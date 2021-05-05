طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت بمكونات بسيطة وبكل تفاصيلها

طريقة عمل الغريبة من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة وبنتيجة أفضل من المحلات الجاهزة بمراحل بمكونتها البسيطة المتوفرة في كل بيت كما يمكنك إعطائها مذاق أقوى باستخدام السمن البلدي الفلاحي بدلاً من السمن الصناعي، والجدير بالذكر هنا أن الغريبة من الحلويات التي ترتبط كثيراً باحتفالات العيد مع البيتي فور والكحك والبسكوت فمن العادات المتوارثة في مصر وبعض الدول العربية صنع هذه الحلويات وإهداء الأقارب والأحباب بها في عيد الفطر المبارك، إلا أن الغريبة من الحلوى التي يمكن صنعها في جميع الأوقات وتقديمها إلى جانب العصائر أو الشاي.

طريقة عمل الغريبة الناعمة بخطوات سهلة وسريعة:

تعتمد سهولة عمل الغريبة على بساطة مكوناتها كما أنه لا يضاف إليها خميره وبالتالي لا تحتاج تركها بالساعات كي تختمر بل تقومين بتشكيل العجين بمجرد الانتهاء من إعداده كما في الخطوات التالية؛

٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب سمن بلدي أو صناعي حسب المتوفر.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

بياض بيضة مع رشة فانيليا ( مكون غير أساسي ).

المقادير والمكونات:طريقة تحضير الغريبة:

قبل البدء في طريقة الاعداد يجب التنويه أولا أن مكون بياض البيضة يمكن الاستغناء عنه ولكنه يعطي نتيجه أفضل للغريبة دون التأثير على المذاق فهي تساعد على تماسك الغريبة والحفاظ على شكلها كما هو.