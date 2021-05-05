خلطة فرنساوي مذهلة لتبييض اليدين والوجه من أول استعمال مجربة 

وصفة لتبييض اليدين بسرعة، هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الجلد وتلحق به الضرر مثل الاسمرار التشققات وغيرها من المشاكل التي تتعرض لها النساء دوما، وخاصة المناطق الظاهر لاشعة الشمس التي لها دورا كبيرا في غمقان الجلد وظهور التصبغات والحبوب التي تترك أثر واضح على البشرة.

ومن هنا تبدأ البعض بالسعي وراء شراء العديد من المنتجات التي تعزم على انها تقوم بتفتيح الوجه واخفاء البقع الداكنة وقد نجد أكثر تلك المنتجات قد تلحق الضرر أكثر بكثير على البشرة، كونها يضاف إليها العديد من أنواع المواد الكيمائية، فلا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتبيض الوجه تدريجياً بدون الحاق الضرر به.

ومن هذا المنطلق نقوم بسرد عليكم وصفات لتبييض البشرة بسرعة فتابعوا معنا المكونات والخطوات.

وصفة لتبييض اليدين من أول استعمال

وصفة اللبن الزبادي لتبييض اليدين

مع وصفة اللبن الزبادي ستحصلين على درجة افتح، على حمض اللبنيك (اللاكتيك) الذي لديه القدرة الفاعلة على تجديد الجلد والخلايا الميتة، كما أنه يقضي تماما على البقع الداكنة ويوحد لون الجلد.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بأخذ كمية قليلة من اللبن الزبادي، وابدئي بتوزيعها على اليدين لمدة دقيقة باستخدام قطعة قطن نظيفة.

وتترك لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ، يفضل أن تطبق تلك الوصفة ليلا ثم تشطف في الصباح الباكر، استمري على اتباع تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع حتي تحصلين على النتائج المرغوبة.

تبييض اليدين في دقيقة

وصفة الأرز المطحون لتفتيح البشرة

المكونات

نصف كوب من الأرز المطحون.

كمية من الحليب.

كمية من الماء الدافئ.

الخطوات

يتم خلط كمية الأرز المطحون في وعاء واسع مع كمية الحليب والماء الدافئ، وامزجيهم جيدا حتي تصبح لديكي قوام سميك.

وزعي الخليط على كامل اليدين وجهك وكذلك يمكن استخدامه للعنق، اتركي الخلطة لمدة 30 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ.

وصفة لتبييض اليدين والرجلين

مع وصفة البرتقال المذهلة التي تهمل على تفتيح اليدين والرجلين بسرعة فائقة ستلاحظين الفرق بنفسك، فقط خذي ثلاث ملاعق من عصير البرتقال وضيفي عليهم كمية قليلة من الكركم واخلطيهم جيدا، ثم ابدئي بدهن ويديك وقدميك بالخليط واتركيه لمدة ساعة على الأقل ثم اشطفيهم بالماء البارد، كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع.