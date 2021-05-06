طريقة عمل كيكة الخمس ملاعق بكل سهولة وبألذ وأشهى كيكة اقتصادية هتجربوها

كيكة الخمس ملاعق ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي الذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب المفضل لديهم، حيث غنية بالكريمة والشوكولاتة. كما أنها حازت على إعجاب الجميع، وانتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي. ويرجع سبب تسميتها، نظرا لاحتوائها على خمس ملاعق من المقادير الأساسية. وتتميز كيكة الخمس ملاعق بمذاقها اللذيذ والشهي والأكثر من رائع، وبشكلها الجذاب والخرافة الذي لا يوصف. كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ويمكن لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة. وتقدم هذه الكيكة على الفطور لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. وتتكون كيكة الخمس ملاعق من ثلاث طبقات؛ طبقة الكيك، وطبقة الكريمة، وطبقة الشوكولاتة. وتتعدد أنواع الكيك فتوجد كيكة الباونتي، والكيكة البرازيلية. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير كيكة الخمس ملاعق عبر الانترنت لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة الخمس ملاعق وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وبأقل تكلفة وأحلى من الجاهزة.

مكونات كيكة الخمس ملاعق

تتكون كيكة الخمس ملاعق من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

5 ملاعق كبيرة سكر خشن.

5 ملاعق كبيرة حليب.

5 ملاعق كبيرة دقيق.

5 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

رشة ملح.

كيس فانيليا.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مقادير خليط السقية

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة قهوة.

مقادير الكريمة

4 ملعقة كبيرة سكر خشن.

نصف لتر حليب.

ملعقة كبيرة ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة ونصف نشا.

ملعقة صغيرة زبدة.

2 علبة كريم كراميل (اختياري).

مقادير الشوكولاتة

150 جم شوكولاتة مذابة.

ملعقة صغيرة زبدة.

ربع كوب حليب ساخن

للتزيين

شوكولاتة مذابة (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة الخمس ملاعق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي: