البيتي فور المشكل الذائب في الفم مثل المحلات بطريقة جديدة ومضبوطة 2021

البيتي فور المشكل ، هو أحد أنواع حلويات العيد الناعمة التي يفرح الجميع عند إعدادها، وتختلف طريقة الاحتفال بالعيد من بلد إلى أخرى حيث أن كل مكان له عادات وتقاليد عند الإحتفال به، وكما تعودنا في بلدنا الحبيبة مصر نستعد للعيد بتحضير جميع أنواع الحلويات منها البسكويت والغريبة والمبسوس والبيتيفور وكل نوع بأشكاله المختلفة، وهذه العادات هي التي تجعلنا نشعر بالسعادة والفرحة وقرب العيد، لذلك نقوم هذه الأيام بتقديم كل ما هو جديد عن حلويات العيد من خلال موقع ثقفني المتميز، واليوم سوف نتحدث عن مكونات البيتي فور المشكل وخطوات تحضيره بسهولة ويسر. مكونات البيتي فور المشكل مكونات البيتي فور المشكل سوف نقدم لكم مكونات البيتي فور المشكل وهي كما يلي: 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر البودرة.

2 حبة من البيض.

كوب من الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مسحوق من الكاكاو.

رشة صغيرة من الملح. للتزيين فورماسيل ملون.

مربي ( أي نوع مفضل لديك ).

فول سوداني مجروش.

جوز هند.

شوكولاتة مبشورة. طريقة التحضير والتشكيل طريقة التحضير والتشكيل طريقة تحضير البيتي فور معنا سوف تستمتعوا بها لأنها سهلة وهي كما يلي: نضع في إناء الخفق السكر مع الزبدة ونضربهم مع بعض جيداً. نضيف على الخليط السابق البيض والفانيليا ونستمر في الخفق. بعد ذلك ننخل الدقيق تماماً ثم نقلب به البيكنج بودر ورشة الملح، ونضعهم على الخليط السابق بالتدريج ونقوم بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية هشة. نقوم بتقسيم العجين إلى 3 أجزاء، نضع في جزء منها الكاكاو ونعجنها جيداً حتى تتجانس العجينة. نضع العجين في كيس الحلواني أو المكبس المتوفر عند حضرتك، ونشكلها على حسب الشكل المرغوب. نحضر صينية ونضع عليها هذه الأشكال، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج. بعد ان نخرجه من الفرن نتركه حتى يبرد تماماً. نضع على أحد الأشكال قليل من المربى ثم نضع عليها الشكل الآخر ونضغط برفق ونضعها في الفورماسيل أو الشكولاته المبشورة أو جوز الهند أو الفول السوداني المجروش، ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية. تحفظ الكمية في علبة محكمة الغلق. الوسوم

البيتي فور المشكل ، هو أحد أنواع حلويات العيد الناعمة التي يفرح الجميع عند إعدادها، وتختلف طريقة الاحتفال بالعيد من بلد إلى أخرى حيث أن كل مكان له عادات وتقاليد عند الإحتفال به، وكما تعودنا في بلدنا الحبيبة مصر نستعد للعيد بتحضير جميع أنواع الحلويات منها البسكويت والغريبة والمبسوس والبيتيفور وكل نوع بأشكاله المختلفة، وهذه العادات هي التي تجعلنا نشعر بالسعادة والفرحة وقرب العيد، لذلك نقوم هذه الأيام بتقديم كل ما هو جديد عن حلويات العيد من خلال موقع ثقفني المتميز، واليوم سوف نتحدث عن مكونات البيتي فور المشكل وخطوات تحضيره بسهولة ويسر. مكونات البيتي فور المشكل مكونات البيتي فور المشكل سوف نقدم لكم مكونات البيتي فور المشكل وهي كما يلي: 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر البودرة.

2 حبة من البيض.

كوب من الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مسحوق من الكاكاو.

رشة صغيرة من الملح. للتزيين فورماسيل ملون.

مربي ( أي نوع مفضل لديك ).

فول سوداني مجروش.

جوز هند.

شوكولاتة مبشورة. طريقة التحضير والتشكيل طريقة التحضير والتشكيل طريقة تحضير البيتي فور معنا سوف تستمتعوا بها لأنها سهلة وهي كما يلي: نضع في إناء الخفق السكر مع الزبدة ونضربهم مع بعض جيداً. نضيف على الخليط السابق البيض والفانيليا ونستمر في الخفق. بعد ذلك ننخل الدقيق تماماً ثم نقلب به البيكنج بودر ورشة الملح، ونضعهم على الخليط السابق بالتدريج ونقوم بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية هشة. نقوم بتقسيم العجين إلى 3 أجزاء، نضع في جزء منها الكاكاو ونعجنها جيداً حتى تتجانس العجينة. نضع العجين في كيس الحلواني أو المكبس المتوفر عند حضرتك، ونشكلها على حسب الشكل المرغوب. نحضر صينية ونضع عليها هذه الأشكال، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج. بعد ان نخرجه من الفرن نتركه حتى يبرد تماماً. نضع على أحد الأشكال قليل من المربى ثم نضع عليها الشكل الآخر ونضغط برفق ونضعها في الفورماسيل أو الشكولاته المبشورة أو جوز الهند أو الفول السوداني المجروش، ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية. تحفظ الكمية في علبة محكمة الغلق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيتي فور المشكل الذائب في الفم مثل المحلات بطريقة جديدة ومضبوطة 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.