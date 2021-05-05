طريقة عمل الماسكرا السوداء بمكونات طبيعية جداً داخل المنزل

تعتبر الماسكرا السوداء ، من أشهر مستحضرات التجميل المستخدمة لتجميل العينين حيث أنها تظهر العينين بشكل جميل وجذاب، ويعد اللون الأسود من أجمل الألوان التي تزيد من جمال الرموش، وتستخدم الماسكرا لزيادة كثافة الرموش كما أنها توجد منها أنواع تعمل على تطويل الرموش، ويعد شرائها من الخارج يحتاج إلى كثير من المال وخاصة الأنواع الأكثر جودة، ولكن من خلال مكونات طبيعية جداً يمكن عملها داخل المنزل وبتكلفة بسيطة جداً جداً توفر لنا الكثير من المال، ويمكن عملها أيضاً بألوان مختلفة ويمكن التحكم في كثافتها عن طريق المكونات التي يتم تحضيرها منها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الماسكرا السوداء، للحصول على رموش سوداء وجميلة بطريقة سهلة ومبسطة.

مكونات عمل الماسكرا السوداء بالمنزل

تتكون الماسكرا السوداء من مكونات طبيعية جداً، تزيد من كثافة الرموش وجمالها لتبرز جمال العينيين وهي كما يلي:ـ

نصف ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة جل صبار.

ربع ملعقة زيت خروع.

ربع ملعقة صغيرة زيت لوز.

ايشادو أسود.

ماء ساخن.

علبة فارغة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الماسكرا السوداء بخطوات سهلة جداً داخل المنزل وخلال وقت قصير وهي كما يلي:ـ

في طبق صغير يتم إضافة جل الصبا، ثم نضيف معه زيت الخروع وزيت اللوز ونقلب المكونات. يوضع الطبق الصغير داخل طبق كبير يحتوي على ماء ساخن جداً حتي يساعد على ذوبان المكونات. بعدها يتم إضافة شمع العسل ونستمر في التقليب، حتي تذوب المكونات تماماً وتتجانس مع بعضها البعض. للحصول على اللون الأسود للماسكرا يتم إضافة الايشادو، ونقلب المكونات مرة أخرى حتي تتجانس تماماً. يوضع الخليط داخل عبوة ماسكرا فارغة، ويتم استخدامه عند الحاجة ( يفضل استخدام محقن نظيف لسحب الخليط وتفريغه داخل العبوة).

طريقة إزالة الماسكرا بعد الاستخدام

يتم إزالة الماسكرا عن الرموش بعد الاستخدام بطرقة سهلة جداً وبسيطة، ويتم ذلك بواسطة استخدام قطعة من القطن نضع بها القليل من زيت اللوز، ونضغط على الرموش ثم نمسح لإزالتها تماماً، يعمل شمع العسل المستخدم في عمل الماسكرا على ثباتها، يمكن أيضاً عملها بألوان مختلفة وذلك باستخدام ألوان مختلفة من الايشادو بدلاً من اللون الأسود كاللون الأزرق مثلاً، تعمل الماسكرا على تطويل الرموش وأيضاً زيادة كثافتها فمكوناتها طبيعية جداً ومفيدة.