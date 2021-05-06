اعرفي كيفية عمل أحلى بقلاوة تركية بالقشطة في البيت زي المحلات

بقلاوة تركية بالقشطة ، نكون محببة لدى الكثير، إذ أن هناك عدة وصفات عديدة لتحضيرها، إلى جانب تنوع الحشوات المستعملة من المكسرات، المهلبية، القشطة والكثير من الحشوات الأخرى، كذلك تتباين طريقة لفها من فرد للآخر، لهذا سوف يتم عرض فيما بعد طريقة تحضير هذه البقلاوة التركية بالقشطة.بقلاوة تركية بالقشطة
فيما بعد طريقة تحضير بقلاوة تركية بالقشطة بأقل المكونات والتكاليف، حتى تقوم كل أم بتحضيرها لأولادها وأسرتها، بشيء من التفصيل والاهتمام.مكونات بقلاوة تركية بالقشطة
- نصف باكيت من عجينة البقلاوة
- حبتان من البيض
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
- ربع كوب من زيت الذرة للحشو
- نصف كوب من السكر
- نصف كوب من السميد الناعم أو الخشن
- ربع كوب من الزبدة أو السمنة النباتى
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
- كوبان من القطر البارد
- ثلاث أكواب من الحليب السائل
- ربع كوب من الفستق المجروش
- ست فصوص من المستكة
- قومي بتجهيز طبق لكي تقومي بوضع السمنة أو الزبدة.
- ومن ثم قومي بإضافة الزيت إليها مع خلطهم سويا.
- بعد ذلك قومي بتحضير الحشو، أي قومي بتجهيز قدر لكي تضعي به الحليب السائل.
- ومن ثم قومي بإضافة السميد الناعم أو الخشن للحليب.
- يعد ذلك ضعي السكر عليهم.
- ومن قم أضيفي إليهم ست فصوص مستكة.
- بعد ذلك قومي بإضافة القرفة المطحونة.
- ومن ثم قومي بوضع القدر على نار مع تحريك المكونات معًا باستعمال ملعقة خشبية لكي تتماسك المقادير كلها مع بعضهم البعض.
- ومن ثم ارفعي المزيج من النار واتركيه جانبًا لكي يبرد.
- ضعي البيض بعد ذلك بطبق جانبي لكي يتم تتأكد صلاحيته وضعيه بالمزيج السابق.
- بعد ذلك قومي بتحريك المزيج ولا بد أن تحرصي على عدم إضافة البيض والمزيج ساخنًا لكي لا يتماسك مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك أضيفي الفانيليا السائلة مع تقليب المقادير لكي تبدأ رائحة الفانيليا بالظهور.
- قومي بتجهيز البقلاوة مع أخذ رقاقة من العجينة ودهنها بمزيج السمنة والزيت باستعمال فرشاه.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية فرن ملائمة ووضع رقاقة العجينة بها.
- تكرار تلك الخطوة مع باقي الرقائق.
- وضع الحشو أعلى الرقاقات مع فرده بمنتصف الصينية.
- وضع كمية أخرى من الرقاقات أعلى الحشو.
- دهن الوجه بمزيج الزيت والسمنة.
- تسخين الفرن بدرجة حرارة 180°.
- إدخال صينية البقلاوة بالفرن الساخن مع تركها إلى أن تنضج ويبدأ وجهها بالاحمرار.
- سكب الشربات البارد بالبقلاوة وهي ساخنة في الحال.
- وضع الفستق المجروش بوجه البقلاوة.
- تقديم البقلاوة التركية بالقشطة وهي باردة.
الوسوم
بقلاوة تركية بالقشطة ، نكون محببة لدى الكثير، إذ أن هناك عدة وصفات عديدة لتحضيرها، إلى جانب تنوع الحشوات المستعملة من المكسرات، المهلبية، القشطة والكثير من الحشوات الأخرى، كذلك تتباين طريقة لفها من فرد للآخر، لهذا سوف يتم عرض فيما بعد طريقة تحضير هذه البقلاوة التركية بالقشطة.بقلاوة تركية بالقشطة
فيما بعد طريقة تحضير بقلاوة تركية بالقشطة بأقل المكونات والتكاليف، حتى تقوم كل أم بتحضيرها لأولادها وأسرتها، بشيء من التفصيل والاهتمام.مكونات بقلاوة تركية بالقشطة
- نصف باكيت من عجينة البقلاوة
- حبتان من البيض
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
- ربع كوب من زيت الذرة للحشو
- نصف كوب من السكر
- نصف كوب من السميد الناعم أو الخشن
- ربع كوب من الزبدة أو السمنة النباتى
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
- كوبان من القطر البارد
- ثلاث أكواب من الحليب السائل
- ربع كوب من الفستق المجروش
- ست فصوص من المستكة
- قومي بتجهيز طبق لكي تقومي بوضع السمنة أو الزبدة.
- ومن ثم قومي بإضافة الزيت إليها مع خلطهم سويا.
- بعد ذلك قومي بتحضير الحشو، أي قومي بتجهيز قدر لكي تضعي به الحليب السائل.
- ومن ثم قومي بإضافة السميد الناعم أو الخشن للحليب.
- يعد ذلك ضعي السكر عليهم.
- ومن قم أضيفي إليهم ست فصوص مستكة.
- بعد ذلك قومي بإضافة القرفة المطحونة.
- ومن ثم قومي بوضع القدر على نار مع تحريك المكونات معًا باستعمال ملعقة خشبية لكي تتماسك المقادير كلها مع بعضهم البعض.
- ومن ثم ارفعي المزيج من النار واتركيه جانبًا لكي يبرد.
- ضعي البيض بعد ذلك بطبق جانبي لكي يتم تتأكد صلاحيته وضعيه بالمزيج السابق.
- بعد ذلك قومي بتحريك المزيج ولا بد أن تحرصي على عدم إضافة البيض والمزيج ساخنًا لكي لا يتماسك مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك أضيفي الفانيليا السائلة مع تقليب المقادير لكي تبدأ رائحة الفانيليا بالظهور.
- قومي بتجهيز البقلاوة مع أخذ رقاقة من العجينة ودهنها بمزيج السمنة والزيت باستعمال فرشاه.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية فرن ملائمة ووضع رقاقة العجينة بها.
- تكرار تلك الخطوة مع باقي الرقائق.
- وضع الحشو أعلى الرقاقات مع فرده بمنتصف الصينية.
- وضع كمية أخرى من الرقاقات أعلى الحشو.
- دهن الوجه بمزيج الزيت والسمنة.
- تسخين الفرن بدرجة حرارة 180°.
- إدخال صينية البقلاوة بالفرن الساخن مع تركها إلى أن تنضج ويبدأ وجهها بالاحمرار.
- سكب الشربات البارد بالبقلاوة وهي ساخنة في الحال.
- وضع الفستق المجروش بوجه البقلاوة.
- تقديم البقلاوة التركية بالقشطة وهي باردة.
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