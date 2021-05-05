أفضل التكات وأدق الأسرار لعمل الكحك ف منزل بخطوات سهلة ليصبح أحلى من الجاهز

طريقة تحضير كحك العيد ، كحك العيد من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير وخاصة في العيد الفطر المبارك، ويمكن حشو ألكحك بالكثير من الحشوات كالملبن، والعجوة، والشيكولاتة، والعجمية، والزبيب، والمكسرات بجميع أنواعها، كانت تفضل ربات البيوت بتحضير ألكحك في المنزل بعد أرتفاع أسعار ألكحك في السنوات الماضية ولكن في سنة 2021 يفضل تحضيره في المنزل للحفاظ علي الأسرة من أي فيروسات وخاصة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيدا-19)، وفي هذا المقال سوف نقدم لكي طريقة تحضير ألكحك في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت.طريقة تحضير كحك العيد
المكونات:
- كيلو من الدقيق الفاخر.
- كوب من الزبدة.
- كوب من السمن.
- 2 ملعقة صغيرة من ريحة ألكحك.
- 3 ملاعق كبيرة من السمسم.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة سكر.
- كوب من الماء الدافئ ، ويمكن استبدالها بكوب من الحليب الدافئ.
- ملحقة صغيرة من الخميرة الخشنة.
- سكر بودر للتقديم.
نقوم بوضع الدقيق والملح في وعاء عميق، نقوم بوضع السمن والزبدة في وعاء مختلف متوسط الحجم، نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يذوب السمن ويصبح ساخناً، نقوم بإضافة ريحة الكعك على الدقيق، ونضيف السمسم على الدقيق نقوم بإضافة السمن والزبدة علي خليط الدقيق، نقوم بتقليب الدقيق والسمن جيداً حتى يختلط تماماً، باستخدام ملعقة خشبية يتم التقليب حتي يصبح الخليط بارداً، وحتي أن يختلط السمن بالدقيق جيداً، نقوم بإضافة الخميرة، والماء أو الحليب، والسكر في وعاء عميق، ونقوم بتقليب جيداً حتي يذوب الملح والسكر ويتم تغطية الخليط ويترك لمدة خمس دقائق حتي يخمر، نقوم بإضافة الخميرة على خليط الدقيق والسمن.
ويتم تقليب الخميرة والدقيق بأطراف الأصابع حتى تتكون العجينة، ويجب أن يتم العجن عدة مرات إلى أن تصبح العجينة ناعمة، نقوم بتغليف طبق العجينة بكيس من النايلون ويوضع في مكان دافئ لمدة نصف ساعة (30 دقيقة) حتى يتضاعف حجم العجين.
نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة نقوم بإحضار صواني صالحة لاستخدام الفرن، نقوم بتشكيل العجين لقطع صغيرة ونقوم بوضعها في باطن اليد وتقليبها عدة مرات لتصبح مثل الكرة، وبعدها نقوم بالضغط على العجين لتصبح قرص سميك، نقوم بنقش كرات العجين باستخدام ملقاط نقش الكحك بالنقش المفضل لديكم علي حسب الرغبة، نقوم بوضع الكحك في الصواني مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى.
يترك الكحك في الفرن لمدة 10-12 دقيقة حتى يندج ويصبح باللون الذهبي الفاتح، قومي بإخراج الكحك من الفرن واتركيه حتي يبرد، ثم نقوم بإضافة الكحك في طبق التقديم ويضاف علي كل كحكه القليل من السكر البودر ويتم تقديمهُ، وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير كحك العيد ، كحك العيد من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير وخاصة في العيد الفطر المبارك، ويمكن حشو ألكحك بالكثير من الحشوات كالملبن، والعجوة، والشيكولاتة، والعجمية، والزبيب، والمكسرات بجميع أنواعها، كانت تفضل ربات البيوت بتحضير ألكحك في المنزل بعد أرتفاع أسعار ألكحك في السنوات الماضية ولكن في سنة 2021 يفضل تحضيره في المنزل للحفاظ علي الأسرة من أي فيروسات وخاصة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيدا-19)، وفي هذا المقال سوف نقدم لكي طريقة تحضير ألكحك في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت.طريقة تحضير كحك العيد
المكونات:
- كيلو من الدقيق الفاخر.
- كوب من الزبدة.
- كوب من السمن.
- 2 ملعقة صغيرة من ريحة ألكحك.
- 3 ملاعق كبيرة من السمسم.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة سكر.
- كوب من الماء الدافئ ، ويمكن استبدالها بكوب من الحليب الدافئ.
- ملحقة صغيرة من الخميرة الخشنة.
- سكر بودر للتقديم.
نقوم بوضع الدقيق والملح في وعاء عميق، نقوم بوضع السمن والزبدة في وعاء مختلف متوسط الحجم، نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يذوب السمن ويصبح ساخناً، نقوم بإضافة ريحة الكعك على الدقيق، ونضيف السمسم على الدقيق نقوم بإضافة السمن والزبدة علي خليط الدقيق، نقوم بتقليب الدقيق والسمن جيداً حتى يختلط تماماً، باستخدام ملعقة خشبية يتم التقليب حتي يصبح الخليط بارداً، وحتي أن يختلط السمن بالدقيق جيداً، نقوم بإضافة الخميرة، والماء أو الحليب، والسكر في وعاء عميق، ونقوم بتقليب جيداً حتي يذوب الملح والسكر ويتم تغطية الخليط ويترك لمدة خمس دقائق حتي يخمر، نقوم بإضافة الخميرة على خليط الدقيق والسمن.
ويتم تقليب الخميرة والدقيق بأطراف الأصابع حتى تتكون العجينة، ويجب أن يتم العجن عدة مرات إلى أن تصبح العجينة ناعمة، نقوم بتغليف طبق العجينة بكيس من النايلون ويوضع في مكان دافئ لمدة نصف ساعة (30 دقيقة) حتى يتضاعف حجم العجين.
نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة نقوم بإحضار صواني صالحة لاستخدام الفرن، نقوم بتشكيل العجين لقطع صغيرة ونقوم بوضعها في باطن اليد وتقليبها عدة مرات لتصبح مثل الكرة، وبعدها نقوم بالضغط على العجين لتصبح قرص سميك، نقوم بنقش كرات العجين باستخدام ملقاط نقش الكحك بالنقش المفضل لديكم علي حسب الرغبة، نقوم بوضع الكحك في الصواني مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى.
يترك الكحك في الفرن لمدة 10-12 دقيقة حتى يندج ويصبح باللون الذهبي الفاتح، قومي بإخراج الكحك من الفرن واتركيه حتي يبرد، ثم نقوم بإضافة الكحك في طبق التقديم ويضاف علي كل كحكه القليل من السكر البودر ويتم تقديمهُ، وبالهناء والشفاء.
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