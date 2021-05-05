طريقة عمل الغريبة الناعمة مثل أكبر حلواني والنتيجة ممتازه من أول مرة

طريقة عمل الغريبة الناعمة، إن الغريبة من أحد أصناف حلوى العيد الجميلة جدًا، وتعد الغريبة الناعمة من أسهل الوصفات في مكوناتها و في طريقة التحضير، حيث يمكنكم تحضيرها في المنزل بسهولة و بعدة طرق مختلفة، لذلك نتعرف سويا في هذا المقال على طريقة عمل الغريبة الناعمة. طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة الناعمة مقادير عمل الغريبة الناعمة: عدد كوب واحد من السكر المطحون البودرة.

عدد كوب واحد من السمن النباتي بدرجة حرارة الغرفة.

عدد ثلاث أكواب دقيق المخصص للخبز والحلويات.

رشه صغيرة من المستكة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة. طريقة تحضير الغريبة الناعمة يتم وضع الرف الشبكي في وسط الفرن، ويتم التسخين على درجة حرارة 180م.

يتم إحضار صواني الخبز بحافة قصيرة ويتم وضع بها ورقة من ورق الزبدة.

يتم وضع السمن و السكر في داخل الخلاط ويتم تثبيت مضرب الخلاط والخلط بسرعة متوسطة، حتى تصبح السمن بلون أبيض فاتح، ويصبح قوامها كريمي.

يتم إضافة الفانيليا إلى الدقيق والمستكة والتشغيل مرة أخرى على سرعة متوسطة، لمدة عشر دقائق حتى يتم الحصول على عجينة لينة و متماسكة.

يتم أخذ جزء صغير من العجينة بحجم حبة الجوز أو عين الجمل تقريباً، ويتم تشكيلها إلى كور مبططه أو أصابع أو حسب الرغبة.

يتم وضع وحدات الغريبة في صواني الخبز ويجب ترك مسافة معقولة بين كل قطعة والأخرى.

يتم خبز الغريبة في الفرن الساخن مسبقًا لمدة تسع دقائق تقريبًا، أو حتى تكون القاعدة باللون الذهبي.

تترك حتى تبرد تمامًا وتزين بالفستق وتقدم في صحن التقديم. طريقة تحضير الغريبة الناعمة الوسوم

طريقة عمل الغريبة الناعمة، إن الغريبة من أحد أصناف حلوى العيد الجميلة جدًا، وتعد الغريبة الناعمة من أسهل الوصفات في مكوناتها و في طريقة التحضير، حيث يمكنكم تحضيرها في المنزل بسهولة و بعدة طرق مختلفة، لذلك نتعرف سويا في هذا المقال على طريقة عمل الغريبة الناعمة. طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة الناعمة مقادير عمل الغريبة الناعمة: عدد كوب واحد من السكر المطحون البودرة.

عدد كوب واحد من السمن النباتي بدرجة حرارة الغرفة.

عدد ثلاث أكواب دقيق المخصص للخبز والحلويات.

رشه صغيرة من المستكة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة. طريقة تحضير الغريبة الناعمة يتم وضع الرف الشبكي في وسط الفرن، ويتم التسخين على درجة حرارة 180م.

يتم إحضار صواني الخبز بحافة قصيرة ويتم وضع بها ورقة من ورق الزبدة.

يتم وضع السمن و السكر في داخل الخلاط ويتم تثبيت مضرب الخلاط والخلط بسرعة متوسطة، حتى تصبح السمن بلون أبيض فاتح، ويصبح قوامها كريمي.

يتم إضافة الفانيليا إلى الدقيق والمستكة والتشغيل مرة أخرى على سرعة متوسطة، لمدة عشر دقائق حتى يتم الحصول على عجينة لينة و متماسكة.

يتم أخذ جزء صغير من العجينة بحجم حبة الجوز أو عين الجمل تقريباً، ويتم تشكيلها إلى كور مبططه أو أصابع أو حسب الرغبة.

يتم وضع وحدات الغريبة في صواني الخبز ويجب ترك مسافة معقولة بين كل قطعة والأخرى.

يتم خبز الغريبة في الفرن الساخن مسبقًا لمدة تسع دقائق تقريبًا، أو حتى تكون القاعدة باللون الذهبي.

تترك حتى تبرد تمامًا وتزين بالفستق وتقدم في صحن التقديم. طريقة تحضير الغريبة الناعمة

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