طريقة تحضير كحك العيد الحلو في أسرع وقت

إليكم تحضير وصفة كحك العيد في اسرع وقت ما هي إلا و أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك التي يحتفل بها المسلمين في أنحاء الوطن العربي وتقديم المعايدة بين كل أفراد الأسرة و أصدقائها و أحبائها بقدوم عيد الفطر المبارك ومن هنا تسعدك ربات البيوت بتحضير احلي واجمل حلويات عيد الفطر المبارك و منها الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والقراقيش وكعب الغزال والكثير من الأنواع المختلفة من الحلويات احتفالا بقدوم عيد الفطر المباركم ويوجد العديد من الوصفات المختلفة لعمل كحك العيد ومن هنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نطالعكم على طريقة سريعة ومختصرة لكحك العيد الناعم ومقادير متاحة لكل ربه منزل دون تكلفة عالية أو مجهود كبير لتحضير وصفة كعك العيد. كيفية عمل كحك العيد الحلو ومقاديره كيفية عمل كحك العيد الحلو ومقاديره مقادير:- نصف كيلو جرام من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات ومنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة بيكنج باودر.

نصف كوب من السمسم المحمص.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

روائح الكحك منها (رائحة جوز الهند – رائحة السمن البلدي- رائحة البرتقال- فانيليا).

ملعقة صغيرة اللبن البودر. طريقة حشوة كحك العيد ومكوناته طريقة حشوة كحك العيد ومكوناته المكونات:- (سمسم محمص- عجوة مهروسة- زبدة ملبن). طريقة التحضير:- في وعاء واسع ضعي كل من السمن والعجوه والسمسم. قومي بخلط المكونات واعجنيها جيدا حتى تتجانس مع بعضها وتمتزج و تكون متماسكة اتركيها جانبا للاستخدام اللاحق. خطوات تحضير وصفة كحك العيد بالحشوة احضري وعاء كبير ثم ضعي فيه قليل من الدقيق ورشه الملح والسمسم وروائح الكحك واللبن البودره. في كوب اخر ضعي فيه الخميرة والسكر وعليهم الماء الدافئ مع التقليب حتى تذوب المكونات ويترك حتى يختمر. احضري السمن وضفية على الخليط الأول ثم قلبي الخليط جيدا حتى تتشرب كل حبيبات الدقيق كل السمن. بيديك قومي ببس الدقيق بالسمن حتى يذوب الدقيق مع السمن وينعم. سكبي كوب الخميرة المضاف إليه السكر على الدقيق والسمسم وقلبي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها. ثم ضيفي اللبن الى الخليط واستمري في التقليب والعجن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم اتركي العجين لترتاح ويختمر في مكان دافئ. خطوات تحضير وصفة كحك العيد بالحشوة الخطوات النهائية لعمل الكحك بالحشوة بعد أن ارتاحت العجينة قطعي العجينة الى قطع صغيره على شكل كور بحجم عين الجمل. ثم خذي قطعة من الحشوة السابق تحضيرها سواء كانت عجوة أو ملبن أو سمسم وضعيها داخل العجينة ثم اغلقي عليها العجينة من جميع الجهات وشكليها حسب الشكل الذي ترغبين فيه أما تترك على شكل كرة أو على شكل بيضاوي. ضعي قطع الكعك بعد الانتهاء منها في صنية كبيرة و قومي بعمل النقوش و الأشكال المختلفة التي تزين شكل الكحك من اعلى. ادخل صنية الكحك الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة متوسطة. قومي بمتابعة الكحك من وقت الى اخر لحين النضج حتى يكتسب اللون الذهبي أو الأحمر حسب الرغبة. الخطوات النهائية لعمل الكحك بالحشوة الوسوم

إليكم تحضير وصفة كحك العيد في اسرع وقت ما هي إلا و أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك التي يحتفل بها المسلمين في أنحاء الوطن العربي وتقديم المعايدة بين كل أفراد الأسرة و أصدقائها و أحبائها بقدوم عيد الفطر المبارك ومن هنا تسعدك ربات البيوت بتحضير احلي واجمل حلويات عيد الفطر المبارك و منها الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والقراقيش وكعب الغزال والكثير من الأنواع المختلفة من الحلويات احتفالا بقدوم عيد الفطر المباركم ويوجد العديد من الوصفات المختلفة لعمل كحك العيد ومن هنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نطالعكم على طريقة سريعة ومختصرة لكحك العيد الناعم ومقادير متاحة لكل ربه منزل دون تكلفة عالية أو مجهود كبير لتحضير وصفة كعك العيد. كيفية عمل كحك العيد الحلو ومقاديره كيفية عمل كحك العيد الحلو ومقاديره مقادير:- نصف كيلو جرام من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات ومنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة بيكنج باودر.

نصف كوب من السمسم المحمص.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

روائح الكحك منها (رائحة جوز الهند – رائحة السمن البلدي- رائحة البرتقال- فانيليا).

ملعقة صغيرة اللبن البودر. طريقة حشوة كحك العيد ومكوناته طريقة حشوة كحك العيد ومكوناته المكونات:- (سمسم محمص- عجوة مهروسة- زبدة ملبن). طريقة التحضير:- في وعاء واسع ضعي كل من السمن والعجوه والسمسم. قومي بخلط المكونات واعجنيها جيدا حتى تتجانس مع بعضها وتمتزج و تكون متماسكة اتركيها جانبا للاستخدام اللاحق. خطوات تحضير وصفة كحك العيد بالحشوة احضري وعاء كبير ثم ضعي فيه قليل من الدقيق ورشه الملح والسمسم وروائح الكحك واللبن البودره. في كوب اخر ضعي فيه الخميرة والسكر وعليهم الماء الدافئ مع التقليب حتى تذوب المكونات ويترك حتى يختمر. احضري السمن وضفية على الخليط الأول ثم قلبي الخليط جيدا حتى تتشرب كل حبيبات الدقيق كل السمن. بيديك قومي ببس الدقيق بالسمن حتى يذوب الدقيق مع السمن وينعم. سكبي كوب الخميرة المضاف إليه السكر على الدقيق والسمسم وقلبي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها. ثم ضيفي اللبن الى الخليط واستمري في التقليب والعجن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم اتركي العجين لترتاح ويختمر في مكان دافئ. خطوات تحضير وصفة كحك العيد بالحشوة الخطوات النهائية لعمل الكحك بالحشوة بعد أن ارتاحت العجينة قطعي العجينة الى قطع صغيره على شكل كور بحجم عين الجمل. ثم خذي قطعة من الحشوة السابق تحضيرها سواء كانت عجوة أو ملبن أو سمسم وضعيها داخل العجينة ثم اغلقي عليها العجينة من جميع الجهات وشكليها حسب الشكل الذي ترغبين فيه أما تترك على شكل كرة أو على شكل بيضاوي. ضعي قطع الكعك بعد الانتهاء منها في صنية كبيرة و قومي بعمل النقوش و الأشكال المختلفة التي تزين شكل الكحك من اعلى. ادخل صنية الكحك الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة متوسطة. قومي بمتابعة الكحك من وقت الى اخر لحين النضج حتى يكتسب اللون الذهبي أو الأحمر حسب الرغبة. الخطوات النهائية لعمل الكحك بالحشوة

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