المبسوس بمقادير مظبوطة وبطريقة فلاحى وبطعم يذوب فى الفم

المبسوس من المعجنات الحلوة التى تعتبر من الحلويات وارتبط عمله دائما بالاعياد، ففى مصر فى وجه بحرى يسمى بالكحك وفى وجه قبلى وعند الفلاحين يسمى بالمبسوس، وفرحة العيد تكمن فى عمل المبسوس والمعجنات الاخرى المرتبطة بالعياد والمناسبات السعيدة كالافراح، ففى الصعيد يقدم اهل العروسة لأهل العريس البسكويت والمبسوس والبيتيفور والغريبة وغيرها لذلك يقبل الجميع على معرفة طريقة عمله ومقاديره، وسوف اقدم لحضراتكم مقادير وطريقة عمل المبسوس المظبوط.مقاديرالمبسوس
يتكون المبسوس من مقاديرسهلة ومظبوطة ولا يخلو منها اى منزل وهى كالتالى:
- 2 كوب من السمنة.
- 11/4 كوب من الماء.
- 5 اكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 1/2 ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الشمر.حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من المحلب.
- ملعقة صغيرة من الينسون.حسب الرغبة.
طريقة عمل المبسوس بسيطة وتنحصر فى خطوات سهلة وساشرحها لكم كالاتى:
- نقوم بإحضاراناء ونضع به السمنة ونضعه على النار.
- نترك السمنة حتى تغلى وبعد ذلك نضيف السمسم ونقلبهم جيدا حتى يتحمر السمسم قليلا.
- نضع الخميرة على الماء وعليها 1/2 ملعقة السكرونتركها جانبا.
- نحضر وعاء واسع وعميق للعجن.
- ونضع به الدقيق وعليه المكونات الجافة من الملح والمحلب والشمر والينسون لمن يرغب فى وضعهم اما ان كنا لا نفضل طعمهم فمن الممكن الاستغناء عنهم عادى جدا.
- بعد ذلك نضيف عليهم السمنة المغلية بالسمسم ونقلب جيدا بملعقة خشبية .
- ثم نضع الخميرة بالماء شوية شوية ونعجن باليد حتى تتماسك العجينة.
- نقوم بترك العجينة ترتاح قليلا.
- بعد ذلك نقوم بتشكيلها على شكل كور صغيرة ونشكلها بالمناقيش أو هناك العديد من الادوات لتشكيله فمنها المصنوع من البلاستيك ومنها المصنوع من الخشب على هيئة قوالب.
- بعد تشكيلها توضع على الصوانى ثم ندخلها فرن متوسطة تم تسخينها مسبقا لمدة 15 دقيقة أو حسب الفرن ونخلى عنينا على الفرن حتى لا يحترق.
- ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما وبعدذلك نرش عليه السكر البودر ونقدمه فى طبق التقديم وبالهنا.
الوسوم
المبسوس من المعجنات الحلوة التى تعتبر من الحلويات وارتبط عمله دائما بالاعياد، ففى مصر فى وجه بحرى يسمى بالكحك وفى وجه قبلى وعند الفلاحين يسمى بالمبسوس، وفرحة العيد تكمن فى عمل المبسوس والمعجنات الاخرى المرتبطة بالعياد والمناسبات السعيدة كالافراح، ففى الصعيد يقدم اهل العروسة لأهل العريس البسكويت والمبسوس والبيتيفور والغريبة وغيرها لذلك يقبل الجميع على معرفة طريقة عمله ومقاديره، وسوف اقدم لحضراتكم مقادير وطريقة عمل المبسوس المظبوط.مقاديرالمبسوس
يتكون المبسوس من مقاديرسهلة ومظبوطة ولا يخلو منها اى منزل وهى كالتالى:
- 2 كوب من السمنة.
- 11/4 كوب من الماء.
- 5 اكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 1/2 ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الشمر.حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من المحلب.
- ملعقة صغيرة من الينسون.حسب الرغبة.
طريقة عمل المبسوس بسيطة وتنحصر فى خطوات سهلة وساشرحها لكم كالاتى:
- نقوم بإحضاراناء ونضع به السمنة ونضعه على النار.
- نترك السمنة حتى تغلى وبعد ذلك نضيف السمسم ونقلبهم جيدا حتى يتحمر السمسم قليلا.
- نضع الخميرة على الماء وعليها 1/2 ملعقة السكرونتركها جانبا.
- نحضر وعاء واسع وعميق للعجن.
- ونضع به الدقيق وعليه المكونات الجافة من الملح والمحلب والشمر والينسون لمن يرغب فى وضعهم اما ان كنا لا نفضل طعمهم فمن الممكن الاستغناء عنهم عادى جدا.
- بعد ذلك نضيف عليهم السمنة المغلية بالسمسم ونقلب جيدا بملعقة خشبية .
- ثم نضع الخميرة بالماء شوية شوية ونعجن باليد حتى تتماسك العجينة.
- نقوم بترك العجينة ترتاح قليلا.
- بعد ذلك نقوم بتشكيلها على شكل كور صغيرة ونشكلها بالمناقيش أو هناك العديد من الادوات لتشكيله فمنها المصنوع من البلاستيك ومنها المصنوع من الخشب على هيئة قوالب.
- بعد تشكيلها توضع على الصوانى ثم ندخلها فرن متوسطة تم تسخينها مسبقا لمدة 15 دقيقة أو حسب الفرن ونخلى عنينا على الفرن حتى لا يحترق.
- ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما وبعدذلك نرش عليه السكر البودر ونقدمه فى طبق التقديم وبالهنا.
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