بأقل تكاليف طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت وأحلى من الحلواني

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة من أكثر الحلويات بحث عبر الإنترنت حيث تعتبر البسبوسة بالقشطة من أفضل الحلويات التي لديها أقبال عالي في الوطن العربي بسبب طعمها اللذيذ والشهي ويحرصون أصحاب محلات الحلويات على تقديمها بأكثر من شكل وطعم نظراً لكثرة محبي البسبوسة وسوف نقوم اليوم بشرح طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بأقل التكاليف الممكنة وأفضل أيضاً من محلات الحلويات الشرقية بطريقة سهلة عند التحضير في البيتمكونات عمل البسبوسة بالقشطة
في شهر رمضان المبارك يتزايد الطلب على عمل الحلويات الشرقية وهناك طلب متزايد على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بأقل التكاليف وهذا ما سوف نوضحه بالمكونات اللازمة لها
- إحضار كوب صغير من دقيق السميد الناعم
- دقيق السميد الخشن بمقدار كوب
- جوز الهند مبشور حوالي كوب أو كوب ونصف
- سكر لا يقل عن كوب إلا ربع
- زيت نباتي
- حوالي 250 جرام من القشطة
- إحضار ملعقة من بيكنج بودر مع بيضة واحدة
- ملعقة أو معلقة ونصف من الفانيليا
- كوب أو أثنين من الحليب البقري أو الجاموسي
- 150 جرام من النشا لعمل البسبوسة بالقشطة
- ملعقتين من ماء الورد على حسب الرغبة
- شربات من أجل التزيين بعد الإنتهاء من تحضير طبق البسبوسة بالقشطة
- يجب في البداية تحضير حشو القشطة بمعنى تقليب النشا مع الحليب وهو بارد حتى يزوب
- ثم بعدها ضيفي القشطة عليهم في وعاء كبير
- ضعيهم على النار مع التقليب جيداً
- بعد ذلك قومي بتحريك جميع المكونات المطلوبة لعمل البسبوسة بالقشطة حتى يصبح الكل مثل الخليط ويجب أن لا يكون سميك أو خفيف
- ثم ضيفي ماء الورد أثناء القيام بالتقليب جيداً
- ضعي بيض بالأضافة إلى الفانيليا المطلوبة
- ثم أضيفي كوب من دقيق السميد
- ثم جوز الهند مع التقليب المستمر
- ثم السكر مع التقليب الدائم له
- ضعي بيكنج بودر مع الزيت
- ثم بعدها أضيفي القشطة بعظها أمسحي صينية البسبوسة بالسمن والزيت ثم ضعي الخليط ثم القشطة الذي تم تجهيزها في البداية
- ثم أدخليها الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً حتى يصبح لون البسبوسة ذهبي اللون وثم أخرجيها من الفرن وبذلك تم التحضير
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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة من أكثر الحلويات بحث عبر الإنترنت حيث تعتبر البسبوسة بالقشطة من أفضل الحلويات التي لديها أقبال عالي في الوطن العربي بسبب طعمها اللذيذ والشهي ويحرصون أصحاب محلات الحلويات على تقديمها بأكثر من شكل وطعم نظراً لكثرة محبي البسبوسة وسوف نقوم اليوم بشرح طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بأقل التكاليف الممكنة وأفضل أيضاً من محلات الحلويات الشرقية بطريقة سهلة عند التحضير في البيتمكونات عمل البسبوسة بالقشطة
في شهر رمضان المبارك يتزايد الطلب على عمل الحلويات الشرقية وهناك طلب متزايد على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بأقل التكاليف وهذا ما سوف نوضحه بالمكونات اللازمة لها
- إحضار كوب صغير من دقيق السميد الناعم
- دقيق السميد الخشن بمقدار كوب
- جوز الهند مبشور حوالي كوب أو كوب ونصف
- سكر لا يقل عن كوب إلا ربع
- زيت نباتي
- حوالي 250 جرام من القشطة
- إحضار ملعقة من بيكنج بودر مع بيضة واحدة
- ملعقة أو معلقة ونصف من الفانيليا
- كوب أو أثنين من الحليب البقري أو الجاموسي
- 150 جرام من النشا لعمل البسبوسة بالقشطة
- ملعقتين من ماء الورد على حسب الرغبة
- شربات من أجل التزيين بعد الإنتهاء من تحضير طبق البسبوسة بالقشطة
- يجب في البداية تحضير حشو القشطة بمعنى تقليب النشا مع الحليب وهو بارد حتى يزوب
- ثم بعدها ضيفي القشطة عليهم في وعاء كبير
- ضعيهم على النار مع التقليب جيداً
- بعد ذلك قومي بتحريك جميع المكونات المطلوبة لعمل البسبوسة بالقشطة حتى يصبح الكل مثل الخليط ويجب أن لا يكون سميك أو خفيف
- ثم ضيفي ماء الورد أثناء القيام بالتقليب جيداً
- ضعي بيض بالأضافة إلى الفانيليا المطلوبة
- ثم أضيفي كوب من دقيق السميد
- ثم جوز الهند مع التقليب المستمر
- ثم السكر مع التقليب الدائم له
- ضعي بيكنج بودر مع الزيت
- ثم بعدها أضيفي القشطة بعظها أمسحي صينية البسبوسة بالسمن والزيت ثم ضعي الخليط ثم القشطة الذي تم تجهيزها في البداية
- ثم أدخليها الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً حتى يصبح لون البسبوسة ذهبي اللون وثم أخرجيها من الفرن وبذلك تم التحضير
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