- 1/2
- 2/2
الكريم كراميل ، من الحلويات اللذيذة والمحببة والتي يقبل عليها الكبير قبل الصغير لما تتميز به من قوام متماسك ولذيذ ومذاق خاص ورائع، وهي تعد بمكونات متوفرة في أغلب البيوت وعند أغلب الناس ولا تتطلب أي مكونات خاصة، وكذلك مكوناتها تكون من المئونة الأساسية في أغلب البيوت وهي اللبن، والبيض، والسكر كما أن طريقة التحضير سهلة ولا تتضمن الكثير من التعقيد.
والكريم كراميل من الحلويات الموفرة في الوقت والجهد ويمكن تحضيرها بسرعة عدا في وقت التسوية داخل الفرن، فهي تأخذ فترة طويلة نسبيا. وسنتناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الكريم كراميل بمكونات متاحة في كل بيت بأسهل الطرق.مكونات الكريم كراميل
هذه الوصفة من أسهل الوصفات وتتكون من مكونات متاحة عند أغلب الناس وهي كالتالي:
- 2 كوب ونصف من السكر.
- لتر لبن.
- 5 بيضات.
- ثلاث ملاعق كبيرة من المياه.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تتضمن الكثير من التعقيد وهي كالتالي:
- نقوم بوضع كوب من السكر في إناء مع ثلاث ملاعق من المياه، وعند التحريك لا نحرك بالمعلقة ولكن نحرك الإناء بالكامل حتى يأخذ السكر لون وقوام الكراميل، ثم نصبه في خمس أطباق متوسطة الحجم ونتركه ليبرد.
- بعد ذلك نقوم بوضع لتر لبن في إناء على النار ونضيف اليه كوب ونصف من السكر ونقوم بضرب البيض، ثم نضيفه على اللبن حتى يأخذ اللبن درجة حرارة دافئة.
- نقوم بصب اللبن المخلوط مع البيض في الأطباق التي وضعنا فيها الكراميل ولكن قبل ذلك نقوم بتصفيته جيدا حتى يخلو من الشوائب.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بوضع الأطباق التي قمنا بوضع الكريم كراميل فيها في صينية مملوء ربعها بالماء الساخن وملعقة من الخل ونضعها في الفرن.
- تأخذ مدة التسوية في الصيف نصف ساعة غالبا وقد تزيد عن ذلك الوقت في الشتاء.
- بعدما يأخذ الوجه اللون الذهبي نقوم بإخراجه ونتركه ليبرد، ثم نقلبه في أطباق للتقديم ونضعه في الثلاجة ليبرد وبعد ذلك يكون جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
الوسوم
الكريم كراميل ، من الحلويات اللذيذة والمحببة والتي يقبل عليها الكبير قبل الصغير لما تتميز به من قوام متماسك ولذيذ ومذاق خاص ورائع، وهي تعد بمكونات متوفرة في أغلب البيوت وعند أغلب الناس ولا تتطلب أي مكونات خاصة، وكذلك مكوناتها تكون من المئونة الأساسية في أغلب البيوت وهي اللبن، والبيض، والسكر كما أن طريقة التحضير سهلة ولا تتضمن الكثير من التعقيد.
والكريم كراميل من الحلويات الموفرة في الوقت والجهد ويمكن تحضيرها بسرعة عدا في وقت التسوية داخل الفرن، فهي تأخذ فترة طويلة نسبيا. وسنتناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الكريم كراميل بمكونات متاحة في كل بيت بأسهل الطرق.مكونات الكريم كراميل
هذه الوصفة من أسهل الوصفات وتتكون من مكونات متاحة عند أغلب الناس وهي كالتالي:
- 2 كوب ونصف من السكر.
- لتر لبن.
- 5 بيضات.
- ثلاث ملاعق كبيرة من المياه.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تتضمن الكثير من التعقيد وهي كالتالي:
- نقوم بوضع كوب من السكر في إناء مع ثلاث ملاعق من المياه، وعند التحريك لا نحرك بالمعلقة ولكن نحرك الإناء بالكامل حتى يأخذ السكر لون وقوام الكراميل، ثم نصبه في خمس أطباق متوسطة الحجم ونتركه ليبرد.
- بعد ذلك نقوم بوضع لتر لبن في إناء على النار ونضيف اليه كوب ونصف من السكر ونقوم بضرب البيض، ثم نضيفه على اللبن حتى يأخذ اللبن درجة حرارة دافئة.
- نقوم بصب اللبن المخلوط مع البيض في الأطباق التي وضعنا فيها الكراميل ولكن قبل ذلك نقوم بتصفيته جيدا حتى يخلو من الشوائب.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بوضع الأطباق التي قمنا بوضع الكريم كراميل فيها في صينية مملوء ربعها بالماء الساخن وملعقة من الخل ونضعها في الفرن.
- تأخذ مدة التسوية في الصيف نصف ساعة غالبا وقد تزيد عن ذلك الوقت في الشتاء.
- بعدما يأخذ الوجه اللون الذهبي نقوم بإخراجه ونتركه ليبرد، ثم نقلبه في أطباق للتقديم ونضعه في الثلاجة ليبرد وبعد ذلك يكون جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكريم كراميل بمكونات متاحة في كل بيت بأسهل الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.