طاجن الكباب المصري المنزلي بطريقة سهلة

طاجن الكباب المصري المنزلي، يمكننا تحضير اللحم بطرق ووصفات عديدة ومختلفة لأن اللحم من أكثر الأطعمة التي تدخل في وصفات مختلفة سواء كان لحم مشوي أو لحم مسلوق أو لحم مقلي أو طاجن مثل طاجن الكباب وهو عبارة عن طاجن من قطع اللحم المقطعة بحجم صغير مضاف إليها صوص بني خاص بطاجن الكباب للحصول على مذاقه الرائع إليكم طريقة طاجن الكباب المصري. مكونات طاجن الكباب المصري مكونات طاجن الكباب المصري لحم بقري: كيلو جرام واحد من اللحم ونقطعه إلى مكعبات حجمها صغير حسب الرغبة.

ثوم: فصان متوسطان الحجم.

بطاطس مسلوقة: حبتان ذات حجم كبير.

بصل أخضر: أربع حبات حجمها مناسب.

مرق اللحم: كوبان كاملان.

فلفل أسمر بودرة: كمية حسب الرغبة.

ملح طعام خشن: كمية حسب الرغبة.

سكر بني: ملعقة ذات حجم صغير.

سمن بلدي: ملعقة حجمها كبير. خطوات تحضير طاجن الكباب المصري خطوات تحضير طاجن الكباب المصري من وصفات اللحم اللذيذة هي طاجن الكباب المحضر بأكثر من طريقة أشهر طريقة من طرق عمل طاجن الكباب هي وصفة طاجن الكباب المصري وتتم بالآتي: نضع مقلاة عميقة على نار ذات حرارة مناسبة نضيف مقدار ملعقة السمن البلدي ونذوبها في المقلاة. عندما تذوب قطعة السمن تمامًا نضع مكعبات اللحم المقطعة حسب الرغبة ونحركها في السمن على جميع الجوانب حتى تكتسب اللون البني الفاتح وتركها بالماء بدون أن تجف. والآن نضع مقلاة أخرى بها ملعقة سمن أخرى ونتركها تذوب وبعد ذلك نضع البصل المقطع لحلقات أو جوانح ونقلبه حتى يصبح لونه ذابلًا. نضيف مقدار ملعقة السكر البني للسمن ونحركها جيدًا حتى تذوب تمامًا ويصبح مثل لون وقوام الكراميل. نحضر الثوم ونفرمه جيدًا لنضيفه مع البصل ونخلطهم معًا مع السكر البني وبعد ذلك نضيف صوص طاجن الكباب لمقلاة قطع اللحم. ونضيف لنفس المقلاة قطع البطاطس المسلوقة مسبقًا والمرقة ونستمر في التحريك والتقليب حتى تنضج قطع الكباب مع الصوص. ونحضر فحمة مشتعلة وساخنة نغلفها في ورق ألومنيوم أو ورق فويل مع ملعقة سمن. نضع قطعة الفحمة في مقلاة الكباب ونغلقه جيدًا عشر دقائق حتى يصبح المذاق مثل مذاق الكباب المشوي. وبعد تلك المدة نخرج قطع الكباب ونقدمها بجانب الأرز. الوسوم

طاجن الكباب المصري المنزلي، يمكننا تحضير اللحم بطرق ووصفات عديدة ومختلفة لأن اللحم من أكثر الأطعمة التي تدخل في وصفات مختلفة سواء كان لحم مشوي أو لحم مسلوق أو لحم مقلي أو طاجن مثل طاجن الكباب وهو عبارة عن طاجن من قطع اللحم المقطعة بحجم صغير مضاف إليها صوص بني خاص بطاجن الكباب للحصول على مذاقه الرائع إليكم طريقة طاجن الكباب المصري. مكونات طاجن الكباب المصري مكونات طاجن الكباب المصري لحم بقري: كيلو جرام واحد من اللحم ونقطعه إلى مكعبات حجمها صغير حسب الرغبة.

ثوم: فصان متوسطان الحجم.

بطاطس مسلوقة: حبتان ذات حجم كبير.

بصل أخضر: أربع حبات حجمها مناسب.

مرق اللحم: كوبان كاملان.

فلفل أسمر بودرة: كمية حسب الرغبة.

ملح طعام خشن: كمية حسب الرغبة.

سكر بني: ملعقة ذات حجم صغير.

سمن بلدي: ملعقة حجمها كبير. خطوات تحضير طاجن الكباب المصري خطوات تحضير طاجن الكباب المصري من وصفات اللحم اللذيذة هي طاجن الكباب المحضر بأكثر من طريقة أشهر طريقة من طرق عمل طاجن الكباب هي وصفة طاجن الكباب المصري وتتم بالآتي: نضع مقلاة عميقة على نار ذات حرارة مناسبة نضيف مقدار ملعقة السمن البلدي ونذوبها في المقلاة. عندما تذوب قطعة السمن تمامًا نضع مكعبات اللحم المقطعة حسب الرغبة ونحركها في السمن على جميع الجوانب حتى تكتسب اللون البني الفاتح وتركها بالماء بدون أن تجف. والآن نضع مقلاة أخرى بها ملعقة سمن أخرى ونتركها تذوب وبعد ذلك نضع البصل المقطع لحلقات أو جوانح ونقلبه حتى يصبح لونه ذابلًا. نضيف مقدار ملعقة السكر البني للسمن ونحركها جيدًا حتى تذوب تمامًا ويصبح مثل لون وقوام الكراميل. نحضر الثوم ونفرمه جيدًا لنضيفه مع البصل ونخلطهم معًا مع السكر البني وبعد ذلك نضيف صوص طاجن الكباب لمقلاة قطع اللحم. ونضيف لنفس المقلاة قطع البطاطس المسلوقة مسبقًا والمرقة ونستمر في التحريك والتقليب حتى تنضج قطع الكباب مع الصوص. ونحضر فحمة مشتعلة وساخنة نغلفها في ورق ألومنيوم أو ورق فويل مع ملعقة سمن. نضع قطعة الفحمة في مقلاة الكباب ونغلقه جيدًا عشر دقائق حتى يصبح المذاق مثل مذاق الكباب المشوي. وبعد تلك المدة نخرج قطع الكباب ونقدمها بجانب الأرز.

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