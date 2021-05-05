خلطة الثوم السحرية تطويل الشعر قبل العيد بسرعة البرق

ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر قبل العيد، هي وصفة خلابة فقط ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر قبل العيد وسوف تلاحظين نتائج مذهلة فور استخدامها، فشعر المرأة هو تاجها الذي تحرص دائمًا على جماله وصحته ورونقه، وهذه الخلطة الرائعة والبسيطة ستقوم بتوفير كل ذلك في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف والمكونات المستخلصة جميعها من الطبيعة، فما هو السر وراء تلك الوصفة؟ الإجابة في الكلمات التالية.

ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر قبل العيد

ما المادة التي يمكن وضعها في الشامبو العادي الخاص بكِ وتقوم لتطويل الشعر بصورة واضحة، نبات الثوم سيدتي هو المادة السحرية التي سوف تساعدك على ذلك، وذلك بجانب فوائده المتعددة وتوفره بصورة طبيعية وسهلة التناول.

تطويل الشعر بالثوم

تتم إضافة الثوم مع عدد من المواد الطبيعية الأخرى للحصول على هذه الوصفة كما يلي:

المواد المستخدمة

عدد من فصوص مقشرة من الثوم.

عدد 5 نقاط من زيت النعناع.

واحد ملعقة صغيرة من زيت زيتون.

عبوة شامبو.

عدد 5 نقاط من زيت شجرة الشاي.

طريقة تطويل الشعر بالثوم

تتلخص في الخطوات التالية:

غسل الثوم جيدًا، وفرمه بشكل كامل للحصول على عجينة منه، عن طريق إضافة بعض القطرات من الماء له.

إضافة باقي الزيوت مع الخلط المستمر والجيد لهم معًا.

مزج هذا المخلوط مع نوع الشامبو المناسب لشعرك.

لابد من تخزين هذه الخلطة لعدة أيام قبل القيام باستعمالها، لضمان اندماج المواد مع بعضها بشكل سليم.

بعد انتهاء فترة يتم استعمالها مرتين أسبوعيًا.

طريقة العناية بالشعر

يجب عليك عمل حمام زيت مرة واحدة على الأقل أسبوعيا فهو يعمل على ترطيب الشعر وإعادة حيويته ونشاطه، كما يجب عليك الأهتمام بالتغذية العامة لكي يصبح جسمك أكثر صحة مما يعود ذلك على شعرك بالفائدة.