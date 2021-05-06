كحك العيد الناعم الدايب الفاخر بالطريقة الاصلية احلي من الجاهز

كحك العيد الناعم الدايب الفاخر بالطريقة الاصلية الذي يعتبر من أهم الحلويات التي يتكاثف البحث عنها بالوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومهمة ربات البيوت الآن هو البحث عن خطوات وأسرار نجاح كحك العيد الناعم الدايب، بأقل تكلفة وبنتائج مضمونة، بظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها دول العالم كله جراء فيرس كورونا المستجد، ويخشون من القيام بشراء الأطعمة والحلويات من الخارج، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات عمل كحك العيد بالمنزل تعرفي عليها الآن.كحك العيد الناعم الدايب الفاخر بالطريقة الاصلية
يوجد العديد من الطرق والوصفات التي تمكنك من القيام بكحك العيد الناعم الدايب ونحن اليوم سوف نعرفك عليها:المكونات:
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كيلو من السمن البلدي.
- ملعقة خميرة فورية.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- القليل من الملح.
- ملعقة من السكر الناعم.
- ملعقة ريحة كحك.
- كوب من اللبن الدافئ.
- ملعقتين من السمسم المحمص.
- عجوة تمر.
- ملبن.
- عين جمل.
- في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق عدة مرات للتخلص من الهواء الموجود به.
- من ثم يضاف له السمسم ورائحة كحك العيد وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- نقوم وضع السمن في قدر على النار وتترك حتى تقدح تماماً وتكون ساخنة.
- تترك قليلاً حتى تهداً وتسكب فوق مزيج الدقيق المخلوط بالملح والسمسم ورائحة الكحك وتفرك المكونات معاً باليد حتى يكتسب الدقيق السمن ويصبح ناعم.
- قومي بعد ذلك بإذابة الخميرة بربع كوب من اللبن الدافئ ويضاف لها ملعقة من السكر وتقلب بشكل جيداً وتترك حتى تتفاعل لعدة دقائق.
- من ثم نقوم بإضافة اللبن للدقيق ويضاف لها خليط الخميرة ونقوم بعجن المكونات معاً بشكل جيد حتى نحصل على عجينة، ومن ثم نقوم بعجن الخليط بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام العجينة المرغوب به.
- نقوم بتقطيع العجينة لقطع صغيرة وتشكل على حسب رغبتك وتقطع بالقطاعة أو المنقاش وتحشو بالحشو المفضل.
- وترص بالصينية وتدخل الفرن وتترك حتى تمام النضج وتخرج وتزين بالسكر البودرة وبألف هنا وشفا.
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كحك العيد الناعم الدايب الفاخر بالطريقة الاصلية الذي يعتبر من أهم الحلويات التي يتكاثف البحث عنها بالوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومهمة ربات البيوت الآن هو البحث عن خطوات وأسرار نجاح كحك العيد الناعم الدايب، بأقل تكلفة وبنتائج مضمونة، بظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها دول العالم كله جراء فيرس كورونا المستجد، ويخشون من القيام بشراء الأطعمة والحلويات من الخارج، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات عمل كحك العيد بالمنزل تعرفي عليها الآن.كحك العيد الناعم الدايب الفاخر بالطريقة الاصلية
يوجد العديد من الطرق والوصفات التي تمكنك من القيام بكحك العيد الناعم الدايب ونحن اليوم سوف نعرفك عليها:المكونات:
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كيلو من السمن البلدي.
- ملعقة خميرة فورية.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- القليل من الملح.
- ملعقة من السكر الناعم.
- ملعقة ريحة كحك.
- كوب من اللبن الدافئ.
- ملعقتين من السمسم المحمص.
- عجوة تمر.
- ملبن.
- عين جمل.
- في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق عدة مرات للتخلص من الهواء الموجود به.
- من ثم يضاف له السمسم ورائحة كحك العيد وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- نقوم وضع السمن في قدر على النار وتترك حتى تقدح تماماً وتكون ساخنة.
- تترك قليلاً حتى تهداً وتسكب فوق مزيج الدقيق المخلوط بالملح والسمسم ورائحة الكحك وتفرك المكونات معاً باليد حتى يكتسب الدقيق السمن ويصبح ناعم.
- قومي بعد ذلك بإذابة الخميرة بربع كوب من اللبن الدافئ ويضاف لها ملعقة من السكر وتقلب بشكل جيداً وتترك حتى تتفاعل لعدة دقائق.
- من ثم نقوم بإضافة اللبن للدقيق ويضاف لها خليط الخميرة ونقوم بعجن المكونات معاً بشكل جيد حتى نحصل على عجينة، ومن ثم نقوم بعجن الخليط بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام العجينة المرغوب به.
- نقوم بتقطيع العجينة لقطع صغيرة وتشكل على حسب رغبتك وتقطع بالقطاعة أو المنقاش وتحشو بالحشو المفضل.
- وترص بالصينية وتدخل الفرن وتترك حتى تمام النضج وتخرج وتزين بالسكر البودرة وبألف هنا وشفا.
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