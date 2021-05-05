بأقل تكاليف طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت وأحلى من الحلواني

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة من أكثر الحلويات بحث عبر الإنترنت حيث تعتبر البسبوسة بالقشطة من أفضل الحلويات التي لديها أقبال عالي في الوطن العربي بسبب طعمها اللذيذ والشهي ويحرصون أصحاب محلات الحلويات على تقديمها بأكثر من شكل وطعم نظراً لكثرة محبي البسبوسة وسوف نقوم اليوم بشرح طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بأقل التكاليف الممكنة وأفضل أيضاً من محلات الحلويات الشرقية بطريقة سهلة عند التحضير في البيت

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

في شهر رمضان المبارك يتزايد الطلب على عمل الحلويات الشرقية وهناك طلب متزايد على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بأقل التكاليف وهذا ما سوف نوضحه بالمكونات اللازمة لها

إحضار كوب صغير من دقيق السميد الناعم

دقيق السميد الخشن بمقدار كوب

جوز الهند مبشور حوالي كوب أو كوب ونصف

سكر لا يقل عن كوب إلا ربع

زيت نباتي

حوالي 250 جرام من القشطة

إحضار ملعقة من بيكنج بودر مع بيضة واحدة

ملعقة أو معلقة ونصف من الفانيليا

كوب أو أثنين من الحليب البقري أو الجاموسي

150 جرام من النشا لعمل البسبوسة بالقشطة

ملعقتين من ماء الورد على حسب الرغبة

شربات من أجل التزيين بعد الإنتهاء من تحضير طبق البسبوسة بالقشطة

يجب في البداية تحضير حشو القشطة بمعنى تقليب النشا مع الحليب وهو بارد حتى يزوب

ثم بعدها ضيفي القشطة عليهم في وعاء كبير

ضعيهم على النار مع التقليب جيداً

بعد ذلك قومي بتحريك جميع المكونات المطلوبة لعمل البسبوسة بالقشطة حتى يصبح الكل مثل الخليط ويجب أن لا يكون سميك أو خفيف

ثم ضيفي ماء الورد أثناء القيام بالتقليب جيداً

ضعي بيض بالأضافة إلى الفانيليا المطلوبة

ثم أضيفي كوب من دقيق السميد

ثم جوز الهند مع التقليب المستمر

ثم السكر مع التقليب الدائم له

ضعي بيكنج بودر مع الزيت

ثم بعدها أضيفي القشطة بعظها أمسحي صينية البسبوسة بالسمن والزيت ثم ضعي الخليط ثم القشطة الذي تم تجهيزها في البداية

ثم أدخليها الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً حتى يصبح لون البسبوسة ذهبي اللون وثم أخرجيها من الفرن وبذلك تم التحضير

طريقة عمل وتحضير البسبوسة بالقشطة في البيت