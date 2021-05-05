مكون معجزة ذكر في القرآن لتطويل وتكثيف الشعر في أسرع وقت لن تصدقه

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية وأقواها لعلاج مشاكل تساقط الشعر، حيث أنها لا توقف التساقط فقط وإنما تعمل أيضا على إعادة نمو الشعر وتحفيزه على النمو مجددا في الأماكن الفارغة، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تطويل شعرك وزيادة كثافته بشكل ملحوظ في وقت قياسي وسريع، وتجدر الإشارة إلى أن الشعر يحتاج إلى وجود مادة الكبريت وذلك لأنها تقي الشعر من مخاطر الإصابة بأمراص الإكزيما والصدفية وإلتهابات فروة الرأس، كما أن للكبريت دور مهم في تحفيز نمو الشعر مجددا وبشكل صحي، كما أنه يقلل من وجود القشرة في الشعر، فضلا عن المظهر الأنيق الذي يمنحه الكبريت للشعر لتحصلي على شعر لامع وأنيق.

وصفة تطويل الشعر وتكثيفه فوائد البصل لتطويل وتكثيف الشعر

سيتم الإعتماد على أحد المكونات الهامة والموجودة بلا شك في كل منزل، وهو البصل وللبصل فوائد رهيبة للشعر فهو يحتوي على مضادات الفطريات والبتكيريات والتي تحمي الشعر من هذه الأضرار المحتملة، كما أنه يمد الشعر بالغذاء الذي يحتاجه ويعزز من صحة وقوة بصيلات شعرك، فضلا عن السبب الرئيسي والهام في استخدام البصل في تلك الوصفة أنه يحتوي على الكبريت، وأوضحنا فوائد الكبريت على الشعر وهو ما يجعله خيار رائع للوصفات الطبيعية للشعر، كما أن البصل يعالج إلتهابات فروة الرأس ويعالج الشيب المبكر أيضا ويحمي شعرك من الإصابة بالحشرات والقشرة ويعزز من تدفق الدم لفروة رأسك.

طريقة تجهيز وصفة البصل لتطويل الشعر

يتم تحضير ثمرة واحدة من البصل، حيث يتم تحصيل وتصفية الماء الموجود بها، فنقوم بأخذ الماء ووضع قليل من ماء الورد عليه لتقليل من حدة رائحة ماء البصل، بالإضافة لإمكانية إضافة ملعقتين من أحد الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكي، ثم يتم غسل الشعر بها وتدليك فروة الرأس بها جيدا مع قلب الرأس لأسفل لمدة خمس دقائق أثناء التدليك، ثم يترك الشعر لمدة ساعتين مع تغطيته بالكيس البلاستيكي أو ارتداء البونيه، ثم بعد ذلك يغسل شعرك بالشامبو وإضافة البلسم للتخلص من رائحة البصل النفاذة، وفي النهاية يفضل تكرار تلك الوصفة مرة بالأسبوع، كما يمكن كذلك عصر بصلة أخرى وتزويدها بالماء وغسل الشعر بها قبل البدء في تطبيق الطريقة السابقة، وذلك لعمل غسول للشعر بماء البصل المخفف، ثم تطبيق طريقة الوصفة السابقة.