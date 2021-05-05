طريقة عمل بسكويت القرفة المغذي ذو الطعم الممتع اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة

بسكويت القرفة ، هو بسكويت مغذى ومفيد يفضله الجميع كباراً وصغاراً لتناوله مع الشاي أو الحليب أو بدون اي شئ، وهو من البسكوتات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر، وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ودائماً تلجأ معظم الأمهات إلى عمل الشئ السريع والبسيط في عمله، ويتكون نوع البسكويت هذا من مقادير غير مكلفة وفي إمكانيات كثير من الناس ويفضل القيام بعمل أي نوع من البسكويت أو أي شئ آخر في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات بسكويت القرفة وطريقة تحضيره بخطوات سريعة جداً وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت القرفة

يتكون بسكويت القرفة من مقادير سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الزيت.

4 ملاعق كبيرة من العسل الأسود.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم عمل هذا البسكويت الصحي بخطوات سهلة وبسيطة لا تجهد من يقوم بها وهي كما يلي:-