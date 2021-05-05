طريقة عمل الغريبة العيد الناعمة بالخطوات

طريقة عمل الغريبة، الغريبة هي احدي حلويات عيد الفطر المبارك التي تستعد كل ربة منزل لاحتفال بتحضير احلي وافضل حلويات العيد، وتبحث دائما عن انجح طريقة ومقادير للحصول على الطعم مميز مثل المحلات وقوام ناعم.

عجينة الغريبة الناعمة بالخطوات، بكل سهولة ويسر نقدمها لكم عبر موقعنا ثقفني حلويات العيد، هي من مراسم الاحتفال بالعيد و مع مشاركة أفراد الأسرة في تحضيرها تسود حالة من الفرح والسرور، يجب الحرص والانتباه عند تحضير المقادير للحصول على طعم مثل المحلات.

طريقة عمل غريبة العيد في المنزل

حلويات العي يتجه الأغلب إلى شرائها من المحلات خوفا من عدم الحصول على نفس الطعم والقوام الناعم، أو صعوبة الخطوات، اليوم نقدم لكم أسرار نجاح عجينة الغريبة الناعمة، لتحضيره بالمنزل بكل سهولة ويسر.

أولا مقادير الغريبة.

عدد واحد كوب كبير سكر بودر.

عدد2 كوب كبير سمنه بارده أو زبده(في الثلاجة لمده ليله).

عدد3كوب دقيق.

بيضه(أو بياض بيضه).

رشه ملح.

نصف معلقة فانيليا.

فستق للتزيين أو لولى للتزيين(حسب الرغبة أو حسب المتوفر).

يجب أولا أن نحضر محضر الطعام أو العجان ونضع فيه السمنة (أو الزبدة)وتضرب جيدا حتى تصبح ناعمه جدا جدا. ثم نبدأ في وضع السكر بودر على السمنة ويعجن بسرعه كبيره جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ناعم ولونه فاتح. نضع البيضة(أو البياض فقط)على الخليط ليصبح ناعم اكثر من الضرب أو العجن المستمر. نضع رشه الملح على الدقيق ونضعه على خليط السمنة والسكر ويعجنوا جيد جدا ليمتزج الخليط كله. يغطى العجين ويضع في الثلاجة لمده نصف ساعه قبل التشكيل. يخرج العجين من الثلاجة ويشكل على هيئه كور صغيرة (مقاس واحد)ونضعها في صينيه. على كل قطعه نضع التزين بالضغط على العجين سواء فستق أو لولى أو قرنفل أو أي نوع مكسرات حسب الرغبة. في فرن مسبق التسخين نضع الغريبة لمده من10/15 دقيقة. نترك الغريبة حتى تبرد في الصينية ثم نقوم بوضعها في أطباق للتقديم.

الطريقة تحضير الغريبة بالخطوات

بطريقة بسيطة وسهلة تم تحضير عجينة الغريبة الناعمة مثل المحلات.