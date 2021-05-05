سر نجاح تحضير سلطة الطحينة البيضاء الشهية في البيت

سلطة الطحينة من بين المقبلات الشرقية التي يعشقها كل الأشخاص وخصوصًا أثناء تناول المشويات، وتوجد أشخاص عديدة يقومون بتفضيل سلطة الطحينة لمذاقها الرائع والشهي، فهذه المقبلات تعتبر من الأطباق المحورية بجميع الوجبات، ومن أجمل وأروع المقبلات التي نالت على إعجاب العديد، ولكن كل أن لا تعرف كيف يُمكن تحضيرها، ودائمًا ما تقوم لشرائها من الخارج من المحلات الجاهزة، ولكن الآن سوف تتعرفين أيتها الأم والفتاة على طريقة تحضيرها.

من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم سر نجاح تحضير سلطة الطحينة البيضاء الشهية في البيتن حيث ان وقت الإفطار لايجب أن تكون سفرة رمضان ناقصة، ومن الجدير بالذكر أن لإكتمال السفرة يجب وضع العديد من المقبلات مثل سلطة الطحينة أو سلطة الزبادي أو غير ذلك، وسلطة الطحينة من أفضل المقبلات التي يمكن عملها في المنزل بسهولة.

من الأطباق المحورية (المقبلات) والرئيسية بكل مائدة بجميع الوجبات في الفطور، ويتم تناولها وبجانبها طبق الفول، كما يمكن أن يتم تناولها مع الغداء، أو من الممكن أن تُضاف للمشويات وهذا يجعل طعمها لذيذ ورائع، كما أن سلطة الطحينة أساسية بالطعام كل يوم، وتوحد أصناف عدة متنوعة منها، وكل نوع من تلك الأصناف طريقة محددة في إعدادها.

ثلاث فصوص من الثوم المفرومين

ثلاث ملاعق من الدقيق.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقتين كبار من الخل الأبيض.

طحينة خام.

زيت.

نصف ملعقة من الملح.

قومي بتجهيز قدر به الطحينة والثوم والخل والملح والكمون، وخلطهم جيدًا إلى أن يمتزجوا معًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق للخليط بالتدريج مع قيامك بالتحريك الجيد حتى لا تكون هناك تكتلات صغيرة.

وأخيرًا أضيفي المزيج في الطبق الخاص بالتقديم، مع إضافة الزيت على الوجه.