طريقة عمل كيك القهوة بدون فرن حلويات سهلة وسريعة التحضير

طريقة عمل كيك القهوة ، بعد بحث الكثيرين عن طرق لعمل حلويات سهلة وسريعة التحضير بمكونات بسيطة واقتصادية لا تكلف الكثير، نهتم في مقالتنا اليوم في تقديم طريقة عمل كيك القهوة لمحبي القهوة بدون استخدام فرن بمكونات سهلة وسريعة ستنال إعجابك وستنال إعجاب أسرتك، تابعوا مقالنا اليوم عن أفضل طريقة كيكة القهوة سريعة في البيت.



طريقة عمل كيك القهوة بالمكونات

وصفة كيك القهوة اليوم تتكون من 3 طبقات، الطبقة الأولى من البسكويت بديل لخبز الكيك، والطبقة الثانية كريمة الشوكولاتة ثاني طبقة من طبقات كيك القهوة، وثالث طبقة هي كريمة القهوة الاقتصادية، و إليك تفصيلاً مكونات كيك القهوة:

بسكويت شاي سادة.



1/2 كوب حليب بارد.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

قومي بإذابة الحليب مع القهوة سريعة الذوبان، وملعقة من السكر .

قومي بغمس حبات البسكويت السادة في خليط الحليب والقهوة، وقومي برصه في الصينية علي مساحة الصينية الكاملة.

ثم قومي برص طبقة أخري من البسكويت، ونقوم بتحضير الطبقة الثانية من خطوات تحضير كيك القهوة.

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3 أكواب من الحليب.

4 ملاعق نشا كبيرة.



ملعقتين ونص كاكاو.

1/2 كوب سكر.

فانيليا.

ملعقة زبدة كبيرة.



الطبقة الثانية من كيكة القهوة

في وعاء أضيفي الكاكاو والسكر والنشا والفانليا، وإليهم مقدار الحليب، واخلطي المكونات علي البارد بالمضرب اليدوي .

ثم أرفعي الوعاء علي نار متوسطة، واستمري بالتقليب حتي يثقل معك مكونات كيك القهوة، أضيفي ملعقة من الزبدة كبيرة، ثم قومي بتقليبها جيداً .

قومي بصب طبقة الشوكولاتة التي قمنا بتحضيرها فوق البسكويت في صينية التقديم، وقومي بمساواة الوجه جيداً، ثم اتركي كيك القهوة يبرد، ونقوم بتحضير الطبقة الأخيرة من طريقة عمل كيك القهوة.

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1/4 كوب سكر.

1/4 كوب ماء دافئ.



1/4 كوب من القهوة سريعة الذوبان.

الطبقة الأخيرة من كيك القهوة

قومي بخفق المكونات معاً باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يثقل قوامها ويصبح القوام كريمي .

ضعي طبقة كريمة القهوة إلي كيك القهوة طبقة أخيرة، وقومي بفردها، وللتزيين قومي برش الكاكاو علي الوجه، وتصبح كيك القهوة جاهزة للتقديم، وبذلك نكون قدمنا أسرع طريقة عمل كيك القهوة.