الكريم كراميل ، من الحلويات اللذيذة والمحببة والتي يقبل عليها الكبير قبل الصغير لما تتميز به من قوام متماسك ولذيذ ومذاق خاص ورائع، وهي تعد بمكونات متوفرة في أغلب البيوت وعند أغلب الناس ولا تتطلب أي مكونات خاصة، وكذلك مكوناتها تكون من المئونة الأساسية في أغلب البيوت وهي اللبن، والبيض، والسكر كما أن طريقة التحضير سهلة ولا تتضمن الكثير من التعقيد.

والكريم كراميل من الحلويات الموفرة في الوقت والجهد ويمكن تحضيرها بسرعة عدا في وقت التسوية داخل الفرن، فهي تأخذ فترة طويلة نسبيا. وسنتناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الكريم كراميل بمكونات متاحة في كل بيت بأسهل الطرق.

مكونات الكريم كراميل

هذه الوصفة من أسهل الوصفات وتتكون من مكونات متاحة عند أغلب الناس وهي كالتالي:

2 كوب ونصف من السكر.

لتر لبن.

5 بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة من المياه.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير

طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تتضمن الكثير من التعقيد وهي كالتالي: