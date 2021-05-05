اسرار صبغ الشعر في العيد باللون البني الفاتح والغامق وتغطية شيب الشعر نهائيا

اسرار صبغ الشعر في العيد باللون البني الفاتح والغامق، كما نعلم جميعًا، فإن العناية بالشعر هي أحد الأشياء التي يمكن أن تشغل عقول الكثير من الناس، ولقد وجدنا أن إعطاء الشعر لونًا جذابًا هو أحد العوامل التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من جمال شعر المرأة، ولكن من المرجح أن تستعيد الكثير من النساء مظهرهن، وخاصة شعرهن وتبحث العديد من السيدات عن طرق تغيير لون الشعر في المنزل بطريقة طبيعية دون صبغات والان سوف نضع لكم أفضل الطرق لصبغ الشعر في المنزل بمكونات طبيعية فعاله في تغير لون الشعر تابعينا.

القهوة وزيت الخروع

القهوة والزيتوت الطبيعية من المكونات الرائعه والمفيدة في صبغ الشعر في المنزل وتساعد ايضا علي تطويل وتكثيف الشعر وتعمل علي تقويته وحمايتة من التقصف والهيشان، تابعي معنا طريقة صبغ الشعر باللون البني في المنزل بطريقة طبيعية.

ربع كوب من زيت الخروع

ثلاث معالق من زيت جوز الهند

ماء دافيء

مسحوق القهوة كوب.

في وعاء قومي بخلط كافة المكونات جيدا حتي تحصلي علي قوام متجانس.

ضعي الخليط في مكان دافيء لمدة ساعه علي الاقل

قومي بتمشيط الشعر وتسريحة الي اجزاء.

قومي بوضع الخليط علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الاطراف حتي يتم صبغ الشعر بالكامل.

اتركي الخليط علي شعرك لمدة تتروح بين ثلاث ساعات الي اكثر.

قومي بغسل الشعر بالبلسم والماء الدافيء.

تكرار الوصفه مرتين شهريا للحصول علي أفضل النتائج والتخلص من الشيب.