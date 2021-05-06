مقادير البسكويت بالكيلو وخطوات عمله بالتفصيل

تبحث العديد من السيدات عن مقادير البسكويت بالكيلو خاصة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم إعداد بسكويت العيد بكميات كبيرة لتوزيعه على البنات المتزوجات والأهل والأحباب وكذلك تقديمه للضيوف في عيد الفطر المبارك، ويحب الشعب العربي تناول البسكويت مع الشاي أو الحليب كما يفضل البعض تناوله بجانب بعض أنواع المشروبات الأخرى، ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك واقتراب العيد تقوم النساء في كل منزل بإعداد وتجهيز مقادير كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة لصنع معجنات العيد لتكون جاهزة للتقديم يوم عيد الفطر، وتجد بعض السيدات في تجهيز المقادير المضبوطة حيث يعرضها البعض بالأكواب الأمر الذي يصعب عملية التجهيز، وفي السطور التالية نوضح المقادير المضبوطة لإعداد البسكويت في المنزل بالكيلو جرام. مقادير البسكويت بالكيلو مقادير البسكويت بالكيلو سنقدم لكي سيدتي مقادير البسكوت لعجن 2 كيلو من الدقيق ويمكن زيادة الكمية أو إنقاصها حسب الرغبة 2 كيلو دقيق مخبوزات للبسكويت.

كيلو ونصف زبدة باردة بدرجة حرارة الثلاجة.

4 أكواب من السكر البودر.

10 بيضات.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر.

رشه ملح.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

روح الموز أو اي روائح مفضلة. طريقة عمل بسكويت النشادر نقوم بخلط الدقيق جيداً مع البيكنج بودر والملح ويترك جانباً.

يخلط النشادر مع الحليب الدافئ جيداً ويترك جانباً.

باستخدام اليد يفرك السكر بالزبدة ويستمر الفرك حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف البيض بعد إضافة روح الموز أو الرائحة المفضلة إليه ونقوم بإضافة كل بيضة منفردة إلى خليط الزبدة والسكر ونقوم بتشغيل المضرب الكهربائي حتى تختفي آثار البيضة الأولى فنضيف الثانية حتى تختفي وهكذا حتى ننهي جميع البيض.

يضاف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر والنشادر إلى الخليط مع العجن باليد حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها ونحصل على خليط متجانس من العجينة.

يضاف خليط الحليب والنشادر إلى العجينة ويخلط جيداً.

سنحصل في النهاية على عجينة لينة وطرية وناعمة، ندخلها الثلاجة قليلاً إذا لاحظنا أنها قد فقدت برودتها مدة خمس أو 10 دقائق.

نجهز كيس الحلواني ونملأه بالعجينة بعد اختيار الشكل المفضل لإعداد البسكوت، ثم نبدأ في تشكيل البسكوت في صاج الفرن مع مراعاة أن تكون أحجامه متساوية قدر الإمكان.

تتم التسوية على نار هادئة للحصول على أفضل النتائج وبالهناء والشفاء.

إذا أعجبتك الوصفة لا تنسي إخبارنا في التعليقات. طريقة عمل بسكويت النشادر الوسوم

تبحث العديد من السيدات عن مقادير البسكويت بالكيلو خاصة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم إعداد بسكويت العيد بكميات كبيرة لتوزيعه على البنات المتزوجات والأهل والأحباب وكذلك تقديمه للضيوف في عيد الفطر المبارك، ويحب الشعب العربي تناول البسكويت مع الشاي أو الحليب كما يفضل البعض تناوله بجانب بعض أنواع المشروبات الأخرى، ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك واقتراب العيد تقوم النساء في كل منزل بإعداد وتجهيز مقادير كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة لصنع معجنات العيد لتكون جاهزة للتقديم يوم عيد الفطر، وتجد بعض السيدات في تجهيز المقادير المضبوطة حيث يعرضها البعض بالأكواب الأمر الذي يصعب عملية التجهيز، وفي السطور التالية نوضح المقادير المضبوطة لإعداد البسكويت في المنزل بالكيلو جرام. مقادير البسكويت بالكيلو مقادير البسكويت بالكيلو سنقدم لكي سيدتي مقادير البسكوت لعجن 2 كيلو من الدقيق ويمكن زيادة الكمية أو إنقاصها حسب الرغبة 2 كيلو دقيق مخبوزات للبسكويت.

كيلو ونصف زبدة باردة بدرجة حرارة الثلاجة.

4 أكواب من السكر البودر.

10 بيضات.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر.

رشه ملح.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

روح الموز أو اي روائح مفضلة. طريقة عمل بسكويت النشادر نقوم بخلط الدقيق جيداً مع البيكنج بودر والملح ويترك جانباً.

يخلط النشادر مع الحليب الدافئ جيداً ويترك جانباً.

باستخدام اليد يفرك السكر بالزبدة ويستمر الفرك حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف البيض بعد إضافة روح الموز أو الرائحة المفضلة إليه ونقوم بإضافة كل بيضة منفردة إلى خليط الزبدة والسكر ونقوم بتشغيل المضرب الكهربائي حتى تختفي آثار البيضة الأولى فنضيف الثانية حتى تختفي وهكذا حتى ننهي جميع البيض.

يضاف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر والنشادر إلى الخليط مع العجن باليد حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها ونحصل على خليط متجانس من العجينة.

يضاف خليط الحليب والنشادر إلى العجينة ويخلط جيداً.

سنحصل في النهاية على عجينة لينة وطرية وناعمة، ندخلها الثلاجة قليلاً إذا لاحظنا أنها قد فقدت برودتها مدة خمس أو 10 دقائق.

نجهز كيس الحلواني ونملأه بالعجينة بعد اختيار الشكل المفضل لإعداد البسكوت، ثم نبدأ في تشكيل البسكوت في صاج الفرن مع مراعاة أن تكون أحجامه متساوية قدر الإمكان.

تتم التسوية على نار هادئة للحصول على أفضل النتائج وبالهناء والشفاء.

إذا أعجبتك الوصفة لا تنسي إخبارنا في التعليقات. طريقة عمل بسكويت النشادر

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