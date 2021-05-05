بسكويت العيد هش وخفيف بمقادير بسيطة وطريقة مضمونة 100% تبحث العديد من سيدات الوطن العربي عن انجح وصفة لبسكوت العيد لضمان مقادير متزنة وطعم رائع مثل المحلات، حيث يكون بسكويت المحلات هش وخفيف ورائحتة ذكية ومميزة وسوف نقدم لكم عبر موقعنا افضل وصفة تضمن الحصول علي نتائج مطابقة لوصفة اشهر الشيفات، خاصة إن تجهيز الكحك والبيتي فور وبسكوت العيد كلها من مظاهر الإحتفال باستقبال هذة الأيام المميزة.

مقادير بسكويت العيد مضمونة 100%

يمكنكم ضمان نجاح بسكوت العيد بعد إتباع طريقة عملة بإستخدام مقادير بسكوت العيد بالكوب التي نعرضها لحضراتكم بالتفاصيل من خلال موقعنا

3 كوب دقيق أبيض درجة أولي مخصص للحلويات والمعجنات.

كوب ونصف سكر بودرة.

كوب ونصف من السمن البلدي.

بشر برتقال.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

3 بيضة كاملة كبيرة الحجم في درجة حرارة الغرفة العادية.

رشة ملح.

فانليا.

والمقادير السابق ذكرها تعطي نتائج مدهشة للحصول علي بسكوتة خفيفة وهشة ومذاقها شهي ومميز مثل اشهر المحلات.

بسكويت العيد هش وخفيف

بسكويت العيد هش وخفيف بمقادير بسيطة وطريقة مضمونة 100% بعد الإقبال الكبير علي وصفات العيد المختلفة التي قدمناها من خلال موقعنا، وبشكل خاص كحك العيد الناعم الذي لاقي اعجاب كبير من المتابعين، نقدم لحضراتكم البسكوت المميز اليوم