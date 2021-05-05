اصبغي حواجبك في المنزل بمكونات طبيعية ووداعاً للذهاب إلى صالون التجميل

اصبغي حواجبك في المنزل بمكونات طبيعية، صبغ الحواجب وتشقيرها من الأمور التي تهتم بها كل فتاة، والعناية بهما تجعل الوجه أكثر إنجذاباً وإشراقاً ويعطي للمرأة المزيد من التألق و نضارة للوجه، حيث أن صبغ الحواجب يحتاج إلى الذهاب إلى صالون التجميل، وعادة ما يستخدمون صبغة للحواجب تحتوي على مواد كيميائية تضر بشعر الحاجب مما يؤدى إلى تساقطه، فهناك مكونات طبيعية موجودة في كل منزل آمنة على الشعر تساعد في صبغ الشعر والحواجب بطريقة فعالة وأمنة، سنتعرف عليها من خلال متابعتكم لهذا المقال.

صبغ الحواجب في المنزل بمكونات طبيعية

عادة ما تبحث الفتاة عن ألوان صبغة للشعر مواكبة لأحداث الموضة، بالإضافة إلى تماشيها مع لون البشرة و شعر الحاجب، هناك عدة ألوان جريئة منها صبغة باللون الأحمر أو الرمادي أو البني أو الأسود، وهناك ألوان هادئة وعادات ما نلجأ إلى إستخدامها في صبغة الشعر أو صبغة الحواجب، وذلك للتخلص من الطرق التقليدية والشعور بالتغيير والتجديد.

صبغة الحواجب بالقهوة

المكونات:

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الكاكاو .

ملعقتين من القهوة.

طريقة التحضير:

يحضر إناء ويوضع فيه القهوة والكاكاو ويتم مزجهم معاً، بعد ذلك يضاف العسل وزيت جوز الهند مع الإستمرار في الخلط حتى الحصول على مزيج متجانس.

يتم تنظيف الحواجب والتخلص من الشعر الزائد، بعد ذلك يتم وضع صبغة القهوة على الحاجب بإنتظام وذلك باستخدام ماسكارا قديمة.

تترك صبغة القهوة على الحاجب لمدة نصف ساعة، ثم يتم إزالتها بواسطة قطنة مبللة، ثم يغسل الوجه بالكامل.

صبغ الحواجب بالحناء

المكونات:

قطرتين من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الحناء.

طريقة التحضير:

يحضر إناء صغير ويوضع فيه الحناء وعصير الليمون، ويتم مزجهم جيداً للحصول على عجينة.

بعد ذلك يتم وضع العجينة في الثلاجة ليلة كاملة، ثم تستخدم على الحاجب وتترك لمدة ربع ساعة حتى الحصول على اللون المطلوب.

كلما تركت الصبغة على الحواجب لفترة أطول، كلما كان اللون داكن.

المكونات الطبيعية تساعد بشكل كبير في صبغ الحواجب وذلك بدلاً من الذهاب لصالون التجميل وصرف أسعار باهظة و صبغ الحواجب بمواد كيميائية تضر بالشعر على المدى البعيد، حيث تعد تلك المكونات أمنه و مغذية للشعر، بالإضافة إلى تكثيف شعر الحاجب وجعله أكثر إنجذاباً.