اعرفي كيفية عمل أحلى بقلاوة تركية بالقشطة في البيت زي المحلات

بقلاوة تركية بالقشطة ، نكون محببة لدى الكثير، إذ أن هناك عدة وصفات عديدة لتحضيرها، إلى جانب تنوع الحشوات المستعملة من المكسرات، المهلبية، القشطة والكثير من الحشوات الأخرى، كذلك تتباين طريقة لفها من فرد للآخر، لهذا سوف يتم عرض فيما بعد طريقة تحضير هذه البقلاوة التركية بالقشطة.

فيما بعد طريقة تحضير بقلاوة تركية بالقشطة بأقل المكونات والتكاليف، حتى تقوم كل أم بتحضيرها لأولادها وأسرتها، بشيء من التفصيل والاهتمام.

نصف باكيت من عجينة البقلاوة

حبتان من البيض

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ربع كوب من زيت الذرة للحشو

نصف كوب من السكر

نصف كوب من السميد الناعم أو الخشن

ربع كوب من الزبدة أو السمنة النباتى

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

كوبان من القطر البارد

ثلاث أكواب من الحليب السائل

ربع كوب من الفستق المجروش

ست فصوص من المستكة