كحك العيد الناعم الدايب الفاخر بالطريقة الاصلية احلي من الجاهز

كحك العيد الناعم الدايب الفاخر بالطريقة الاصلية الذي يعتبر من أهم الحلويات التي يتكاثف البحث عنها بالوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومهمة ربات البيوت الآن هو البحث عن خطوات وأسرار نجاح كحك العيد الناعم الدايب، بأقل تكلفة وبنتائج مضمونة، بظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها دول العالم كله جراء فيرس كورونا المستجد، ويخشون من القيام بشراء الأطعمة والحلويات من الخارج، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات عمل كحك العيد بالمنزل تعرفي عليها الآن.

يوجد العديد من الطرق والوصفات التي تمكنك من القيام بكحك العيد الناعم الدايب ونحن اليوم سوف نعرفك عليها:

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كيلو من السمن البلدي.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة من البيكنج بودر.

القليل من الملح.

ملعقة من السكر الناعم.

ملعقة ريحة كحك.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقتين من السمسم المحمص.

عجوة تمر.

ملبن.

عين جمل.