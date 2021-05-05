طريقة صنع كريم الأساس السحري في المنزل لبشرة لامعة ومتألقة

كريم الأساس ، يعتبر من مستحضرات التجميل الأساسية لتفتيح البشرة وجعلها لامعة ومتألقة، ولا يمكن الاستغناء عنه، وتبحث على طريقة صنعه الكثير من السيدات والفتيات بدل من شرائه بأسعار غالية، ويفضل عمله في المنزل أفضل من شرائها من المحلات مستحضرات التجميل التي تحتوي بعضها على مواد كيميائية تؤثر على البشرة، ويكون مناسب لكل بشرة من البشرات منها الجافة والدهنية والمختلطة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم الأساس السحري في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات صنع كريم الأساس

يتكون كريم الأساس السحري من بعض المكونات البسيطة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ قطرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

٧ قطرات من ماء الورد.

٢ قطرة من خل التفاح.

علبة فارغة ونظيفة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة صنع كريم الأساس السحري في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به اللبن والجلسرين ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف النشا والخميرة وتقلب جيداً. نضيف بعد ذلك بودرة التلك وماء الورد ونقلب جيداً ونضيف خل التفاح ونقلب جيداً. نقوم بوضع الكريم في العلبة ونحتفظ به في ماء بارد الى حين الاستخدام.

كيفية الاستخدام

هناك بعض الخطوات لكيفية استخدام الكريم بطريقة صحيحة وهي كالتالي:-