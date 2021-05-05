طريقة عمل بسكويت النشادر بكيس الحلواني بأقل التكاليف

طريقة عمل بسكويت النشادر بكيس الحلواني تحرص الأسر المصرية خلال هذه الفترة على تحضير مخبوزات العيد التى تكتسب طعم خاص عند خبزها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة، بتجمع أفراد الأسرة من أطفال وشباب للمشاركة في تحضير العجين والأدوات المختلفة لعمل ألذ المخبوزات، حيث يعتبر بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت التي تقدم في الأعياد، لما له من مذاق مختلف عن جميع أنواع البسكويت، ويعد من أهم وصفات عيد الفطر بسكويت النشادر التي يحرص الكثير على تقديمه ويوجد له كثير من الطرق المختلفة اللذيذة، وللذلك سوف نتعرف من خلال موضوعنا على أسهل طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد مثل المحلات.

طريقة عمل بسكويت النشادر بكيس الحلواني

المقادير:

كيلو دقيق. 4 بيضات 10 أظرف فانيليا 3 ملاعق كبيرة بيكينج بودر 4 ملاعق كبيرة جوز هند مطحون ناعم 600 جرام زبدة كوبين إلا ربع سكر (350 جرام) ثلث كوب لبن

طريقة تحضير عجينة بسكويت النشادر بكيس الحلواني

نقوم بوضع الزبدة والسكر في وعاء جاف ويتم الخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو العجانة أو عن طريق اليدين للحصول على المزيج المتجانس، ثم يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق، قومي بإضافة كل من الفانيليا والنشادر المذابة في الحليب إلي الخليط مع المزج جيداً مرة أخرى، انخلي الدقيق وأضيفي له البيكينج باودر أثناء النخل ضيفي جوز الهند الناعم للخليط وقلبيهم جيدًا، تترك العجينة جانباً لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ترتاح قليلاً، جهزي كيس الحلواني واختاري الشكل الذي تفضلينه، ضعي العجينة داخل الكيس وقطعيها قطعة تلو الأخرى ورصيها في صينية للفرن، سخني الفرن ثم أدخلي البسكويت في فرن ساخن واخبزيه على حرارة 160 لمدة 20 دقيقة إلى الحصول على اللون الذهبي، تخرج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم توضع في طبق التقديم.

طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال

المقادير:

2 كوب ونصف من الدقيق. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوب من السكر. 2 ملعقة كبيرة من بشر البرتقال. كوب من الزبدة. 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

طريقة تحضير عجينة بسكويت البرتقال

يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف إليها الملح وتقلب المكونات جيداً، يخلط السكر مع بشر البرتقال ويتم تقليب وفرك المكونات حتى نتخلص من الزيوت التي توجد بها، تخفق الزبدة بالمضرب الكهربائي جيدا ويضاف إليها السكر المخلوط مع بشر البرتقال، يتم الخفق حتى نحصل على قوام كريمي ويضاف إليه البيض وعصير البرتقال بالتدريج، يضاف إليها خليط الدقيق مع التقليب بشكل مستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة، تلف العجينة بورق النايلون وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا، يتم تشكيل البسكويت باستخدام الماكينة المخصصة لها ويرص في الصينية، توضع بالفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة إلى الحصول على اللون الذهبي، يقدم بالهناء والشفاء، كما يمكن التعرف علي طريقة جديدة لعمل كحك العيد المصري في المنزل بكل تفاصيله وأنوع الحشو المختلفة.