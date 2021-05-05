يوجد كثير من الوصفات التي تساعد على تبييض الأسنان بمكونات طبيعية وتعد هذه من أفضل الوصفات لأنها تساعد على حماية الأسنان من التسوس، كما تعطي لها بياض مميز وتقوم بإزالة كل الطبقات الصفراء، وطبقات الجير المكونة على الإنسان التي تسبب قلة ثقة بالنفس وتمنحك عدم الابتسام بسبب الاحراج.

نقدم لكم عبر موقعنا سر غامض في وصفات تبييض الأسنان بمكونات طبيعية في المنزل، حيث أن العديد من الناس يبحثون عن طرق طبيعية لتبييض الأسنان وذلك بمكونات بسيطة وطبيعية، حيث أن استخدام قشر الفاكهه لتبييض الأسنان وصفة فعالة ومجربة وأيضا ممكن استخدام البن أو عيش محروق، تابعوا موقعنا لكي يصل إليكم كل جديد.

تبييض الأسنان بمكونات طبيعية

يمكن استخدام أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على منحك ابتسامة رائعة وثقة بالنفس وقوية بالإنسان والتخلص من المشكلات التي تخص الإنسان والتسوس، وإليكم أهم هذه الوصفات:

يوجد حوالي 6 إلي 7 وصفات تمنحك الشعور جميلة وتعطي نتيجة فعالة من أهم هذه الوصفات التالي:

قشر الموز

يحت ي الموز على كثير من الفوائد التي تقوم بتبيض الأسنان وهذا لأنها بداخلها مجموعة كبيرة من الحديد والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم اللذان يقومان بامتصاص كل المواد الضارة من الأسنان.

لابد من التأكيد أن يكون الموز فاخر من الدرجة الأولى حتى يكون ناضج، وليس من استعمال الموز الأسود.

نبدأ بفك القشرة وقت الاستخدام مباشرة ونبدأ بفرك الأسنان باستخدام القشرة.

ننتظر بعض الوقت ولكن يجب عدم علق الفم أو لمس الشفاة الأسنان، ونترك معجون القشر لمدة 5 دقائق ثم نغسله بالماء

طريقة استخدام قشر الموز في وصفة تبييض الأسنان

كما يوجد وصفة أخرى تساعد على تبييض الأسنان مثل

قشر البرتقال

تساعد هذه الوصفة على تبييض الأسنان وذلك لأنه تساعد على تعزيز صحة الأسنان لأنه يحتوي علي فيتامين سي وهذه المساعدة تقوم بإزالة المادة الصفراء المتراكمة على الأسنان.

طريقة استخدام وصفة قشر البرتقال

َن أشعل الوصفات يتم فرك الأسنان بقشر البرتقال قبل النوم، فهو يقوم بقتل كل البكتيريا والجراثيم الضارة ويمنح أسنان بيضاء قوية، وبذلك قد تم التعرف على أهم وصفات تبييض الأسنان بمكونات طبيعية.