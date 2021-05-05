حلى الزبادي بالنسكافيه .. تعرفي على الطريقة بالخطوات

يعد حلى الزبادي بالنسكافيه من الوصفات الغير تقليدية للحلويات، والتي يمكن تحضيرها وتقديمها على السفرة الرمضانية بعد الإفطار، حيث أن النسكافيه يمنح الحلى طعم مختلف ومذاق مميز، وفي المقال نقدم المقادير كاملة والطريقة خطوة بخطوة.

طريقة عمل حلى الزبادي بالنسكافيه

عندما يدخل النسكافيه كمكون أساسي في أي وصفة حلويات يمنحها مذاق مختلف تمامًا، وهو بالفعل ما نستعرضه خلال الفقرات التالية:

مقادير الوصفة

أهم من تنفيذ خطوات الوصفة هو الالتزام بالمقادير بشكل دقيق، حيث أن هذا هو ما يضمن نجاحها، وفيما يلي المقادير بدقة:

عدد 2 علبة بسكويت سادة للشاي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من النسكافيه البلاك.

كوب واحد من الكريم كراميل.

كوب من المياه.

كوب من اللبن السائل.

يتم أولاً طحن البسكويت جيدًا في محضر الكعام حتى يصبح مثل حبات الرمال. يتم إضافة الزبدة تدريجيًا مع الفرك جيدًا حتى يمتزج المكونين معًا. فرد الخليط في قالب مستطيل والضغط عليه جيدًا باليد حتى يتساوى، يوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. يتم خلط الحليب، الزبادي، والسكر في الخلاط الكهربائي جيدًا. ثم يتم سكب المزيج على طبقة البسكويت بالزبدة وتوزيعه جيدًا. إدخال القالب فرن ساخن على 190 درجة مئوية لمدة عشر دقائق للحصول على قوام متماسك إلى حد ما. يتم بعد ذلك مزج النسكافيه مع الكريم كراميل والماء، نرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام كثيف. يتم سكب الكريم كراميل على طبقة الزبادي، ثم توضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا حتى تتماسك تمامًا. يتم تقطيع حلى الزبادي بالنسكافيه بعد خروجه من الثلاجة إلى مربعات متوسطة الحجم، ويرص في طبق التقديم، وبالهنا والصحة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة