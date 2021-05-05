طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في المنزل والطعم ولا أحلي

طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، الكنافة من أشهر الحلويات التي يفضلها الكثيرون خاصة عندما تكون محشوة بالنوتيلا، حيث لن تتمكن من مقاومة الطعم اللذيذ، لكن في هذه الوصفة لا تحاول معرفة السعرات الحرارية، فقط استمتع بالطعم والنكهة.

المكونات الكنافة بالنوتيلا:

400 جرام زبدة.

1 كيلوعجينة كنافة (طازجة أو مجمدة).

علبة كبيرة من النوتيلا.

سخن الفرن على 200 درجة مئوية، حيث يجب تسخين الفرن للحصول على كنافة مقرمشة.

يتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة جدًا باستخدام مقص المطبخ، وفي حالة استخدام عجينة الكنافة المجمدة عليك الانتظار بضع ساعات حتى يذوب الثلج وليسهل تقطيعه.

بعد ذلك نسكب الزبدة المذابة في الكنافة ولا تفرط في الزبدة حتى لا تتشكل قشرة دهنية.

حضري صينية الخبز وضعي طبقة من الكنافة معك واضغطي جيدًا على الجوانب.

في الخطوة التالية نضع طبقة من كمية النوتيلا التي تريد إضافتها ثم نضع طبقة أخرى من الكنافة لتنتهي بها.

ضعي صينية الخبز على الموقد أو في الفرن لبضع دقائق حتى تتحول الطبقة العلوية إلى اللون الذهبي.

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أصبحت النوتيلا منتشرة على نطاق واسع بين شريحة كبيرة من سكان العالم، حيث يعد المكون الرئيسي في نوتيلا هو الكاكاو والسكر، تعتبر نكهة الجوز هي عنصر ثانوي في نوتيلا.

وهكذا فإن المكونات الرئيسية الموجودة في نوتيلا هي الكاكاو، والبندق، والسكر، وزيت النخيل، ومسحوق مصل اللبن، ومسحوق الحليب منزوع الدسم، والفانيليا والليسثنين، وفي الولايات المتحدة تشتهر Nutella Hazelnut Cream ببروتين الصويا.