يذوب أضيفي عصير نصف ليمونة وقلبي جيداً ونصف ملعقة من الفانيليا وبعد أن يصبح ثقيل القوام قومي برفعه ويترك ليبرد.

تترك الهريسة السورية لتبرد وبعدها تقطع وتقدم .

مع كوب من الشاي أو كأس من العصير وبالهناء والشفاء الوسوم

طريقة عمل الهريسة السورية ، تعتبر الهريسة السورية من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل باستخدام بعض من المكونات، وسوف نستعرض لك سيدتي طريقة عمل الهريسة السورية في كل بيت، حيث أن سوريا تتمتع بكثير من المزايا عند تحضير الحلويات المميزة ذات المذاق الجيد. طريقة عمل الهريسة السورية نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لتحضير الهريسة السورية في البيت باتباع عدة خطوات مختلفة تتمثل فيما يلي: مقادير عمل الهريسة السورية: كوبان سميد.

كوب حليب بودرة.

كوب زيت نباتي.

1 ملعقة بكينج بودر.

فستق حلبي.

كوب جوز الهند.

كوب ماء بارد. طريقة عمل الهريسة السورية: في وعاء قومي السميد مع السكر ومن ثم يضاف له الحليب وجوز الهند واخلطيهم جيداً.

بعدها يتم إضافة الزيت مع الماء والبكينج بودر وقلبي المكونات معاً ثم احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة وبعدها ضعي الهريسة وفرديها حتى أن تكون متساوية.

ثم يتم رش الفستق الحلبي فوقها وترك الصينية جانباً لمدة 3 ساعات، ثم ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ولمدة لا تكون أقل من 30 دقيقة.

بعدها يتم فتح الفرن لرؤية صينية الهريسة السورية والتأكد من أنها نضجت وأصبحت باللون الأصفر الذهبي، ثم اخرجيها صبي القطر البارد فوقها وهي ساخنة.

ويتم تحضير القطر عن طريق وضع قدر صغير على النار به 2 كوب سكر أبيض مضاف لهم كوب واحد من الماء وقلبي جيداً حتى أن يذوب السكر تماماً.

بعد أن يذوب أضيفي عصير نصف ليمونة وقلبي جيداً ونصف ملعقة من الفانيليا وبعد أن يصبح ثقيل القوام قومي برفعه ويترك ليبرد.

تترك الهريسة السورية لتبرد وبعدها تقطع وتقدم .

مع كوب من الشاي أو كأس من العصير وبالهناء والشفاء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر هريسة المحلات السورية الاقتصاديه بطعم رائع وبطريقة احترافية واحلى من البسبوسة بكتير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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