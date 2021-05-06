طريقة عمل السابليه في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة

طريقة عمل السابليه، يعتبر للسابليه من الحلويات المشهورة حول الوطن العربي ويتم تجهيز بطرق مختلفة ومتنوعة ويحب تناوله كثير من الأطفال والكبار بجانب الشاي أو العصائر الطبيعية ويتم حشوة بنكهات مختلفة ومتنوعة مثل الفانيليا والشوكولاتة والمربي والكريمة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة عمل للسابليه في المنزل بطريقة صحيحة بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بطريقة شهية ولذيذة. طريقة عمل السابليه المكونات : سبع أكواب من الطحين

: سبع أكواب من الطحين 2 كوب سكر

ثلاث بيضات

ملعقة رش ليمون

ثلاث ملاعق بكينج باودر

ملعقة فانيليا

أربع أصابع من الزبدة

نصف كوب قطع مشمش أو فراولة

نصف كوب سكر ناعم. تجهيز السابليه في المنزل أولا نبدأ بتجهيز البيض ويوضع في الخلاط الكهربائي ويضاف الفانيليا وبرش الليمون وتقلب لمدة ثلاث دقائق ثم نبدأ بوضع الزبدة والسكر مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها. في الخطوة التالية نقوم بإضافة الطحين في وعاء ونضع عليه البيكينج باودر ثم نقوم بإضافته على المكونات التي قمنا بتقليبها في الخلاط الكهربائي وتقلب جيداً حتى تتجانس مع بعضها، بعد ذلك نبدأ بترك العجينة لمده ثلاثين دقيقة أو أكثر في الثلاجة لكي تختمر. ثم نقوم بفرد العجين ونضع القليل من الدقيق حتى لا تلتصق بالشوبك ونقوم بتجهيز قطاعات دائرية ثم نبدأ بتقطيع على دوائر صغيرة أو يمكن استخدام الفنجان الصغير أو قوالب للسابليه بعد ذلك نقسم الدوائر إلى قطعتين. في الخطوة التالية نقوم بأخذ القسم الأول ونقوم بتفريغه الدوائر من الوسط باستخدام السكينة ونضعها على الصينية بعد يصبح لونها ذهبي نقوم بإخراجه من الفرن الوضع عليها الدوائر الأخرى الغير مفرغة ونقوم بخبزها بنفس الطريقة وبعد أن تبرد نقوم بحشوها بالحشو المفضل ونقوم بإضافة عليها للسابليه المفرغ. ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية ويتم وضعه في أطباق التقديم وتناوله بجانب الشاي والقهوة أو يمكن تقديم للأطفال بجانب العصائر الطبيعية أو الحليب وبالهناء والشفاء. طريقة عمل السابليهتجهيز السابليه في المنزل الوسوم

طريقة عمل السابليه، يعتبر للسابليه من الحلويات المشهورة حول الوطن العربي ويتم تجهيز بطرق مختلفة ومتنوعة ويحب تناوله كثير من الأطفال والكبار بجانب الشاي أو العصائر الطبيعية ويتم حشوة بنكهات مختلفة ومتنوعة مثل الفانيليا والشوكولاتة والمربي والكريمة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة عمل للسابليه في المنزل بطريقة صحيحة بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بطريقة شهية ولذيذة. طريقة عمل السابليه المكونات : سبع أكواب من الطحين

: سبع أكواب من الطحين 2 كوب سكر

ثلاث بيضات

ملعقة رش ليمون

ثلاث ملاعق بكينج باودر

ملعقة فانيليا

أربع أصابع من الزبدة

نصف كوب قطع مشمش أو فراولة

نصف كوب سكر ناعم. تجهيز السابليه في المنزل أولا نبدأ بتجهيز البيض ويوضع في الخلاط الكهربائي ويضاف الفانيليا وبرش الليمون وتقلب لمدة ثلاث دقائق ثم نبدأ بوضع الزبدة والسكر مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها. في الخطوة التالية نقوم بإضافة الطحين في وعاء ونضع عليه البيكينج باودر ثم نقوم بإضافته على المكونات التي قمنا بتقليبها في الخلاط الكهربائي وتقلب جيداً حتى تتجانس مع بعضها، بعد ذلك نبدأ بترك العجينة لمده ثلاثين دقيقة أو أكثر في الثلاجة لكي تختمر. ثم نقوم بفرد العجين ونضع القليل من الدقيق حتى لا تلتصق بالشوبك ونقوم بتجهيز قطاعات دائرية ثم نبدأ بتقطيع على دوائر صغيرة أو يمكن استخدام الفنجان الصغير أو قوالب للسابليه بعد ذلك نقسم الدوائر إلى قطعتين. في الخطوة التالية نقوم بأخذ القسم الأول ونقوم بتفريغه الدوائر من الوسط باستخدام السكينة ونضعها على الصينية بعد يصبح لونها ذهبي نقوم بإخراجه من الفرن الوضع عليها الدوائر الأخرى الغير مفرغة ونقوم بخبزها بنفس الطريقة وبعد أن تبرد نقوم بحشوها بالحشو المفضل ونقوم بإضافة عليها للسابليه المفرغ. ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية ويتم وضعه في أطباق التقديم وتناوله بجانب الشاي والقهوة أو يمكن تقديم للأطفال بجانب العصائر الطبيعية أو الحليب وبالهناء والشفاء. طريقة عمل السابليهتجهيز السابليه في المنزل

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