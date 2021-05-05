دراسة: تأثير عصير الخضروات الورقية على صحة القلب

الخضروات والفواكه دوت الخليج قاعدة الهرم الغذائي و الإكثار منها أساس التغذية السليمة، والدراسات و الأبحاث الطبية أكدت ذلك، وبحث في كل نوع منها ومدى تأثيره على الصحة، من حيث فوائده وأضرار نقصه، ومن منطلق ذلك ربطت دراسة بين الخضروات الورقية الخضراء وصحة القلب، كما في التالي:

عصير الخضروات الورقية وصحة القلب

توصلت دراسة صادرة عن جامعة إديث كوان بأستراليا، إلى أن كوبًا واحدًا يحتوي على عصير الخضراوات الورقية الخضراء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضح الباحثون أن تناول كوب واحد فقط من الخضراوات الغنية بالنترات كل يوم، يحمي من التعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، نظرًا لأن تناول كميات أكبر من الخضراوات الغنية بالنترات بانتظام، مثل الخضر الورقية والشمندر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم، يجعلهم أقل عرضة للإصابة بعد سنوات عديدة.

تفاصيل الدراسة

فحص الباحثون بيانات من أكثر من 50000 شخص على مدار 23 عامًا، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الخضراوات الغنية بالنترات انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنحو 2.5 ملم زئبقي وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 12 إلى 26 %.

فوائد الخضروات الورقية

أكد الباحثون أن تحديد الحميات الغذائية للوقاية من أمراض القلب كان من أهم الخطوات، حيث أظهرت النتائج أنه بمجرد تناول كوب واحد من الخضار النيئة (أو نصف كوب من الخضار المطبوخة) الغنية بالنترات كل يوم ، قد يكون الناس قادرين على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

وأوضحت الدراسة أن الخضراوات الورقية ساهمت في خفض خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي بنسبة 26%، وهو نوع من أمراض القلب يتميز بضيق الأوعية الدموية في الساقين، بالإضافة إلى خفض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.