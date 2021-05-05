طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر والمكسرات لتقديمه في العيد هنا بالشرح على طريقة المحترفين

أسهل طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر والمكسرات والفستق والجوز، يهل علينا عيد الفطر المبارك ويتزاور الأهل والأحباب ومن المعروف عن المنزل السعودي الكرم، ففي مثل هذه المناسبات السعيدة دائماً ما يقدم المعمول ألذيذ فهو الشيء المقدس في العيد تجده في كل منزل، وتبيعه منافذ بيع الغذاء الكبرى بأسعار مبالغ فيها جداً مقارنتا بتكلفتها البسيطة في حال أن قامت السيدة بعمله في المنزل، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة عمل المعمول السعودي والمكونات الأساسية له وسر عمله من الشيفات المتخصصة فيه، لكي ينضج ويكون شهي وأفضل من الذي يشترى من أشهر المحلات فتابعونا.

مكونات المعمول وطريقة تحضير المعمول السعودي

تتكون عجينة المعمول من عدة مكونات تمزج بعضها البعض بطريقة جيدة، حتى يتم دمج المكونات بصورة ممتازة استخدمي العجانة الكهربائية فهي تمزج العجين أفضل والمكونات هي.

عدد 3 أكواب من الطحين المحسن.

عدد 5 مكعبات ذبدة من النوع الجيد تزن 100 جرام.

بيضة حجم كبير.

معلقة فانيليا من النوع سائلة الحشو.

معلقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر.

تحضير الحشو الذي ترغبين فيه سواء “التمر، الجوز، الفستق”.

كوب من السكر الناعم “البودرة”.

رشه خفيفة جداً من الملح.

طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر

يجب قبل التحضير أن يكون الفرن ساخن وهذا من أهم الأسباب التي تجعل المعمول ناضج بالكامل من الداخل مثل الخارج، وأيضاً يفضل الصينية ذات الأطراف القصيرة، وتبدأ في مزج المقادير بصورة جيدة، عن طريق الماكينة المخصصة للعجين بسرعة بسيطة في البداية، بعد المزج يتم تجهيز القالب الذي سيشكل المعمول ويوجد العديد من القوالب في السوق لكي يخرج المعمول بأكثر من شكل، وبعد ذالك يتم ترك العجين مدة حتى تستريح وهذا سر التميز، ثم أضافه المكسرات التي ترغبون بها.

القطعة الواحدة من المعمول السعودي بالتمر تحتوي على 250 سعر حراري.

القطعة الواحدة من المعمول بالجوز تحتوي على 260 سعر حراري.

القطعة الواحدة من المعمول المحشو بالفستق تحتوي على 255 سعر حراري.

يجب أن لا يكثر التناول من المعمول خاصة في العيد لأن المعدة تكون غير قادرة على الهضم بعد الصيام الطويل.

نصائح هامكة عند تناول المعمول السعوديوزارة الصحة تطلق تحذيرات للمواطنين

في الأعوام السابقة كانت وزارة الصحة في كل الدول، تقوم بنصح المواطنين بالتدرج في تناول الطعام خاصة أن المعدة تكون في رمضان تهيئت على نظام غذائي معين، ولكن في العامين الأخيرين وتحديداً مع ظهور وباء كورونا، بدأت وزارة الصحة تقوم بنصح المواطنين بعدم التجمع بأعداد كبيرة خاصة في الأماكن المغلقة، خوفا من الإصابة بالفيروس اللعين.