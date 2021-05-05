أسهل طريقة لعمل فراخ محشية بخلطة مميزة ومشوية في الفرن

طريقة عمل فراخ محشية بخلطة مميزة سوف نشرحها لكم حيث أن الفراخ من الأكلات الأساسية ويمكن أن نطبخها بالكثير من الطرق، حيث يمكن أن نأتي بالفراخ تكون سليمة ونتبلها جيداً وبعد ذلك نقوم بحشو الفراخ بالأرز والقوانص ونشويها في الفرن لتعطي طعم لذيذ، والفراخ من اللحوم المفيدة ويمكن منها عمل الكثير من الأكلات مثل الفراخ المشوية علي الفحم وفراخ محمرة في الفرن وأيضا أكلة فراخ محمرة بالبارميزان مع الطماطم وشاورما الفراخ اللذيذة وشيش طاووق في الفرن وصدور الفراخ بصوص الكريمة، وهناك أيضا أكلات عديدة للفراخ مع البطاطس مثل صنية الفراخ بالبطاطس كما يمكن عما عصاج الفراخ بدلا من اللحمة ونستخدمه في المكرونة البشاميل أو الجلاش والرقاق. مكونات عمل فراخ محشية فرختين

كبد وقوانص الفراخ وتكون متقطعة

بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم

2حبات من الفلفل ألأخضر المفروم

أربع فصوص ثوم متقطعين شرائح

حبة طماطم مبشورة

حبة جزر مبشورة

سمن بلدي

ورق لوري وكبابة صيني وقرفة خشب

مستكة وقرنفل وحبهان وجوزة الطيب ونعناع

نصف ملعقة من الكاري ومن الكركم

كزبرة مطحونة وقرفة مطحونة

2 كوب أرز يكون مغسول ومنقوع لمدة ساعتين طريقة تحضير فراخ محشية نأتي بحلة ونضع فيها قليل من السمن والزيت ونضعها علي النار ونضع معها ورق اللوري وعود القرفة الخشب والكبابة الصيني ونقلبهم في السمن وعندما نشم رائحة التوابل نضع البصل عليها ومعها ملح وفلفل اسود ونقلبه ونضيف الي الخليط السابق الفلفل الأخضر والجزر المبشر والكبد والقوانص والطماطم والثوم ونضيف عليه الأزر ونستمر في تقليب كل الخليط ونضيف عليه الكزبرة المطحونة والقرفة المطحونة وجوزة الطيب والكاري والكركم ثم نضيف الماء ونغطيها ونتركها علي النار حتي يستوي الأزر وبقية المكونات ثلاث أربع سوي فقط، وبعد ذلك نطفي عليها نحضر الفراخ وتكون مغسولة جيدا وبعد ذلك نأتي بملح وفلفل أسود ونقوم بدهن كل أجزاء الفرختين بالملح والفلفل الأسود جيدا وتحت الجلد وبعد ذلك نأتي بالخليط السابق الذي به الأرز والخضروات ونبدأ في حشو الفراخ ونملأها جيدا بالحشو ثم نغلق الفراخ بعيدان الشيش طاووق ثم نضع الفراخ المحشية في صنية ونرش عليها زيت ورشة بابريكا ونغطيها بورق فويل ونضع في الفرن حتي تستوي. مكونات عمل فراخ محشيةطريقة تحضير فراخ محشية الوسوم

طريقة عمل فراخ محشية بخلطة مميزة سوف نشرحها لكم حيث أن الفراخ من الأكلات الأساسية ويمكن أن نطبخها بالكثير من الطرق، حيث يمكن أن نأتي بالفراخ تكون سليمة ونتبلها جيداً وبعد ذلك نقوم بحشو الفراخ بالأرز والقوانص ونشويها في الفرن لتعطي طعم لذيذ، والفراخ من اللحوم المفيدة ويمكن منها عمل الكثير من الأكلات مثل الفراخ المشوية علي الفحم وفراخ محمرة في الفرن وأيضا أكلة فراخ محمرة بالبارميزان مع الطماطم وشاورما الفراخ اللذيذة وشيش طاووق في الفرن وصدور الفراخ بصوص الكريمة، وهناك أيضا أكلات عديدة للفراخ مع البطاطس مثل صنية الفراخ بالبطاطس كما يمكن عما عصاج الفراخ بدلا من اللحمة ونستخدمه في المكرونة البشاميل أو الجلاش والرقاق. مكونات عمل فراخ محشية فرختين

كبد وقوانص الفراخ وتكون متقطعة

بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم

2حبات من الفلفل ألأخضر المفروم

أربع فصوص ثوم متقطعين شرائح

حبة طماطم مبشورة

حبة جزر مبشورة

سمن بلدي

ورق لوري وكبابة صيني وقرفة خشب

مستكة وقرنفل وحبهان وجوزة الطيب ونعناع

نصف ملعقة من الكاري ومن الكركم

كزبرة مطحونة وقرفة مطحونة

2 كوب أرز يكون مغسول ومنقوع لمدة ساعتين طريقة تحضير فراخ محشية نأتي بحلة ونضع فيها قليل من السمن والزيت ونضعها علي النار ونضع معها ورق اللوري وعود القرفة الخشب والكبابة الصيني ونقلبهم في السمن وعندما نشم رائحة التوابل نضع البصل عليها ومعها ملح وفلفل اسود ونقلبه ونضيف الي الخليط السابق الفلفل الأخضر والجزر المبشر والكبد والقوانص والطماطم والثوم ونضيف عليه الأزر ونستمر في تقليب كل الخليط ونضيف عليه الكزبرة المطحونة والقرفة المطحونة وجوزة الطيب والكاري والكركم ثم نضيف الماء ونغطيها ونتركها علي النار حتي يستوي الأزر وبقية المكونات ثلاث أربع سوي فقط، وبعد ذلك نطفي عليها نحضر الفراخ وتكون مغسولة جيدا وبعد ذلك نأتي بملح وفلفل أسود ونقوم بدهن كل أجزاء الفرختين بالملح والفلفل الأسود جيدا وتحت الجلد وبعد ذلك نأتي بالخليط السابق الذي به الأرز والخضروات ونبدأ في حشو الفراخ ونملأها جيدا بالحشو ثم نغلق الفراخ بعيدان الشيش طاووق ثم نضع الفراخ المحشية في صنية ونرش عليها زيت ورشة بابريكا ونغطيها بورق فويل ونضع في الفرن حتي تستوي. مكونات عمل فراخ محشيةطريقة تحضير فراخ محشية

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