الغريبة الناعمة الفلاحي حضريها بطريقة زمان والطعم روعة

الغريبة الناعمة حضريها في البيت بمكونات بسيطة، تعتبر الغريبة الدايبة الناعمة من أفضل حلويات العيد عند العديد من الأشخاص فقد تتسم الغريبة بأنها ذو مذاق وطعم جيد، فيكثر تناول الغريبة أيام العيد المبارك وهذه طقوس الجميع معتاد عليها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الغريبة الناعمة.

حيث تعد الغريبة من أنواع البسكويت الناعم التي يتم عمله في عيد الفطر المبارك ويتم تقديمه أيضا في جميع المناسبات السعيدة، ويعتبر طريقة عمله في التحضير سهل وبسيط ولا يأخذ الكثير من الوقت، ولكن سر نجاح عمله في الأصل هو الأهتمام بالسكر الناعم بأن يتم طحنه وتنعيمه في المطحنة ثلاثة مرات حتى يتم نجاح عمله مائة بالمائة.

كأسان من الدقيق الأبيض.

كرات ملبس من أجل التزيين.

مكسرات.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

بياض بيضتان.

رشة من الملح.

كأس إلا ربع من السكر البودرة.

كأس من السمنة.

مقادير تحضير الغريبة الناعمة بالكأس:طريقة تحضير الغريبة الناعمة:

تعتبر الغريبة الناعمة من أكثر الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الغريبة الناعمة:

القيام بنخل الدقيق الأبيض جيداً ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح له ويتم تركه جانباً. إحضار مضرب البيض ويتم خلط السمنة فيه لحين أن يصبح لونها أبيض. يتم إضافة السكر إلى السمنة المخفوقة وبعد ذلك يتم الاستمرار في الخفق لحين أن يتم الحصول على قوام ناعم. من ثم يتم إضافة بياض البيض إلى الخليط مع الاستمرار في الخلط وبعد ذلك يتم الحصول على قوام كريمي. يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي والخلط بسرعة منخفضة لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم كبس العجينة باليد لحين أن يتم الحصول على عجينة سائلة قوامها متجانس. يتم ترك العجينة لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح من العجن وذلك قبل أن يتم التوجه إلى خطوة التقطيع والتشكيل. بعد ذلك يتم تقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة حجمها حجم حبة اللوز. يتم إحضار صاج ويتم فرش طبقة من ورق الزبدة عليها لتمنع الالتصاق. يتم الحصول على كل كرة ويتم لفها جيداً على راحة اليد ومن ثم الضغط عليها بكل بطيء والاستمرار في ذلك لحين أن تأخذ شكل القرص الكبير. يتم وضع المكسرات أو الملبس على وجه كل قرص من أقراص الغريبة وبعد ذلك يتم الضغط على كل المكسرات بشكل بطيء من أجل تلبيسها. يتم رص الغريبة في الصاج الموضوع بها ورق الزبدة. إدخال الغريبة إلى الفرن لمدة خمسة وعشرين دقيقة وتركها لحين أن تنضج بصورة نهائية.

طريقة تحضير الغريبة بدقيق السميد:

سنعرض عليكم متابعينا طريقة عمل الغريبة بدقيق السميد فهي مختلفة تماما عن طريقتها وهي ناعمة ودقيق السميد يعمل على قرمشتها وتماسك العجين، لذا سنوضح طريقة عمل الغريبة بدقيق السميد والدقيق الأبيض أيضا.

كيلو من الدقيق الأبيض.

اربعة ملاعق من دقيق السميد الناعم.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر البودر.

فانيليا.

مكونات ومقادير الغريبة بدقيق السميد: