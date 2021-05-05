أسرار تحضير الشاورما الدجاج الشهية في المنزل مثل المطاعم

تختلف الشاورما في المنزل عن طريقة التحضير في المحلات ولكن للأفضل بسبب الإهتمام المبالغ فيه من قبل الأمهات بالتوابل والمكونات المضافة للشاورما حيث تتميز الشاورما بنكهات رائعة يُقبل عليها الجميع في المطاعم والجامعات كما تتنوع أصنافها وتتعدد ما بين مكونات الدجاج أو اللحوم كما أنها تدخل في وجبات أخري مثل كريب الشاورما وغيرهم من الوجبات السريعة وبسبب تفضيل الكثير من الأشخاص لشاورما الدجاج نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الشاورما في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الشاورما في المنزل طريقة تحضير الشاورما في المنزل المكونات: كيلو من قطع الدجاج بانيه

أثنين من حبات الطماطم صغيرة الحجم واثنين من البطاطس.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

عبوة زبادي.

ملعقة من الفلفل الأسود وأخري من التوابل الجاهزة الخاصه بالشاورما.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة وأخري من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

كاتشب. طريقة التحضير: نقوم بإحضار طبق كبير لخلطة الشاورما ونضع قطع البانيه ثم التوابل ونقلبهم معاً وإحضار أسياخ الحديد الخاصه بالشاورما. تقطيع البطاطس والطماطم إلي قطع دائرية ثم نقوم بوضع جميع قطع البطاطس أولاً في أسياخ الشاورما ثم قطع البانيه المتبلة بحيث يتم وضع الدجاج بالتوابل في الثلاجة قبل التحضير لمدة أربع ساعات على الأقل ثم وضع الطماطم في أعلي أسياخ الحديد. بعد الإنتهاء من وضع البانيه نقوم بوضع كاتشب من الخارج من جميع الجوانب لإكتساب مذاق شهي ورائحة. نضع كيس من النايلون فوق اللحم وتغليفه من جميع الجوانب، ثم إسناد اللحم على صينية ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة ونتركها حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بتقديمها بجانب السلطات والطحينة ومقبلات الطعام الأخري والاستمتاع بمذاق الشاورما الشهي ويمكنك تحضير الخبز السوري الخاص بالشاورما للحصول على مذاق مختلف. طريقة التحضير: الوسوم

تختلف الشاورما في المنزل عن طريقة التحضير في المحلات ولكن للأفضل بسبب الإهتمام المبالغ فيه من قبل الأمهات بالتوابل والمكونات المضافة للشاورما حيث تتميز الشاورما بنكهات رائعة يُقبل عليها الجميع في المطاعم والجامعات كما تتنوع أصنافها وتتعدد ما بين مكونات الدجاج أو اللحوم كما أنها تدخل في وجبات أخري مثل كريب الشاورما وغيرهم من الوجبات السريعة وبسبب تفضيل الكثير من الأشخاص لشاورما الدجاج نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الشاورما في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الشاورما في المنزل طريقة تحضير الشاورما في المنزل المكونات: كيلو من قطع الدجاج بانيه

أثنين من حبات الطماطم صغيرة الحجم واثنين من البطاطس.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

عبوة زبادي.

ملعقة من الفلفل الأسود وأخري من التوابل الجاهزة الخاصه بالشاورما.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة وأخري من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

كاتشب. طريقة التحضير: نقوم بإحضار طبق كبير لخلطة الشاورما ونضع قطع البانيه ثم التوابل ونقلبهم معاً وإحضار أسياخ الحديد الخاصه بالشاورما. تقطيع البطاطس والطماطم إلي قطع دائرية ثم نقوم بوضع جميع قطع البطاطس أولاً في أسياخ الشاورما ثم قطع البانيه المتبلة بحيث يتم وضع الدجاج بالتوابل في الثلاجة قبل التحضير لمدة أربع ساعات على الأقل ثم وضع الطماطم في أعلي أسياخ الحديد. بعد الإنتهاء من وضع البانيه نقوم بوضع كاتشب من الخارج من جميع الجوانب لإكتساب مذاق شهي ورائحة. نضع كيس من النايلون فوق اللحم وتغليفه من جميع الجوانب، ثم إسناد اللحم على صينية ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة ونتركها حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بتقديمها بجانب السلطات والطحينة ومقبلات الطعام الأخري والاستمتاع بمذاق الشاورما الشهي ويمكنك تحضير الخبز السوري الخاص بالشاورما للحصول على مذاق مختلف. طريقة التحضير:

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