طريقة صبغ شعر بني في البيت بطريقة أمنة وبسيطة لن تحتاجي للذهاب إلى الصالون

يوجد الكثير من السيدات التي يريدون أن يغيرن لون شعرهم وصبغ شعر بني من اجل مظهر جديد وجذاب. ولكن مع وجود مجموعة كبيرة من منتجات تلوين الشعر وخيارات الظل والتقنيات المتاحة، من الصعب معرفة كيفية القيام بذلك بشكل صحيح عندما يتعلق الأمر بصبغ شعرك في المنزل. سواء كنت تفكر البني الداكن، أو بني محمر لدينا الحل الجيد للصبغ المنزلي ومجرب فعليا.

صبغ شعر بني

يمكن التعرف على كل شي يخص بطريقة صبغ الشعر بالبيت، هل من الآمن صبغ شعرك في المنزل؟ نعم، من الآمن عمومًا تلوين شعرك في المنزل طالما اتبعت الإرشادات الموجودة على عبوة المنتج. بعض الاستثناءات: يجب عليك تخطي وظيفة صبغ إذا كنت قد قمت مؤخرًا بتخفيف شعرك أو قصة أو كان مقصف، لأن كلا العمليتين يمكن أن تسبب الضرر. إذا لم تتمكن من الوصول إلى صالون، انتظر حتى سبعة أيام على الأقل بعد قصة، وتذكر أن الشعر المعالج سيصبغ اللون بسرعة أكبر، لذلك لا ترغب في تركه لفترة طويلة. ماذا ستحتاج:

علبة صبغة للشعر البنى.

فرشاة تلوين ووعاء.

مناديل لإزالة المكياج.

غطاء استحمام للاستعمال مرة واحدة.

أكثر من مرآة.

قفازات يمكن التخلص منها.

مرطب أو فازلين.

لا تخلط اكثر من صبغة للحصول على “لون مخصص”.

اشتري علبتين من صبغة الشعر إذا كان شعرك بطول كتفك أو أطول، فقد تحتاج إلى صندوقين لتغطية رأسك بالكامل، اعتمادًا على سمك الشعر. ولا تخلطي الظلال للحصول على لون مخصص لا يُنصح بدمج ظلال مختلفة من لون الشعر (أبدًا!). حيث لن تضمنين أي من الشركات الكبرى التي تحدثنا إليها أن اللون الناتج سيكون مزيجًا يمكن التنبؤ به. عادة ما تختلف النتيجة قليلاً عما هو مصور على العلبة. أفضل رهان لك هو اختيار ظل واحد واتباع التعليمات الحرفية.

بدأ في الصباغة من الجذور

قومي في الصباغة من الجذور يجب أن تبدأ بوضع صبغة الشعر على الجذور. نظرًا لأنهما أهم الأماكن الذي يحدث فيه إعادة النمو، ثم اتركي لون الشعر يتطور وفقًا لمقدار الوقت المحدد في إرشادات العبوة. ثم قم بتمشيطه على باقي شعرك لتوزيعه بالتساوي حتى يكون لون واحد. اعملي في أربعة إلى ستة أقسام كما يفعل المحترفين (واستخدمي مشابك الشعر كما تريدين إذا كنت ترغبين في ذلك) لضمان التغطية الكاملة.

ابدأ في الصباغة على الشعر الجاف وغير مبلول.

توقف عن عصر الزجاجة على جميع أنحاء شعرك.

انظر إلى مرآتين لكى تغطى جميع أجزاء الشعر.

إزالة الصبغة المنسكبة في أسرع وقت ممكن بالمناديل.

ضعي قبعة الاستحمام أثناء انتظارك.

تجنبي الماء لجعل صبغتك تدوم أطول.

لا تعرضي شعرك لأشعه الشمس المباشرة.

بعض النصائح الأخرى لنجاح اللونكيف يمكنك أطالة لون الصبغة

ذلك يتم عن طريق استخدام الشامبو، حيث لا يوجد شامبو آمن تمامًا للصبغة، لأن كل أنواع الشامبو تتطلب ترطيب الشعر والماء نفسه يزيل الصبغة، وعلى الرغم من أن الشامبو الخالي من الكبريتات يعتقد أنه يبطئ فقدان اللون، فقد وجدت أنها لا تؤدي دائمًا بشكل أفضل من تلك التي تحتوي على الكبريتات.