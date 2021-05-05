لحم بعجين اللبناني منال العالم عجينة اللحم البيروتي الهشة بالخطوات

لحم بعجين اللبناني منال العالم ، هو عبارة عن أحد أنواع وصفات اللحم بالعجين، أو ما يعرف باسم لحم العجين، ويكون عبارة عن قطعة عجين رقيقة، يتم تشكيلها بطريقة بيضاوية أو دائرية، مثل طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، يتم عملها بنفس التكنيك في التحضير والتنفيذ، وأهم شيء في تحضيرها أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، في تحضير عجينة اللحم بعجين الهشة، مثل عجينة فطيرة العشر دقائق السريعة، والتي يمكنك تحضيرها بسهولة، وفي وقت قياسي، مع تعصيج اللحم ووضعه كحشوة أو خلطة لحم بعجين اللبناني، على طريقة الشيف منال العالم، تلك الوصفة التي تقدم بأكثر من طريقة مثل؛ لحم بعجين سوري، و لحم بعجين بيروتي، ولحم بعجين حلبي، ولحم بعجين تركي، وهذه طريقة عمل لحم بعجين اللبناني منال العالم. عجينة اللحم بعجين الهشة كيلو واحد من الطحين وانخليه جيدًا.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

½ كوب من الزبادي.

½ كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة من الحليب البودر.

2 كوب من المياه الفاترة (استخدميها وفقًا للاحتياج أثناء العجن). حشوة اللحم بعجين بيروتي كيلو من اللحم المفروم.

4 حبات من البندورا وافرميها.

3 حبات من البصل المفرومة.

ملعقة واحدة كبيرة من دبس الرمان.

قرن واحد من الفلفل الحار (يمكنك الاستغناء عنه، إذا كان لدى أحد أفراد الأسرة مشكلة تجاهه).

رشة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من البهار المشكل. طريقة عمل لحم بعجين بيروتي لتحضير العجين، ضعي كل المكونات الجافة في وعاء واسع، وقلبيهم معًا. أضيفي الزيت والحليب، وقلبيهم مع الخليط السابق، ثم أضيفي الماء بالتدريج، وابدئي في العجن ببطء، وذلك لمدة 20 دقيقة. بعد الانتهاء من العجن، قومي برش القليل من الزيت، على وجه عجين اللحم، ثم غطيها بورق بلاستيك، ثم لفي حولها فوطة نظيفة، واتركيها في مكان دافيء حتى تختمر جيدًا. لتحضير حشوة اللحم بعجين بيروتي، في مقلاة أو وعاء واسع، ضعي كل مكونات اللحم البيروتي أو الصفيحة اللبنانية، وقلبيهم معا بشكل جيد، حتى تمام النضج. بعد اختمار العجين، قومي بتقطيع عجين اللحم اللبناني، إلى كرات صغيرة، ثم افرديها دائرية الشكل أو مربعة حسب رغبتك. ضعي اللحم في الأقراص، في منتصف القرص بالضبط، وأغلقي الأطرافحتى لا يخرج منها حشو اللحم. في فرن ساخن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، قومي بخبز لحم بعجين اللبناني منال العالم، حتى تمام النضج، ثم أخرجيه وقدميه لأسرتك أو ضيوفك، وهو يناسب وجبة سناك للأطفال. الوسوم

لحم بعجين اللبناني منال العالم ، هو عبارة عن أحد أنواع وصفات اللحم بالعجين، أو ما يعرف باسم لحم العجين، ويكون عبارة عن قطعة عجين رقيقة، يتم تشكيلها بطريقة بيضاوية أو دائرية، مثل طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، يتم عملها بنفس التكنيك في التحضير والتنفيذ، وأهم شيء في تحضيرها أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، في تحضير عجينة اللحم بعجين الهشة، مثل عجينة فطيرة العشر دقائق السريعة، والتي يمكنك تحضيرها بسهولة، وفي وقت قياسي، مع تعصيج اللحم ووضعه كحشوة أو خلطة لحم بعجين اللبناني، على طريقة الشيف منال العالم، تلك الوصفة التي تقدم بأكثر من طريقة مثل؛ لحم بعجين سوري، و لحم بعجين بيروتي، ولحم بعجين حلبي، ولحم بعجين تركي، وهذه طريقة عمل لحم بعجين اللبناني منال العالم. عجينة اللحم بعجين الهشة كيلو واحد من الطحين وانخليه جيدًا.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

½ كوب من الزبادي.

½ كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة من الحليب البودر.

2 كوب من المياه الفاترة (استخدميها وفقًا للاحتياج أثناء العجن). حشوة اللحم بعجين بيروتي كيلو من اللحم المفروم.

4 حبات من البندورا وافرميها.

3 حبات من البصل المفرومة.

ملعقة واحدة كبيرة من دبس الرمان.

قرن واحد من الفلفل الحار (يمكنك الاستغناء عنه، إذا كان لدى أحد أفراد الأسرة مشكلة تجاهه).

رشة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من البهار المشكل. طريقة عمل لحم بعجين بيروتي لتحضير العجين، ضعي كل المكونات الجافة في وعاء واسع، وقلبيهم معًا. أضيفي الزيت والحليب، وقلبيهم مع الخليط السابق، ثم أضيفي الماء بالتدريج، وابدئي في العجن ببطء، وذلك لمدة 20 دقيقة. بعد الانتهاء من العجن، قومي برش القليل من الزيت، على وجه عجين اللحم، ثم غطيها بورق بلاستيك، ثم لفي حولها فوطة نظيفة، واتركيها في مكان دافيء حتى تختمر جيدًا. لتحضير حشوة اللحم بعجين بيروتي، في مقلاة أو وعاء واسع، ضعي كل مكونات اللحم البيروتي أو الصفيحة اللبنانية، وقلبيهم معا بشكل جيد، حتى تمام النضج. بعد اختمار العجين، قومي بتقطيع عجين اللحم اللبناني، إلى كرات صغيرة، ثم افرديها دائرية الشكل أو مربعة حسب رغبتك. ضعي اللحم في الأقراص، في منتصف القرص بالضبط، وأغلقي الأطرافحتى لا يخرج منها حشو اللحم. في فرن ساخن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، قومي بخبز لحم بعجين اللبناني منال العالم، حتى تمام النضج، ثم أخرجيه وقدميه لأسرتك أو ضيوفك، وهو يناسب وجبة سناك للأطفال.

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