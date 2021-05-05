طريقة عمل روج الشفايف بألوان الشمع بطريقة سهلة جداً بالمنزل

يعد روج الشفايف ، من مستحضرات التجميل التي لا تستغنى عنها النساء، فهو يعطي شكل جميل وجذاب كما أنه يعمل على ترطيب الشفاه، وهو من المستحضرات التي نستخدمها بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها، وهو يباع بأسعار مرتفعة جداً ولكن يمكن صنعه في المنزل بخطوات بسيطة جداً وبمكونات طبيعية لا تكلفنا كثير من المال، وهناك طرق كثير ومختلفة لصنع أحمر الشفاه داخل المنزل وباللون الذي نرغب به ونفضله، وتعد هذه المكونات مكونات طبيعية لا تضر الجلد أو الشفاه بأي نوع من الضرر، مثل المستحضرات الجاهزة التي يدخل في صنعها بعض من المكونات الكيميائية، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة عمل روج الشفايف بألوان الشمع بكل سهولة داخل المنزل.

مكونات عمل روج الشفايف بألوان الشمع بالمنزل

يتكون روج الشفايف من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

4 أقلام من ألوان الشمع (اللون حسب الرغبة).

3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

طريقة تحضير روج الشفايف في المنزل تتم بخطوات سهلة جداً وبسيطة وهي كما يلي:ـ

يتم تكسير أقلام الشمع إلي أجزاء صغيرة ويتم وضعها داخل طبق صغير، ثم يضاف إليها زيت جوز الهند. يتم وضع الطبق داخل الميكروويف لمدة خمس دقائق حتي تذوب أقلام الشمع، يمكن أن تذوب في مدة أقل من خمس دقائق، لذلك يجب متابعتها وعندما تذوب نخرجها من الفرن. يتم إضافة زيت اللافندر الذي يعطي رائحة عطرية جميلة، ونقلب المكونات تصب المكونات داخل علبة صغيرة محكمة الغلق وتوضع داخل الثلاجة حتي يتجمد الخليط. يتم استخدامه على الشفايف ثم نعيده إلي الثلاجة مرة أخري.

طريقة عمل روج طبيعي بالبنجر

يعتبر البنجر من المكونات الطبيعية جداً يتم عمل الروج منه بكل سهولة داخل المنزل باتباع الخطوات الأتية:ـ

يتم تقطيع حبة كبيرة من البنجر إلي مكعبات صغيرة، ثم يتم إضافة حوالي كوب من زيت جوز الهند إليها. يتم خلط المكونات داخل الخلاط الكهربائي، ثم يتم تصفية الخليط ونأخذ الماء المصفى فقط. يمكن إضافة نوع من الزيوت العطرية حسب الرائحة التي نفضلها، للحصول على رائحة جميلة. نضيف الخليط داخل علبة صغيرة فارغة ثم يوضع داخل الثلاجة حتي يتجمد تماماً، ثم نضعه على الشفايف يمكن استخدام هذه الوصفة للخدود أيضاً.

طريقة عمل ملمع شفايف طبيعي

يتم تحضير ملمع الشفايف بخطوات بسيطة جداً بالمنزل هي كما يلي:ـ