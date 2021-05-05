طريقة تشيز كيك اللوتس المنزلية البسيطة

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طريقة تشيز كيك اللوتس، من منا لا يحب التشيز كيك على الأقل ولو بواحدة من طرق تشيز كيك المتنوعة مثل تشيز كيك كراميل وتشيز كيك التوت وتشيز كيك الجيلي وتشيز كيك اللوتس وتلك الأخيرة من أكثر وصفات تشيز كيك التي تجد لها الكثير من المحبين بسبب مذاق صوص اللوتس وبسكويت اللوتس الشهي فالبعض منا قام بتجربة تشيز كيك اللوتس مرة واحدة على الأقل وجرب المذاق اللذيذ من اللوتس لهذا إليكم اليوم طريقة تشيز كيك اللوتس المنزلية.مكونات تشيز كيك اللوتس
المكونات المطلوبة لعمل تشيز كيك اللوتس ليست عديدة بل على العكس من ذلك ومنها:
- جبن كريمي أي نوع منزوع الملح: نصف كيلو جرام.
- سكر بودرة ناعم: 100 جرام.
- زبدة لوتس جاهزة: ربع كيلو جرام.
- فانيليا سائلة أو بودرة: ملعقة ذات حجم صغير.
- زبدة مذابة: ملعقتان أو ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.
- كريمة سائلة: ربع كيلو جرام.
- بسكويت سادة: علبة كاملة من أي نوع.
طريقة تشيز كيك اللوتس المقدمة هي طريقة التحضير بدون فرن أي تشيز كيك بادرة وهي ما تناسبنا كثيرًا في الأيام الحارة الآن ولكي ننفذ تشيز كيك اللوتس في المنزل يتم الآتي:
- نحضر علبة البسكويت ونأخذ مقدار مناسب منها لكي يتم طحنه ويصبح ناعمًا تمامًا.
- ونأخذ الزبدة السائلة ونضعها مع البسكويت في القالب المستخدم لعمل تشيز كيك اللوتس لكي يكون البسكويت هو الطبقة الأولى.
- نمزج البسكويت مع الزبدة جيدًا حتى يصبح مثل الرمل ونضغطه بحيث يتماسك ببعضه بشكل جيدًا ويوضع في الثلاجة ربع ساعة.
- أثناء مدة تبريد البسكويت نجهز خليط الجبن الكريمي فنضع الجبن الكريمي ومعه مقدار السكر البودرة والكريمة السائلة مع الفانيليا وأيضًا مع زبدة اللوتس الجاهزة.
- بعد وضع المكونات السابقة معًا في طبق كبير خارجي نستخدم المضرب اليدوي للخفق جيدًا وبسرعة حتى يصبح قوام المزيج ناعمًا ومختلطًا تمامًا.
- يصب المزيج فوق البسكويت في صينية تشيز كيك مع توزيعه بشكل متساوي.
- نضع القالب في الثلاجة لمدة خمس ساعات أو أكثر حتى يصبح متماسكًا.
- عند التقديم تدفئ زبدة اللوتس واستخدامها في تزيين القالب.
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طريقة تشيز كيك اللوتس، من منا لا يحب التشيز كيك على الأقل ولو بواحدة من طرق تشيز كيك المتنوعة مثل تشيز كيك كراميل وتشيز كيك التوت وتشيز كيك الجيلي وتشيز كيك اللوتس وتلك الأخيرة من أكثر وصفات تشيز كيك التي تجد لها الكثير من المحبين بسبب مذاق صوص اللوتس وبسكويت اللوتس الشهي فالبعض منا قام بتجربة تشيز كيك اللوتس مرة واحدة على الأقل وجرب المذاق اللذيذ من اللوتس لهذا إليكم اليوم طريقة تشيز كيك اللوتس المنزلية.مكونات تشيز كيك اللوتس
المكونات المطلوبة لعمل تشيز كيك اللوتس ليست عديدة بل على العكس من ذلك ومنها:
- جبن كريمي أي نوع منزوع الملح: نصف كيلو جرام.
- سكر بودرة ناعم: 100 جرام.
- زبدة لوتس جاهزة: ربع كيلو جرام.
- فانيليا سائلة أو بودرة: ملعقة ذات حجم صغير.
- زبدة مذابة: ملعقتان أو ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.
- كريمة سائلة: ربع كيلو جرام.
- بسكويت سادة: علبة كاملة من أي نوع.
طريقة تشيز كيك اللوتس المقدمة هي طريقة التحضير بدون فرن أي تشيز كيك بادرة وهي ما تناسبنا كثيرًا في الأيام الحارة الآن ولكي ننفذ تشيز كيك اللوتس في المنزل يتم الآتي:
- نحضر علبة البسكويت ونأخذ مقدار مناسب منها لكي يتم طحنه ويصبح ناعمًا تمامًا.
- ونأخذ الزبدة السائلة ونضعها مع البسكويت في القالب المستخدم لعمل تشيز كيك اللوتس لكي يكون البسكويت هو الطبقة الأولى.
- نمزج البسكويت مع الزبدة جيدًا حتى يصبح مثل الرمل ونضغطه بحيث يتماسك ببعضه بشكل جيدًا ويوضع في الثلاجة ربع ساعة.
- أثناء مدة تبريد البسكويت نجهز خليط الجبن الكريمي فنضع الجبن الكريمي ومعه مقدار السكر البودرة والكريمة السائلة مع الفانيليا وأيضًا مع زبدة اللوتس الجاهزة.
- بعد وضع المكونات السابقة معًا في طبق كبير خارجي نستخدم المضرب اليدوي للخفق جيدًا وبسرعة حتى يصبح قوام المزيج ناعمًا ومختلطًا تمامًا.
- يصب المزيج فوق البسكويت في صينية تشيز كيك مع توزيعه بشكل متساوي.
- نضع القالب في الثلاجة لمدة خمس ساعات أو أكثر حتى يصبح متماسكًا.
- عند التقديم تدفئ زبدة اللوتس واستخدامها في تزيين القالب.
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