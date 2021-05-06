طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وطعم مفيش أحلى من كده

البسبوسة بالزبادي ، من أروع الحلويات الشرقية ولا يخلو بيت من البسبوسة خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تتميز بطعمها اللذيذ ومكوناتها البسيطة المتوفرة في كل بيت وغير مكلفة، ويعشقها الصغار والكبار في الوطن العربي، ويتم تقديمها في الأفراح والمناسبات والأعياد وتعطي نوع من البهجة والسرور على كل الأسرة، ويتناولونها في جو أسري تعم فيه الفرحة والسرور لأنها دائمًا ما ترتبط بالمناسبات السعيدة، وتعطي نوع من المودة والمحبة، وتحتوي على سعرات حرارية عالية، تعوض السكريات التي يفقدها الجسم خلال شهر الصيام، وتوجد منها عدة أنواع مثل البسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالقشطة، ولكل نوع عشاقه ومحبيه، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بالمنزل بأبسط الإمكانيات وأسهل الخطوات.

مكونات البسبوسة بالزبادي

تحتوي على بعض المقادير السهلة والبسيطة وهى كما يلي:-

كيس من البسبوسة.

3 ملاعق من السمنة أو الزبدة السائلة.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من جوز الهند المبشور حسب الرغبة.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي في المنزل من خلال إتباعنا الخطوات التالية:-

نحضر وعاء كبير ونقوم بتفريغ كيس البسبوسة بداخله، ثم نقوم بإضافة ملعقة البيكنج بودر ونقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بإضافة السمنة ونمزجها بالخيط جيدًا، ثم نضيف كوب الزبادي ونقلب حتى تصبح لدينا عجينة. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى يتجانس الخليط مع بعضه البعض. نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونقوم بتفريغ الخليط بداخلها، ونقوم بتوزيعه بالتساوي. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن جيدًا. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تمامًا. نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهى ساخنة حتى تتشرب القطر جيدًا

طريقة عمل شربات البسبوسة

يحتوي شربات الحلويات على المكونات التالية:-

كوب ونصف ماء.

كوب ونصف سكر.

عصير نصف ليمونة.

1 ملعقة كبيرة شراب ذرة.

طريقة تحضير الشربات

طريقة تحضير شربات البسبوسة بالزبادي سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-