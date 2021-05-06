عمل البيتي فور طري ودايب دوب وهش جداً طعمة تحفة بدون ماكينة لازم تعملية

عمل البيتي فور طري ودايب دوب وهش جداً، ما أروع طعم البيتي فور ذو الحشوة مع كوب من الشاي في الصباح، البيتي فور هي حلوي ذات أصل فرنسي، وهي تعني الفرن الصغير، تحتوي البيتي فور على سعرات حرارية مرتفعة فهي يتم صنعها بالزبدة والسكر، فإذا كنت تتبع الحمية الغذائية قم بتناول عدد صغير منها. عمل البيتي فور طري ودايب دوب وهش جداً عمل البيتي فور طري ودايب دوب وهش جداً سوف نقدم لكم طريقة سهله ومميزة لعمل البيتي فور والآن سوف مكونات وطريقة عمل البيتي فور . مكونات البيتي فور بالكوب طحين بمقدار 2 كوب.

زبدة بمقدار كوب واحد.

سكر ناعم بمقدار نصف كوب فقط.

بيضة واحدة كاملة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة. حشو البيتي فور كريمة بمقدار نصف كوب.

قشطه بمقدار نصف كوب، يفضل أن تكون ذات نكهة الفراولة.

يتم خفقها معًا في وعاء يتم وضع الحشو على البيتي فور بعد أخراجه من الفرن ويبرد، نقوم بدهن البيتي فور بها وبعد ذلك تقديمها.

ويبرد، نقوم بدهن البيتي فور بها وبعد ذلك تقديمها. تستطيع استخدام حشوات أخرى حسب الرغبة. مكونات البيتي فور بالكوبحشو البيتي فور طريقة تحضير في المنزل في وعاء ذو حجم كبير نقوم بنخل كل من الطحين، البيكنج بودر، الفانيليا أذا كانت بودر، الملح.

نضع البيض في الخلاط، وفي حالة استخدام الفانيليا السائلة لا يتم وضعها مع الدقيق وتوضع على البيض في الخلاط، قبل خفق البيض في الخلاط يتم وضع الزبدة بعد ذلك الخفق.

في الخلاط مع البيض والزبد نقوم بوضع السكر ونظل في الخلط حتى تختفي حبات السكر وتندمج مع المزيج.

في الوعاء الكبير الذي يحتوي على الطحين نقوم بوضع المكونات السابقة، ونظل في عجنهم معًا حتى نحصل على قوام ناعم وطري.

تترك بعد ذلك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح بعض الوقت.

بعد ارتياح العجينة نقوم بتشكيلها لأشكال صغيرة الحجم.

باستخدام صينية قابلة للدخول في الفرن نقوم بوضع البيتي فور المشكل ، يفضل أن تكون الصينية ذات حواف صغيرة، ويتم وضع بها ورق الزبد أو دهنها بالزيت.

، يفضل أن تكون الصينية ذات حواف صغيرة، ويتم وضع بها ورق الزبد أو دهنها بالزيت. يسخن الفرن على درجة حرارة 180 قبل وضع البيتي فور به، وبعد ذلك نقوم بوضع البيتي فور بعد وصول الفرن لدرجة الحرارة المرغوبة.

يظل البيتي فور في الفرن حتى يصل للون الذهبي و التأكد من نضجه من الداخل.

يترك البيتي فور بعد إخراجه من الفرن حتى يبرد.

يوضع بعد ذلك في صواني التقديم. طريقة تحضير في المنزل الوسوم

عمل البيتي فور طري ودايب دوب وهش جداً، ما أروع طعم البيتي فور ذو الحشوة مع كوب من الشاي في الصباح، البيتي فور هي حلوي ذات أصل فرنسي، وهي تعني الفرن الصغير، تحتوي البيتي فور على سعرات حرارية مرتفعة فهي يتم صنعها بالزبدة والسكر، فإذا كنت تتبع الحمية الغذائية قم بتناول عدد صغير منها. عمل البيتي فور طري ودايب دوب وهش جداً عمل البيتي فور طري ودايب دوب وهش جداً سوف نقدم لكم طريقة سهله ومميزة لعمل البيتي فور والآن سوف مكونات وطريقة عمل البيتي فور . مكونات البيتي فور بالكوب طحين بمقدار 2 كوب.

زبدة بمقدار كوب واحد.

سكر ناعم بمقدار نصف كوب فقط.

بيضة واحدة كاملة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة. حشو البيتي فور كريمة بمقدار نصف كوب.

قشطه بمقدار نصف كوب، يفضل أن تكون ذات نكهة الفراولة.

يتم خفقها معًا في وعاء يتم وضع الحشو على البيتي فور بعد أخراجه من الفرن ويبرد، نقوم بدهن البيتي فور بها وبعد ذلك تقديمها.

ويبرد، نقوم بدهن البيتي فور بها وبعد ذلك تقديمها. تستطيع استخدام حشوات أخرى حسب الرغبة. مكونات البيتي فور بالكوبحشو البيتي فور طريقة تحضير في المنزل في وعاء ذو حجم كبير نقوم بنخل كل من الطحين، البيكنج بودر، الفانيليا أذا كانت بودر، الملح.

نضع البيض في الخلاط، وفي حالة استخدام الفانيليا السائلة لا يتم وضعها مع الدقيق وتوضع على البيض في الخلاط، قبل خفق البيض في الخلاط يتم وضع الزبدة بعد ذلك الخفق.

في الخلاط مع البيض والزبد نقوم بوضع السكر ونظل في الخلط حتى تختفي حبات السكر وتندمج مع المزيج.

في الوعاء الكبير الذي يحتوي على الطحين نقوم بوضع المكونات السابقة، ونظل في عجنهم معًا حتى نحصل على قوام ناعم وطري.

تترك بعد ذلك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح بعض الوقت.

بعد ارتياح العجينة نقوم بتشكيلها لأشكال صغيرة الحجم.

باستخدام صينية قابلة للدخول في الفرن نقوم بوضع البيتي فور المشكل ، يفضل أن تكون الصينية ذات حواف صغيرة، ويتم وضع بها ورق الزبد أو دهنها بالزيت.

، يفضل أن تكون الصينية ذات حواف صغيرة، ويتم وضع بها ورق الزبد أو دهنها بالزيت. يسخن الفرن على درجة حرارة 180 قبل وضع البيتي فور به، وبعد ذلك نقوم بوضع البيتي فور بعد وصول الفرن لدرجة الحرارة المرغوبة.

يظل البيتي فور في الفرن حتى يصل للون الذهبي و التأكد من نضجه من الداخل.

يترك البيتي فور بعد إخراجه من الفرن حتى يبرد.

يوضع بعد ذلك في صواني التقديم. طريقة تحضير في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل البيتي فور طري ودايب دوب وهش جداً طعمة تحفة بدون ماكينة لازم تعملية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.