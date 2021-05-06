مكون رهيب خارق لعلاج قشرة الشعر وحكه فروة الرأس وتقوية جذور الشعر من أول أستعمال

علاج قشرة الشعر وحكه فروة الرأس، في فصل الشتاء غالبا ما تصاب فروة الرأس بالقشرة والتي تسبب الحكة باستمرار ولذا معالجة قشرة الشعر بالوصفات الطبيعية التي لا تسبب أي ضرر لفروة الرأس بل وتساعد في القضاء على القشرة لذا إليكم بعض الزيوت والوصفات الطبيعية والتي تعمل على معالجة كثير من مشكلات الرأس والشعر.

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر وحكه فروة الرأس

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية والفعالة والتي تعمل على حل مشكلة قشرة الرأس بشكل نهائي ومنها:

كمية متساوية من عصير الثوم.

البصل .

والبرتقال وكذلك العسل الأبيض.

يتم إضافة المكونات مع بعضها مزجها جيدًا.

يوضع المزيج على الشعر وفرك الشعر باستخدامه.

وفرك الشعر باستخدامه. يتم غسل الشعر بعد 20 دقيقة.

للحصول على أفضل النتائج يجب استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

مكونات طبيعية لعلاج قشرة الشعر وحكه فروة الرأسطريقة تحضير واستخدام البصل لعلاج قشرة الرأس

وصفة الزيوت الطبيعية لحل مشكلة قشرة الرأس

تساعد الزيوت الطبيعية على حل مشكلة قشرة الرأس المزعجة وتتمثل مكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من زيت النيم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة ونصف صغيرة من زيت اللوز.

3 نقط من زيت شجرة الشاي.

توضع الزيوت الطبيعية مع بعضها في وعاء ومزجها جيدًا مع بعضها.

يتم وضع الوعاء على النار حتى تسخن الزيوت ثم رفعها من على النار وتركها حتى تبرد.

توضع الزيت على فروة الرأس والتدليك لمدة نصف ساعة.

يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

مكونات الزيوت الطبيعية لحل مشكلة قشرة الرأسطريقة تحضير واستخدام الزيوت الطبيعية لحل مشكلة قشرة الرأس

خل التفاح لحل مشكلة قشرة الرأس

مكونات خل التفاح

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كوب ماء.

يضاف خل التفاح إلى كوب الماء وتقليبه جيدًا.

يتم وضع المزيج في فروة الرأس وتدليك الرأس لمدة 10-15 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.

يتم استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع

طريقة تحضير واستخدام خل التفاح لقشرة الرأس