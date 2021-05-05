افضل طريقة للبيتي فور الهش الناعم بحشوات مختلفة في الفرن

افضل طريقة للبيتي فور الهش الناعم وهى الطريقة المفضلة للبيتي فور التي يلجا أليها السيدات لتحضيره في المنزل خاصة في أواخر شهر رمضان للأفطار به في أول يوم العيد، يفضله الجميع لمذاقة الناعم وبالإضافة ألي الحشوات المميزة من المكسرات أو المربى أو العسل أو شيكولاتة الزينة الفورمسيل، كما أن تحضير البيتي فور من أسهل واسرع الحلويات لوجود مكوناته دائما في أي مطبخ ويمكن صنع أشكال منة باستخدام مكنة ألبتي فور أو قمع الحلويات بأشكال مختلفة ومميزة، ويتميز العيد بوجود الكثير من الحلويات ويمكن معرفة سر نجاح بسكويت العيد بجوز الهند في المنزل بطريقة سهلة. افضل طريقة للبيتي فور الهش الناعم بحشوات مختلفة افضل طريقة للبيتي فور الهش الناعم بحشوات مختلفة مقادير البيتي فور الهش الناعم 2 كوب من الدقيق. كوب زبدة أي نوع. نصف كوب سكر ناعم. بيضة كاملة. ملعقة فانيليا أو ريحة البرتقال. كوب من المربى شيكولاتة فورمسيل للتزين. ملعقة بيكنج باودر ورشة من الملح. طريقة تحضير البيتي الهش الناعم طريقة تحضير البيتي الهش الناعم في وعاء كبير ننخل مقدار الدقيق والملح، والبيكنج باودر والفانيليا ونحركهم جيداً، ثم نضرب الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة بمضرب البيض جيدا ثم نضع السكر البودرة ونستمر بالضرب حتى التجانس ويصبح لونهم ابيض ثم نضع البيض وريحة البرتقال ونخلط المكونات جيداً حتى يذوب كل مقدار السكر،ثم نضيف خليط البيض والسكر والزبدة للدقيق المنخول ونعجنهم جيداً للحصول على عجينة ناعمة وطريّة نفرد العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعه ثم نشكلها حسب الرغبة بكيس الحلويات أشكال أو مكنة البيتي فور نستعمل صينية لخبز البيتي فور ويفضل أن تكون قصيرة الحافة ويمكن دهنها بالقليل من الزيت أو وضع ورقة زبدة في الصينيّة نسخن الفرة لدرجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ندخل الصينية إلى الفرن يخبز البيتي فور في الفرن مدة عشر دقائق ونتابعه حتى ينضج ويجب أن يكون لون البيتي فور أشقر.نترك البيتي فور يبرد تماماً، ثم نقوم بحشو كل قطعتين بالمربى ونزين بالشيكولاتة أو بالمكسرات حتى الانتهاء من الكمية كلها ويمكن حشو البيتي فور بالعسل وتزينه بجوز الهند حيث تتنوع الحشوات على حسب الرغبة وشكلها. الوسوم

افضل طريقة للبيتي فور الهش الناعم وهى الطريقة المفضلة للبيتي فور التي يلجا أليها السيدات لتحضيره في المنزل خاصة في أواخر شهر رمضان للأفطار به في أول يوم العيد، يفضله الجميع لمذاقة الناعم وبالإضافة ألي الحشوات المميزة من المكسرات أو المربى أو العسل أو شيكولاتة الزينة الفورمسيل، كما أن تحضير البيتي فور من أسهل واسرع الحلويات لوجود مكوناته دائما في أي مطبخ ويمكن صنع أشكال منة باستخدام مكنة ألبتي فور أو قمع الحلويات بأشكال مختلفة ومميزة، ويتميز العيد بوجود الكثير من الحلويات ويمكن معرفة سر نجاح بسكويت العيد بجوز الهند في المنزل بطريقة سهلة. افضل طريقة للبيتي فور الهش الناعم بحشوات مختلفة افضل طريقة للبيتي فور الهش الناعم بحشوات مختلفة مقادير البيتي فور الهش الناعم 2 كوب من الدقيق. كوب زبدة أي نوع. نصف كوب سكر ناعم. بيضة كاملة. ملعقة فانيليا أو ريحة البرتقال. كوب من المربى شيكولاتة فورمسيل للتزين. ملعقة بيكنج باودر ورشة من الملح. طريقة تحضير البيتي الهش الناعم طريقة تحضير البيتي الهش الناعم في وعاء كبير ننخل مقدار الدقيق والملح، والبيكنج باودر والفانيليا ونحركهم جيداً، ثم نضرب الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة بمضرب البيض جيدا ثم نضع السكر البودرة ونستمر بالضرب حتى التجانس ويصبح لونهم ابيض ثم نضع البيض وريحة البرتقال ونخلط المكونات جيداً حتى يذوب كل مقدار السكر،ثم نضيف خليط البيض والسكر والزبدة للدقيق المنخول ونعجنهم جيداً للحصول على عجينة ناعمة وطريّة نفرد العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعه ثم نشكلها حسب الرغبة بكيس الحلويات أشكال أو مكنة البيتي فور نستعمل صينية لخبز البيتي فور ويفضل أن تكون قصيرة الحافة ويمكن دهنها بالقليل من الزيت أو وضع ورقة زبدة في الصينيّة نسخن الفرة لدرجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ندخل الصينية إلى الفرن يخبز البيتي فور في الفرن مدة عشر دقائق ونتابعه حتى ينضج ويجب أن يكون لون البيتي فور أشقر.نترك البيتي فور يبرد تماماً، ثم نقوم بحشو كل قطعتين بالمربى ونزين بالشيكولاتة أو بالمكسرات حتى الانتهاء من الكمية كلها ويمكن حشو البيتي فور بالعسل وتزينه بجوز الهند حيث تتنوع الحشوات على حسب الرغبة وشكلها.

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