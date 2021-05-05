طريقة عمل بسكويت القرفة المغذي ذو الطعم الممتع اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة

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بسكويت القرفة ، هو بسكويت مغذى ومفيد يفضله الجميع كباراً وصغاراً لتناوله مع الشاي أو الحليب أو بدون اي شئ، وهو من البسكوتات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر، وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ودائماً تلجأ معظم الأمهات إلى عمل الشئ السريع والبسيط في عمله، ويتكون نوع البسكويت هذا من مقادير غير مكلفة وفي إمكانيات كثير من الناس ويفضل القيام بعمل أي نوع من البسكويت أو أي شئ آخر في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات بسكويت القرفة وطريقة تحضيره بخطوات سريعة جداً وبسيطة.
مكونات عمل بسكويت القرفة
يتكون بسكويت القرفة من مقادير سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف كوب من الزيت.
- 4 ملاعق كبيرة من العسل الأسود.
يتم عمل هذا البسكويت الصحي بخطوات سهلة وبسيطة لا تجهد من يقوم بها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء للعجن ونضع به البيض والقرفة والسكر، ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماماً.
- نضيف على هذا الخليط العسل والزيت ونستمر في الضرب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ليس صلبة.
- نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة ترتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونفردها بالنشابة على سطح مستوي، ونقطعها باستخدام القطاعات المستخدمة على حسب الشكل المرغوب ( قلوب أو مثلثات أو دوائر ).
- نضع العجين في صينية بعيداً عن بعض، وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركه لمدة 10 دقائق.
- يتم تقديم البسكويت بعد أن يبرد لأن هو وساخن يكون طري بسبب وجود السكر بعد ذلك يصبح مقرمش.
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بسكويت القرفة ، هو بسكويت مغذى ومفيد يفضله الجميع كباراً وصغاراً لتناوله مع الشاي أو الحليب أو بدون اي شئ، وهو من البسكوتات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر، وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ودائماً تلجأ معظم الأمهات إلى عمل الشئ السريع والبسيط في عمله، ويتكون نوع البسكويت هذا من مقادير غير مكلفة وفي إمكانيات كثير من الناس ويفضل القيام بعمل أي نوع من البسكويت أو أي شئ آخر في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات بسكويت القرفة وطريقة تحضيره بخطوات سريعة جداً وبسيطة.
مكونات عمل بسكويت القرفة
يتكون بسكويت القرفة من مقادير سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف كوب من الزيت.
- 4 ملاعق كبيرة من العسل الأسود.
يتم عمل هذا البسكويت الصحي بخطوات سهلة وبسيطة لا تجهد من يقوم بها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء للعجن ونضع به البيض والقرفة والسكر، ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماماً.
- نضيف على هذا الخليط العسل والزيت ونستمر في الضرب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ليس صلبة.
- نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة ترتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونفردها بالنشابة على سطح مستوي، ونقطعها باستخدام القطاعات المستخدمة على حسب الشكل المرغوب ( قلوب أو مثلثات أو دوائر ).
- نضع العجين في صينية بعيداً عن بعض، وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركه لمدة 10 دقائق.
- يتم تقديم البسكويت بعد أن يبرد لأن هو وساخن يكون طري بسبب وجود السكر بعد ذلك يصبح مقرمش.
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