طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت بمكونات بسيطة وبكل تفاصيلها

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طريقة عمل الغريبة من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة وبنتيجة أفضل من المحلات الجاهزة بمراحل بمكونتها البسيطة المتوفرة في كل بيت كما يمكنك إعطائها مذاق أقوى باستخدام السمن البلدي الفلاحي بدلاً من السمن الصناعي، والجدير بالذكر هنا أن الغريبة من الحلويات التي ترتبط كثيراً باحتفالات العيد مع البيتي فور والكحك والبسكوت فمن العادات المتوارثة في مصر وبعض الدول العربية صنع هذه الحلويات وإهداء الأقارب والأحباب بها في عيد الفطر المبارك، إلا أن الغريبة من الحلوى التي يمكن صنعها في جميع الأوقات وتقديمها إلى جانب العصائر أو الشاي.طريقة عمل الغريبة الناعمة بخطوات سهلة وسريعة:
تعتمد سهولة عمل الغريبة على بساطة مكوناتها كما أنه لا يضاف إليها خميره وبالتالي لا تحتاج تركها بالساعات كي تختمر بل تقومين بتشكيل العجين بمجرد الانتهاء من إعداده كما في الخطوات التالية؛المقادير والمكونات:
- ٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- كوب سمن بلدي أو صناعي حسب المتوفر.
- نصف كوب سكر أبيض ناعم.
- بياض بيضة مع رشة فانيليا ( مكون غير أساسي ).
قبل البدء في طريقة الاعداد يجب التنويه أولا أن مكون بياض البيضة يمكن الاستغناء عنه ولكنه يعطي نتيجه أفضل للغريبة دون التأثير على المذاق فهي تساعد على تماسك الغريبة والحفاظ على شكلها كما هو.
- في بولة العجن نقوم بإضافة السمن بدرجة حرارة الغرفة ثم نضيف إليه السكر الناعم المنخول ونضربهم جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً.
- ثم نبدأ بإضافة بياض البيض مع الفانيليا ونضربهم مره أخرى حتى تتجانس جميع المكونات.
- ومن ثمة نبدء بإضافة الدقيق المنخول مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في التماسك ثم نبدأ العجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة ملساء يسهل تشكيلها بسهولة.
- قبل البدء في تشكيل العجينة نبدأ بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة 150° حتى يسخن.
- يفضل إدخال العجينه الى الثلاجة لمدة ١٠ دقائق حتى تتماسك أكثر ويسهل تشكيلها ثم نبدأ بتشكيلها على شكل كور صغيرة ووضعها في صاج أو صينية فرن حتى الانتهاء من الكمية.
- بعد الانتهاء من كامل الكمية نبدأ بتزيينها بالمكسرات سواء بالفستق أو السوداني حسب الموجود والمتوفر لديك حيث نقوم بوضع حبة الفستق فوق الكره وتضغط عليها ضغطه خفيفة.
- ثم ندخلها الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة بالكثير ويجب مراقبتها جيداً فهى لا تأخذ لون ويجب أخراجها وهى باللون الأبيض كما هي، عندما تبدأ في التلون خفيف من الأسفل يتم إخراجها فوراً.
- تخرج حتى تبرد لمدة ثم نرصها في حافظه للأخذ منها عند التقديم وكل عام وانتم بخير.
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طريقة عمل الغريبة من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة وبنتيجة أفضل من المحلات الجاهزة بمراحل بمكونتها البسيطة المتوفرة في كل بيت كما يمكنك إعطائها مذاق أقوى باستخدام السمن البلدي الفلاحي بدلاً من السمن الصناعي، والجدير بالذكر هنا أن الغريبة من الحلويات التي ترتبط كثيراً باحتفالات العيد مع البيتي فور والكحك والبسكوت فمن العادات المتوارثة في مصر وبعض الدول العربية صنع هذه الحلويات وإهداء الأقارب والأحباب بها في عيد الفطر المبارك، إلا أن الغريبة من الحلوى التي يمكن صنعها في جميع الأوقات وتقديمها إلى جانب العصائر أو الشاي.طريقة عمل الغريبة الناعمة بخطوات سهلة وسريعة:
تعتمد سهولة عمل الغريبة على بساطة مكوناتها كما أنه لا يضاف إليها خميره وبالتالي لا تحتاج تركها بالساعات كي تختمر بل تقومين بتشكيل العجين بمجرد الانتهاء من إعداده كما في الخطوات التالية؛المقادير والمكونات:
- ٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- كوب سمن بلدي أو صناعي حسب المتوفر.
- نصف كوب سكر أبيض ناعم.
- بياض بيضة مع رشة فانيليا ( مكون غير أساسي ).
قبل البدء في طريقة الاعداد يجب التنويه أولا أن مكون بياض البيضة يمكن الاستغناء عنه ولكنه يعطي نتيجه أفضل للغريبة دون التأثير على المذاق فهي تساعد على تماسك الغريبة والحفاظ على شكلها كما هو.
- في بولة العجن نقوم بإضافة السمن بدرجة حرارة الغرفة ثم نضيف إليه السكر الناعم المنخول ونضربهم جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً.
- ثم نبدأ بإضافة بياض البيض مع الفانيليا ونضربهم مره أخرى حتى تتجانس جميع المكونات.
- ومن ثمة نبدء بإضافة الدقيق المنخول مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في التماسك ثم نبدأ العجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة ملساء يسهل تشكيلها بسهولة.
- قبل البدء في تشكيل العجينة نبدأ بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة 150° حتى يسخن.
- يفضل إدخال العجينه الى الثلاجة لمدة ١٠ دقائق حتى تتماسك أكثر ويسهل تشكيلها ثم نبدأ بتشكيلها على شكل كور صغيرة ووضعها في صاج أو صينية فرن حتى الانتهاء من الكمية.
- بعد الانتهاء من كامل الكمية نبدأ بتزيينها بالمكسرات سواء بالفستق أو السوداني حسب الموجود والمتوفر لديك حيث نقوم بوضع حبة الفستق فوق الكره وتضغط عليها ضغطه خفيفة.
- ثم ندخلها الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة بالكثير ويجب مراقبتها جيداً فهى لا تأخذ لون ويجب أخراجها وهى باللون الأبيض كما هي، عندما تبدأ في التلون خفيف من الأسفل يتم إخراجها فوراً.
- تخرج حتى تبرد لمدة ثم نرصها في حافظه للأخذ منها عند التقديم وكل عام وانتم بخير.
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