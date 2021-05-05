طريقة عمل الفطائر الروسية للسحور بطعم جديد

إليكم طريقة عمل الفطائر الروسية للسحور تعد من المعجنات يرغب فيها الكثير من الأفراد سواء كانوا صغار أوكبار تتميز الفطيرة الروسية بطعم شهي ولذيذ ولها العديد من الحشوات يمكن حشوها باللحمة أو الجبنه أو الفواكه أو البطاطا وصفتنا اليوم من الفطائر الروسية سوف تحضر بطريقة جديدة مع تغيير بسيط فيه حشوتها عملتها بحشوات مكس روسي زائد شامي لأن نوع هذه العجينة يقبل جميع الحشوات من خلال هذا المقال سوف نقوم بتحضيرها بحشوه اللحمة المفرومة بخلطة الصفيحة الشامية النتيجة كانت طعم جديد وجذاب ومشهي فوق العادة طريقة تحضير الفطائر الروسية ومكوناتها طريقة تحضير الفطائر الروسية ومكوناتها المكونات.. 400 مللي أو 2 كاس من الحليب الدافئ أو ماء.

ملعقة كبيرة كل من (سكر- خميرة).

563 جرام دقيق أو اربع أكواب ونصف من الدقيق المتعدد الاستعمالات ومنخول. الحشوة .. الحشوة حسب الرغبة ممكن تكون مكس جبن أو بطاطس مسلوقة مهروسة. مقادير حشوة الصفيحة الشامية.. نصف كيلو لحمه مفرومة بها نسبة من الدسم ويفضل أن يكون لحمه غنم.

حبتين بصل صغير.

ثلاث فصوص ثوم.

قرن فلفل حار.

نصف كوب بقدونس.

ملعقتين من معجون الطماطم.

ملعقه كبيره من دبس الرمان.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة خميره جافة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة توابل مشكلة أو السبع بهارات.

زيت زيتون. كيفية تحضير وصفة الفطائر الروسية احضري وعاء وضعي فيه الحليب الدافئ بعد إضافة معلقة السكر والخميرة إليه مع التقليب الجيد. ثم ضيفي الدقيق ورشه الملح قومى بعجن العجين حتى تصير عجينة طرية ملتصقة باليدين. وبرشة دقيق خفيفه لمي بها العجينة ثم غطيها واتركيها لمدة ساعة حتى تختمر. في الخلاط الكهربائي ضعي الطماطم منزوع القشر والبذ ور ثم ضيفي عليه معلقتين بقدونس وملعقتين فلفل حار. ثم ضيفي البصل والثوم مضاف اليهم ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون زائد ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. ثم ضيفي ملعقة كبيرة من دبس الرمان و جميع التوابل التي سبق ذكرها في المقادير من البابريكا والسبع بهارات والفلفل الأسود والكثبرة الجافة افرمي جميع المكونات مع بعضها فرم جيد في الخلاط الكهربائي. ضيفي المكونات التي تم فرمها على اللحمة المفرومة وادخلي المكونات جيدا مع اللحمة واتركيها جانبا استعمال اللاحق. احضري العجينة بعد أن اختمرت وضع قليل من الزيت في يديكى. احضري صينية وادهنيها بقليل من الزيت. قومي بتقسيم العجينة الى قطع تزن كل قطعة حوالى 90 جرام. ادهني سطح الرخامة بقليل من مخلوط الزيت و السمنة خذي كورة من كرات العجين وأفرديها بسمك رفيع. قومي بلم العجينة أو كشكتها من الجانبين طوليا بسمك ثم لفيها بشكل حلزوني واضع الطرف الأخير اسفل العجينة. ثم رصيها في صينية مدهونة بجانب بعضها. يترك العجين ليختمر ثم ثم اضغطي بأصابعك في وسط كل قطعة عجين وضعي فيها ملعقة كبيرة من الحشو السابق تحضيره اضغطي عليها قليلا. أدهيني حواف العجين بقليل من مكس الزيت والسمنة. ادخليها الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 210 لمدة 45 دقيقة على الرف الأوسط والنار من اسفل فقط بعد أن تنضج الفطائر وتستوي اشغلي الشواية حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل من على الوجه. كيفية تحضير وصفة الفطائر الروسية الوسوم

إليكم طريقة عمل الفطائر الروسية للسحور تعد من المعجنات يرغب فيها الكثير من الأفراد سواء كانوا صغار أوكبار تتميز الفطيرة الروسية بطعم شهي ولذيذ ولها العديد من الحشوات يمكن حشوها باللحمة أو الجبنه أو الفواكه أو البطاطا وصفتنا اليوم من الفطائر الروسية سوف تحضر بطريقة جديدة مع تغيير بسيط فيه حشوتها عملتها بحشوات مكس روسي زائد شامي لأن نوع هذه العجينة يقبل جميع الحشوات من خلال هذا المقال سوف نقوم بتحضيرها بحشوه اللحمة المفرومة بخلطة الصفيحة الشامية النتيجة كانت طعم جديد وجذاب ومشهي فوق العادة طريقة تحضير الفطائر الروسية ومكوناتها طريقة تحضير الفطائر الروسية ومكوناتها المكونات.. 400 مللي أو 2 كاس من الحليب الدافئ أو ماء.

ملعقة كبيرة كل من (سكر- خميرة).

563 جرام دقيق أو اربع أكواب ونصف من الدقيق المتعدد الاستعمالات ومنخول. الحشوة .. الحشوة حسب الرغبة ممكن تكون مكس جبن أو بطاطس مسلوقة مهروسة. مقادير حشوة الصفيحة الشامية.. نصف كيلو لحمه مفرومة بها نسبة من الدسم ويفضل أن يكون لحمه غنم.

حبتين بصل صغير.

ثلاث فصوص ثوم.

قرن فلفل حار.

نصف كوب بقدونس.

ملعقتين من معجون الطماطم.

ملعقه كبيره من دبس الرمان.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة خميره جافة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة توابل مشكلة أو السبع بهارات.

زيت زيتون. كيفية تحضير وصفة الفطائر الروسية احضري وعاء وضعي فيه الحليب الدافئ بعد إضافة معلقة السكر والخميرة إليه مع التقليب الجيد. ثم ضيفي الدقيق ورشه الملح قومى بعجن العجين حتى تصير عجينة طرية ملتصقة باليدين. وبرشة دقيق خفيفه لمي بها العجينة ثم غطيها واتركيها لمدة ساعة حتى تختمر. في الخلاط الكهربائي ضعي الطماطم منزوع القشر والبذ ور ثم ضيفي عليه معلقتين بقدونس وملعقتين فلفل حار. ثم ضيفي البصل والثوم مضاف اليهم ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون زائد ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. ثم ضيفي ملعقة كبيرة من دبس الرمان و جميع التوابل التي سبق ذكرها في المقادير من البابريكا والسبع بهارات والفلفل الأسود والكثبرة الجافة افرمي جميع المكونات مع بعضها فرم جيد في الخلاط الكهربائي. ضيفي المكونات التي تم فرمها على اللحمة المفرومة وادخلي المكونات جيدا مع اللحمة واتركيها جانبا استعمال اللاحق. احضري العجينة بعد أن اختمرت وضع قليل من الزيت في يديكى. احضري صينية وادهنيها بقليل من الزيت. قومي بتقسيم العجينة الى قطع تزن كل قطعة حوالى 90 جرام. ادهني سطح الرخامة بقليل من مخلوط الزيت و السمنة خذي كورة من كرات العجين وأفرديها بسمك رفيع. قومي بلم العجينة أو كشكتها من الجانبين طوليا بسمك ثم لفيها بشكل حلزوني واضع الطرف الأخير اسفل العجينة. ثم رصيها في صينية مدهونة بجانب بعضها. يترك العجين ليختمر ثم ثم اضغطي بأصابعك في وسط كل قطعة عجين وضعي فيها ملعقة كبيرة من الحشو السابق تحضيره اضغطي عليها قليلا. أدهيني حواف العجين بقليل من مكس الزيت والسمنة. ادخليها الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 210 لمدة 45 دقيقة على الرف الأوسط والنار من اسفل فقط بعد أن تنضج الفطائر وتستوي اشغلي الشواية حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل من على الوجه. كيفية تحضير وصفة الفطائر الروسية

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