المبسوس بمقادير مظبوطة وبطريقة فلاحى وبطعم يذوب فى الفم

المبسوس من المعجنات الحلوة التى تعتبر من الحلويات وارتبط عمله دائما بالاعياد، ففى مصر فى وجه بحرى يسمى بالكحك وفى وجه قبلى وعند الفلاحين يسمى بالمبسوس، وفرحة العيد تكمن فى عمل المبسوس والمعجنات الاخرى المرتبطة بالعياد والمناسبات السعيدة كالافراح، ففى الصعيد يقدم اهل العروسة لأهل العريس البسكويت والمبسوس والبيتيفور والغريبة وغيرها لذلك يقبل الجميع على معرفة طريقة عمله ومقاديره، وسوف اقدم لحضراتكم مقادير وطريقة عمل المبسوس المظبوط.

مقاديرالمبسوس

يتكون المبسوس من مقاديرسهلة ومظبوطة ولا يخلو منها اى منزل وهى كالتالى:

2 كوب من السمنة.

11/4 كوب من الماء.

5 اكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السمسم.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

1/2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الشمر.حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من المحلب.

ملعقة صغيرة من الينسون.حسب الرغبة.

طريقة االاعداد والتحضير

طريقة عمل المبسوس بسيطة وتنحصر فى خطوات سهلة وساشرحها لكم كالاتى: