أسرار طريقة عمل الكعك الناعم الخفيف في المنزل للعيد

أيام قليلة ونستقبل العيد وفرحة العيد، وكثير من الأمهات تبحث عن طريقة عمل الكعك، وذلك بأن الكعك من علامات فرحة العيد، ويعد الكعك من حلوى العيد المميزة التي تحمل مذاق لذيذ ونكهة طيبة، بالإضافة إلى السكر البودرة التي يكون على وجهة الكعك يعطي له منظر جميل وطعم مميز.

طريقة عمل الكعك

يوجد طرق مختلفة ووصفات لعمل الكعك، ولكن الأساسيات لا تتغير ومن هذا المقال سنتعرف على أدق التفاصيل التي تساعد على أفضل العيد المميز، ويتكون الكعك من المقادير الآتية:

كيلو دقيق فاخر للحلويات

نصف كيلو سمنة.

ربع كوب سمسم محمص.

4 ملاعق سكر بودرة.

رشة ملح.

ثلاثة أكواب حليب (حسب العجينة).

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب عسل أبيض

كوب مكسرات مشكلة أو لوز ( حسب الرغبة).

سكر بودرة

بودرة كاكاو.

في وعاء واسع عميق نضع كلًا من الدقيق وعليه البيكنج بودر والسكر البودرة والملح والسمسم المحمص، ونحركهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نتركه جانبًا.

نقوم بتسخين السمن حتى تمام التسخين ونقوم بإضافته على على خليط الدقيق، ونبدأ ببث الدقيق، وذلك حتى يتشبه الدقيق بشكل كامل من الساخن.

نحرك في العجينة حتى تبرد، ثم نقوم بإضافة الحليب والخميرة ونقوم بالعجن حتى تلتم العجينة وتصبح متماسكة طرية.

نترك العجينة كي تخمر، ثم نقوم بعمل كرات صغيرة، ونبدأ بحشوها من المكسرات والعسل ونبدأ بعمل النقاشات على وجهها.

نضعها في الصينية ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية، ونضع الصينية في الفرن وتركها حتى نحصل على لون ذهبي مميز.

إخراج الصيني من الفرن تبرد تمامًا ثم رصة الكعك في طبق التقديم، ويرش على وجهه السكر البودرة.

بهذا الشكل يكون قد تم التعرف على طريقة عمل الكعك بطريقة سهلة وبسيطة، دون الاضطرار لإهدار المال والوقت.

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