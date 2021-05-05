طريقة تشيز كيك اللوتس المنزلية البسيطة

طريقة تشيز كيك اللوتس، من منا لا يحب التشيز كيك على الأقل ولو بواحدة من طرق تشيز كيك المتنوعة مثل تشيز كيك كراميل وتشيز كيك التوت وتشيز كيك الجيلي وتشيز كيك اللوتس وتلك الأخيرة من أكثر وصفات تشيز كيك التي تجد لها الكثير من المحبين بسبب مذاق صوص اللوتس وبسكويت اللوتس الشهي فالبعض منا قام بتجربة تشيز كيك اللوتس مرة واحدة على الأقل وجرب المذاق اللذيذ من اللوتس لهذا إليكم اليوم طريقة تشيز كيك اللوتس المنزلية.

مكونات تشيز كيك اللوتس

المكونات المطلوبة لعمل تشيز كيك اللوتس ليست عديدة بل على العكس من ذلك ومنها:

جبن كريمي أي نوع منزوع الملح: نصف كيلو جرام.

سكر بودرة ناعم: 100 جرام.

زبدة لوتس جاهزة: ربع كيلو جرام.

فانيليا سائلة أو بودرة: ملعقة ذات حجم صغير.

زبدة مذابة: ملعقتان أو ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.

كريمة سائلة: ربع كيلو جرام.

بسكويت سادة: علبة كاملة من أي نوع.

خطوات تشيز كيك اللوتس

طريقة تشيز كيك اللوتس المقدمة هي طريقة التحضير بدون فرن أي تشيز كيك بادرة وهي ما تناسبنا كثيرًا في الأيام الحارة الآن ولكي ننفذ تشيز كيك اللوتس في المنزل يتم الآتي: