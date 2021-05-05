فوائد وإستخدامات زيت الأرجان لا حصر لها .. فتعرفي علي أهمها بطريقة بسيطة

فوائد وإستخدامات زيت الأرجان كثيرة فهو أحد أهم الزيوت الطبيعية المعروفة منذ القدم، حيث كان يستخدم في العديد من الأغراض مثل العلاج والطهي والعناية بالبشرة والشعر، وسنوضح أبرز المعلومات حول هذا الزيت الرائع واستخداماته وطريقة تطبيقه على الشعر ، ويمكنكم التعرف علي فوائد وإستخدامات زيت الخروع للشعر .

ما هو زيت الأرجان

هو زيت طبيعي يتم استخراجه من لب شجر الأرجان والذي يعتبر من الأشجار النادرة التي توجد في المغرب، ولكن الزيت غير نادر حيث يتم استخدامه في جميع دول العالم، وذلك بسبب أهميته وفوائده العديدة.

يحتوي هذا الزيت على أحماض كثيرة أهمها حمض الأوليك الذي يزيد من نفاذية بعض المكونات للبشرة لتزويدها بالمغذيات وحمض اللينوليك الذي يقلل من الالتهابات ويمنع جفاف البشرة ويزيد ترطيبها، بالإضافة إلى أحماض للأوميجا 6 والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

استخدامات زيت الأرجان المتعددة

يستخدم هذا الزيت في العديد من المجالات مثل الطهي أو المجال التجميلي وصناعة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر أو تحسين الصحة، ومن أهم استخداماته:

معالج قوي للشعر ، يستخدم للقضاء على القشرة والالتهابات التي قد تصيب فروة الرأس، وذلك من خلال استخدامه كعلاج ووضعه مرتين على الشعر خلال الأسبوع، كما أنه يعالج الشعر المتقصف والهايش والشعر الجاف حيث يعمل على ترطيبه ويقلل من التساقط ويزيد من لمعان ونعومة الشعر.

يستخدم للقضاء على القشرة والالتهابات التي قد تصيب فروة الرأس، وذلك من خلال استخدامه كعلاج ووضعه مرتين على الشعر خلال الأسبوع، كما أنه يعالج الشعر المتقصف والهايش والشعر الجاف حيث يعمل على ترطيبه ويقلل من التساقط ويزيد من لمعان ونعومة الشعر. مرطب للبشرة والجسم ، يستطيع الجسم من امتصاص هذا الزيت بسرعة ولا يترك أي أوساخ أو مخلفات به ولا يسبب أي أضرار، ولذلك يمكن وضعه على الجسم أو البشرة كمرطب طبيعي بمفرده أو إضافة أي مكون طبيعي آخر له لزيادة الفعالية، كما أنه يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويحافظ علي رطوبة المناطق الحساسة.

يستطيع الجسم من امتصاص هذا الزيت بسرعة ولا يترك أي أوساخ أو مخلفات به ولا يسبب أي أضرار، ولذلك يمكن وضعه على الجسم أو البشرة كمرطب طبيعي بمفرده أو إضافة أي مكون طبيعي آخر له لزيادة الفعالية، كما أنه يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويحافظ علي رطوبة المناطق الحساسة. مهدئ طبيعي للجلد بعد الحلاقة ، يعمل على تهدئة الجلد بعد الحلاقة ويمنع الإصابة بالالتهابات أو احمرار المنطقة التي تم حلقها.

وصفات للشعر بزيت الأرجان

يوجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر وعلاج مشاكله باستخدام زيت الأرجان وأهمها استخدام حمام الكريم أو الشامبو الذي يحتوي عليه، أو عمل ماسك للشعر باستخدامه كالتالي: