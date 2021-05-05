طريقة لصبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق بالطريقة الهندية بدون اى صبغات او مواد كيميائية

أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق، صبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق تحب الكثير من النساء أن تقوم بصبغ لون الشعر وذلك للحصول على شعر جميل ذات مظهر رائع وتغيير جديد ولذلك من الأفضل عند صبغ الشعر باللون البني الفاتح يفضل استخدام وصفة طبيعية بدلاً من الصبغات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية.

يمكن صبغ الشعر باللون البني الفاتح من خلال المكونات والطريقة التي سوف نتعرف عليها في السطورالقادمة

أولاً يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء ويكون جاف.

يتم تحضير الأكسجين حسب التعليمات على العبوة.

يتم تحضير الصبغة كما هو مكتوب التعليمات ثم ارتداء القفازات وبدء صبغ الشعر من الأعلى إلى الأسفل.

يتم تغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام وتركه لمدة 30-40 دقيقة وليس أكثر.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو جيدًا لإزالة باقي الصبغة الزائدة.

يصبح لون الشعر برتقالة وهو صبغة مؤقتة.

يتم وضع صبغة اللون البني الفاتح مع أكسجين 10 وتقسيم الشعر إلى أجزاء كالسابق.

مع أكسجين 10 وتقسيم الشعر إلى أجزاء كالسابق. يتم صبغ الشعر وتركه لمدة نصف ساعة ثم غسل الشعر بالشامبو والماء.

يراعى عدم لمس الصبغ للرقبة حتى لا يحدث تهيج للجلد.

مكونات صبغ الشعر باللون البني الفاتح طريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون البني الفاتح

صبغ الشعر باللون البني الغامق

يتم ذلك من خلال مكونات طبيعية غير ضارة بالشعر وهي:

مسحوق القهوة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من الماء.

يتم وضع المكونات مع بعضها في وعاء وخلطها جيدًا حتى يتكون خليط ذات قوام متجانس.

يتم وضع الخليط في الميكروويف لمدة 10 ثواني.

يتم تمشيط الشعر وتقسيمه.

باستخدام فرشاة الصبغة يتم وضع الخليط على الشعر كله وتركه لمدة ساعة على الأقل.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو

مكونات صبغ الشعر باللون البني الغامقطريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون البني الغامق