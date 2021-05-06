طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تدوب من حلوتها مثل طريقة الشيفات الشهيرة

الغريبة من الحلويات الشهيرة في الأعياد والمناسبات، الحلويات هي أحد الأطباق الرئيسية التي تهتم كل سيدة بتحضيرها باستمرار في المنزل باختلاف نوع الحلوى التي ستقوم بتقديمه، والغريبة هي واحدة من أشهر الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار لمذاقها الشهي وطعمها اللذيذ، كما أنها ذات قيمة عالية كبيرة وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها في يومه، لذلك يفضل إعدادها للأطفال باستمرار حتى تزيد من طاقتهم لذا نقدم لكم طريقة تحضير الغريبة ومكوناتها، فإليكم كل هذه التفاصيل لتحضير الغريبة.

طريقة عمل الغريبة ومكوناتها

نظرًا لاهتمام عدد كبير من السيدات بالاهتمام بطريقة عمل الغريبة وخاصةً أنها من الحلويات التي انتشرت كثيرًا في الأعياد والمناسبات، فإن الشراء من محلات الحلويات سيكون مكلف وباهظ الثمن، ولهذا نقدم لكي اليوم عزيزتي أسهل طريقة لتحضير الغريبة في المنزل في وقت سريع ومكونات بسيطة.

2 كوب من الدقيق. 2 كوب من الزبدة النباتية المذوبة. 2 كوب من السكر المطحون. بياض بيضةٍ واحدة. رشة فانيلا صغيرة. فستق حلبي للتزيين.

قومي بخلط الدقيق والسكر الناعم معًا جيدًا، وفي وعاء آخر قومي بخفق البيض مع الزبدة والفانيلا بشكل جيد.

ثم قومي بإضافة مزيج الزبدة والبيض إلى الدقيق والسكر تدريجياً مع العجن باليد، حتّى تحصلي على عجينةٍ لينة ومتماسكة.

ضعي العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح، ثم أخرجيها، وقومي بتشكيلها بالشّكل الّذي ترغبين به، ثم ضعي في منتصف كل حبةٍ حبةً من الفستق الحلبي الخاص للحلويات.

قومي بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج تمامًا، وتأخذ اللون الذهبي، وقومي بتقديمها بعد ذلك مع الشاي أو القهوة.

بذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم.

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